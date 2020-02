Biografia • Il traffico nel canale

Manuel Antonio Noriega nasce a Panama il giorno 11 febbraio 1938. Dopo il liceo si laurea in ingegneria all'Accademia militare, segue corsi di antiguerriglia, antinarcotici, guerra psicologica e sopravvivenza nelle accademie degli Stati Uniti.

Nel 1969 rientra a Panama dove diventa capo dei servizi segreti, favorendo il golpe del generale Torrijo. Al vertice della carriera militare, nel 1983, viene nominato capo delle forze armate e nel 1984 depone il presidente della Repubblica Riccardo de la Espriella, sostituendolo con Nicolas Ardito Barletta.

Nel 1987 Manuel Noriega viene accusato dal colonnello Diaz Herrera di traffico di cocaina, brogli elettorali, riciclaggio di denaro sporco e dell'omicidio del guerrigliero Hugo Spatafora.

In concomitanza con le prime sollevazioni popolari, gli Stati Uniti applicano le sanzioni economiche e la Corte Federale della Florida apre un'inchiesta per chiarire il ruolo di Noriega nel narcotraffico internazionale.

Nel 1988 viene destituito da capo delle forze armate dal presidente panamense Arturo Delvalle, Noriega a sua volta destituisce Delvalle nominando al suo posto Manuel Solis Palma.

A marzo dello stesso un golpe mirato a rovesciare Noriega va a vuoto, intanto le sanzioni USA si inaspriscono, arrivando a sospendere la quota d'affitto del canale di Panama.

Il 7 maggio 1989 Noriega annulla le elezioni presidenziali e nomina presidente provvisorio Francisco Rodriquez. Il 3 ottobre 1989 un secondo golpe fallisce e il 20 dicembre le truppe americane invadono Panama. Noriega si rifugia nella nunziatura apostolica della capitale e chiede asilo politico: il 3 gennaio 1990 si consegna alle autorità.

Estradato negli Stati Uniti subisce un processo con dieci capi d'accusa, tra cui omicidio, traffico di stupefacenti, truffa aggravata e associazione a delinquere. Il 13 luglio 1992 viene condannato a 40 di carcere.

Trovato colpevole di omicidio in contumacia nel 1995, nel 1999 il governo panamense cerca di ottenere l'estradizione di Noriega perché affronti i capi di accusa a Panama.

Alla fine di agosto 2007, pochi giorni prima della scarcerazione, respingendo la richiesta degli avvocati di Noriega per permettergli il ritorno a Panama, il giudice americano William Turnoff concede il via libera all'estradizione in Francia dell'ex dittatore: Noriega deve infatti scontare un'ulteriore condanna del tribunale francese.