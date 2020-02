Biografia • La monumentale bellezza della nuda poesia

La bellissima Magda Gomes nasce il giorno 11 febbraio 1978 in una piccola città a Nord di San Paolo, in Brasile. Nella sua famiglia oltre al brasiliano c'è sangue indio, olandese e italiano.

Giovanissima, studia danza classica e jazz per cinque anni, poi si dedica al teatro, frequentando una scuola di recitazione per due anni. Per mantenersi e guadagnare qualche soldo, sfrutta la sua bellezza iniziando la professione di modella.

Per i sei anni successivi viaggerà tra l'America e l'Europa.

Amica di Gisele Bundchen, prima di arrivare in Italia, lavora come modella in Germania.

Una delle passioni di Magda che non ha mai smesso di coltivare è la lettura, attività che le ha permesso di studiare e perfezionare quattro lingue diverse.

Poi vi sono l'amore per l'arte e in particolar modo per la pittura rinascimentale: le sue visite nei musei si trasformano in veri e propri viaggi che possono durare anche giornate intere.

In Italia diventa un volto noto grazie alla sua partecipazione al programma televisivo "Markette", condotto dallo spumeggiante Piero Chiambretti su LA7.

La statuaria Magda Gomes in "Markette" è una valletta muta. Il suo ruolo è quello di comparire coperta da "petali di carta", dai quali poi si spoglia: una spogliarellista di poesie. Più precisamente, come ricorda Chiambretti, la ragazza brasiliana "si strappa di dosso lembi delle poesie lette da Giorgio Albertazzi; una donna che raggiunge il successo attraverso un programma di nicchia dove non parla mai vuol dire che ha qualità non così nascoste. Magda è una bella con l'anima".

Qualche anno prima ci aveva già provato Flavia Vento, nel programma "Libero" (Rai Due) di Teo Mammucari, a colpire - muta - solo con la sua presenza. Magda però pare su un altro livello: buca il video con bellezza monumentale ed elegante.

Tra gli amori a lei attribuiti dal gossip italiano vi sono il calciatore Pippo Inzaghi e l'ex campione del ciclismo Mario Cipollini.

Oltre alla musica popolare brasiliana Magda ascolta un po' tutto, da Billie Holiday a Elisa. Tra i suoi registi preferiti vi sono Tarantino e Almodovar e tra gli italiani Pieraccioni, Verdone e Benigni. Il suo libro preferito è "L'alchimista" di Paulo Coelho.

Magda Gomes ha conquistato il pubblico anche con il suo calendario (2006, per "For Men") e molti sono pronti a scommettere che diventerà una delle nuove regine della TV italiana. Dopo aver affiancato Giorgio Panariello all'edizione 2006 del Festival di Sanremo, è passata a Italia 1 come valletta del programma sportivo dal taglio ironico "Guida al campionato".

Nel 2011 partecipa come una delle concorrenti all'ottava edizione de "L'isola dei famosi".