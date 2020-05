Biografia • La futurologia, questa conosciuta

Roberto Vacca nasce a Roma il 31 maggio 1927. Il padre, Giovanni Vacca, era un matematico nonchè studioso della cultura cinese. La madre, Virginia de Bosis, era scrittrice di saggi relativi a islam e mondo arabo, e collaborava con "Oriente Moderno", rivista romana di cultura e politica sul mondo arabo.

Roberto Vacca consegue la laurea in Ingegneria elettrotecnica a Roma nel 1951: inizia poi a lavorare come progettista e ricercatore presso il CNR, impiego che manterrà per una decina d'anni.

Presso l'Università di Roma nel 1960 diventa libero docente in Automazione del Calcolo. E' poi docente di Calcolatori Elettronici fino al 1966, periodo in cui entra a far parte dell'"Institute of Electrical and Electronics Engineers" (IEEE). Vacca è chiamato a rappresentare l'Italia alla I Conferenza Internazionale su Traffico e Trasporti di Washington (1961), mentre nel 1962 diventa direttore generale e tecnico presso la CGA, azienda privata con cui collabora fino al 1975.

Negli anni che vanno dal 1967 fino al 1972 tra le sue attività vi è anche quella di rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici (l'odierno Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) presso l'OCSE, relativamente ai sistemi elettronici di controllo del traffico urbano e autostradale.

Nel 1975 inizia l'attività che porterà avanti per il resto della vita, quella di consulente in previsione tecnologica, ingegneria dei sistemi, campagne di corretta informazione sui grandi progetti tecnologici, management e formazione.

Oltre ad essere conosciuto come brillante docente e ricercatore, Roberto Vacca è noto per le sue attività di divulgatore scientifico. Ha condotto alcune trasmissioni televisive - tra cui ricordiamo "Parole per l'avvenire" (Rai Due) - e svolto attività di consulente per Rai Educational. Numerose sono gli inviti presso trasmissioni tv in cui Vacca viene invitato in qualità di esperto e futurologo. Nel 2005 è stato invitato dal comico Beppe Grillo, che a suo modo è un altro importante divulgatore "scientifico" italiano, per intervenire nel suo spettacolo (a Milano) dal titolo "Beppegrillo.it".

Roberto Vacca pubblica periodicamente articoli su vari quotidiani e periodici nazionali come "Il Sole 24 Ore" o "Newton". Da tempo collabora con il CICAP - Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, che nel suo organigramma conta nomi quali Rita Levi Montalcini, Carlo Rubbia, Margherita Hack, Piero Angela - e con "Scienza & Paranormale" (rivista ufficiale del CICAP).

Già oltre 10 anni prima della nascita del CICAP, Roberto Vacca aveva firmato - assieme ad altri ventuno scienziati italiani - una dichiarazione in cui si esprimeva preoccupazione per il crescente spazio concesso dai mass media alle informazioni pseudoscientifiche su presunti fenomeni paranormali; l'obiettivo e la proposta erano proprio quelli di realizzare un comitato in grado di poter stimolare i mass media stessi a trattare quel tipo di informazione in modo responsabile.

L'esordio di scrittore di Roberto Vacca avviene nel 1963 con il libro "Il robot e il minotauro", lavoro che affronta temi di fantascienza e fantapolitica; due anni dopo scrive "Esempi di avvenire". Questi due libri non hanno riscontri editoriali significativi: la notorietà in questo campo arrivò nel 1971 con "Il medioevo prossimo venturo", saggio di fantascienza apocalittica considerato oggi un classico della futurologia.

Seguiranno poi numerosi titoli tra cui ricordiamo: "Manuale per un'improbabile salvezza" (1974, saggio), "La morte di megalopoli" (1974, romanzo), "Greggio e pericoloso" (1975, romanzo di fantaeconomia), "Perengana" (1977, romanzo satirico), "Tecniche modeste per un mondo complicato" (1978, saggio), "La Suprema Pokazuka" (1980, romanzo di fantaeconomia), "Come imparare più cose e vivere meglio" (1982, saggio), "Come amministrare se stessi e presentarsi al mondo" (1983, saggio), "I futuri possibili" (1984, divulgativo), "Tutto mistero" (1984, storie per ragazzi), "Rinascimento prossimo venturo" (1986, saggio), "Il labirinto della memoria" (1988, romanzo), "Anche tu matematico. La più chiara e facile introduzione alla scienza dei numeri" (1989, divulgativo), "Comunicare come" (1990, divulgativo), "Questo barbaro dominio" (1991, romanzo giallo), "La via della ragione" (1993), "Anche tu informatico" (1994), "Qualità globale" (1995), "La politica è un'altra cosa: questa" (1995), "Consigli per un anno" (1995), "Consigli a un giovane manager" (1999), "Anche tu fisico. La fisica spiegata in modo comprensibile a chi non la usa" (2000), "Dr Dolittle and Dr Talkalot" (2000), "Kill?" (2005, romanzo).