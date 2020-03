Biografia • Cino Tortorella, lo Zecchino d'oro e il Mago Zurlì

Felice Tortorella, detto Cino, nasce il 27 giugno del 1927 a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Cresciuto dalla madre Lucia (il padre muore prima che Felice nasca), frequenta il ginnasio e, nel 1952, si iscrive a Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano. Abbandonati gli studi prima di laurearsi, fa il militare negli alpini, come paracadutista; quindi, si dedica al teatro, venendo scelto da Enzo Ferrieri come aiuto regista. Quindi, è uno dei quindici vincitori (su un totale di 1500 candidati) della selezione operata dalla Scuola d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano di Giorgio Strehler.

È proprio su questo palco che, nel 1956, Tortorella dà vita al personaggio del mago Zurlì, nella pièce teatrale per ragazzi "Zurlì, mago Lipperlì": dall'opera viene tratta la sceneggiatura di "Zurlì, mago del giovedì", il suo primo programma in televisione, in onda nel 1957. Due anni dopo, Cino Tortorella crea e realizza la prima edizione dello "Zecchino d'Oro", manifestazione canora per bambini sotto i dieci anni destinata a ottenere un successo eccezionale.

Dalla collaborazione con l'Antoniano di Bologna avranno origine numerosi altri programmi: "Il primo giorno di scuola", "Le due Befane", "Viva le vacanze", "Canzoni per Alpha Centauri", "Tre farse, un soldo" e "La festa della mamma". Regista e autore di "Chissà chi lo sa?", trasmissione tv destinata ai più giovani, nel 1962 è uno dei padri di "Nuovi incontri", programma condotto da Luigi Silori che vede la partecipazione di alcuni tra gli scrittori più importanti del Novecento, tra cui Riccardo Bacchelli, Dino Buzzati e Alberto Moravia; partecipa poi alla realizzazione di "Dirodorlando" e "Scacco al re".

Tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta Cino Tortorella collabora con Telealtomilanese e con Antenna 3, tv locali lombarde per le quali scrive, tra l'altro, "Il pomofiore" (insieme con Enzo Tortora), "Il Napoleone", "La bustarella" (insieme con Ettore Andenna),"Una fetta di sorriso", "Classe di ferro", "Strano ma vero", "Birimbao", "Ric e Gian Show" e "Incrocia la fortuna". Tortorella porta anche su Antenna 3 la sua esperienza in materia di tv per ragazzi: lo dimostra la trasmissione pomeridiana "Telebigino", condotta per tre ore al giorno da Roberto Vecchioni, all'epoca già apprezzato cantante (ma nel frattempo ancora docente di greco e latino al liceo Beccaria di Milano), che aiuta i ragazzi e i bambini che chiamano in diretta a svolgere i compiti.

Negli anni Ottanta idea insieme con l'autore di "Giochi senza frontiere" Popi Perani e Anna Tortora, sorella del conduttore Enzo, "La luna nel pozzo": il programma, in origine concepito per essere presentato proprio dal conduttore di "Portobello", viene affidato a Domenico Modugno, a causa dell'ingiusta detenzione in carcere di Tortora. Direttore artistico di "Bravo bravissimo", sorta di talent-show per bambini ante-litteram presentato da Mike Bongiorno sulle reti Mediaset, Tortorella collabora con il circuito EuroTv diventando regista de "Il grillo parlante", trasmissione scritta da Antonio Ricci e con Beppe Grillo in video.

Nel frattempo, anche i figli di Cino si fanno strada in televisione: Davide Tortorella, avuto dal primo matrimonio con la pianista Jacqueline Perrotin, è uno degli autori dei quiz "La ruota della fortuna", "Genius" e "Il migliore", con Mike Bongiorno; Chiara Tortorella, avuta dal secondo matrimonio con Maria Cristina Misciano, conduce tra l'altro "Disney Club", "Top of the pops" e "Ritorno al presente".

Cino Tortorella , nel frattempo, continua a prendere parte a tutte le edizioni dello "Zecchino d'Oro" fino a quella del 2009 esclusa, in seguito a una causa legale intentata dal presentatore contro Frate Alessandro Caspoli, direttore dell'Antoniano di Bologna. Il 27 novembre dello stesso anno viene ricoverato in ospedale a Milano in seguito a un grave attacco ischemico (è il secondo dopo un primo subìto nel 2007). Dopo essere entrato in coma, tuttavia, si risveglia e recupera prontamente dalla malattia, al punto da fondare, undici mesi dopo, l'associazione "Gli amici di Mago Zurlì", nata per celebrare anche i mille mesi di vita del presentatore: l'ente si propone di dare vita a un osservatorio per il rispetto dei diritti dell'infanzia.

Cino Tortorella si spegne all'età di 89 anni a Milano, il 23 marzo 2017.