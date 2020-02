Biografia

Francesco "Kekko" Silvestre nasce il 17 febbraio del 1978 a Milano. Cresciuto a Cassina de' Pecchi, nell'hinterland del capoluogo meneghino, a cinque anni inizia a studiare pianoforte, esercitandosi con la musica classica fin da adolescente. Scrive canzoni già da giovanissimo, usufruendo degli arrangiamenti di Enrico Palmosi. Nel 2002 fonda i Modà, gruppo di cui diventa il frontman.

La band pubblica il primo Ep l'anno successivo: si chiama "Via d'uscita" ed è registrato a Milano, presso i "MassiveArtStudios", con la collaborazione di Alberto Cutolo. Messo in vendita solo nel Nord Italia, e soprattutto nella periferia milanese orientale (quella in cui Kekko è cresciuto) include sei brani inediti. I Modà si fanno notare nel 2003 durante un'esibizione live a Bresso, all'"Indian Saloon": è il direttore artistico Marco Sfratato ad apprezzarli per primo, e a volerli nel programma di Raiuno "Con tutto il cuore", dove eseguono "Ti amo veramente": è questo il brano che sarà utilizzato come singolo del primo album omonimo. Sempre con l'aiuto di Marco Sfratato, infatti, Francesco e gli altri componenti del gruppo riescono ad avere il primo contratto con una casa discografica, la "New Music" di Pippo Landro: il disco "Ti amo veramente" viene pubblicato a ottobre, accompagnato dal singolo intitolato "Dimmi che non hai paura".

In breve tempo, la band gira l'Italia con concerti promozionali che le permettono di farsi conoscere in tutto il Paese e che la portano nel 2005 a esibirsi al Festival di Sanremo, con la canzone "Riesci a innamorarmi", nella sezione Giovani. I Modà vengono eliminati subito, ma la loro performance sul palco dell'Ariston è sufficiente per permettere loro di farsi apprezzare anche dalla critica e di dare il via alla ristampa di "Ti amo veramente", che stavolta include il brano sanremese.

Dopo aver preso parte a Colonia, in Germania, alla Giornata Mondiale della Gioventù del 2005, dove presentano "Nuvole di Rock", Francesco e compagni si separano dalla "New Music" e firmano un accordo con la casa "Around the music". Nel 2006 vede la luce il secondo disco, "Quello che non ti ho detto", anticipato dal singolo omonimo, che registra un eccellente successo di vendita e radiofonico, complice un videoclip - girato da Gaetano Morbioli - che viene trasmesso dai principali network musicali. Il secondo e il terzo singolo sono "Malinconico a metà" e "Grazie gente", e anticipano importanti cambiamenti nella composizione della band: nel 2007, infatti, Kekko vede il batterista Manuel Signoretto e il chitarrista Tino abbandonare il gruppo. Egli, comunque, decide di proseguire l'attività con il batterista Claudio Dirani, il chitarrista Enrico Zapparoli e i veterani Diego Arrigoni e Stefano Forcella.

L'11 aprile del 2008 viene pubblicato "Sarò sincero", singolo che anticipa l'uscita dell'album "Sala d'attesa", cui fa seguito il "Sala d'attesa live tour", che porta i Modà in giro per l'Italia per più di cinquanta concerti. Nel 2009 il gruppo conosce Lorenzo Suraci, presidente di Rtl 102.5, che diventa il loro nuovo manager. Di lì a poco vede la luce il disco "Sono già solo", accompagnato dai singoli "Viva i romantici" e "La notte".

La band firma un contratto con "Ultrasuoni", etichetta discografica formata da Rds, Rtl 102.5 e Radio Italia, e partecipa al Festival di Sanremo del 2011, con la canzone "Arriverà", in compagnia di Emma Marrone: il brano si classifica al secondo posto. L'esperienza a Sanremo per Kekko si ripeterà nel 2012: non sul palco, ma come autore di "Non è l'inferno", brano proposto proprio da Emma Marrone, che vince la rassegna canora. Dopo il successo, tuttavia, non mancano le polemiche: il frontman dei Modà, infatti, accusa l'ex concorrente di "Amici" di non averlo ringraziato in seguito alla vittoria.

Non si tratta dell'unica occasione, comunque, in cui egli scrive per cantanti usciti dal programma di Maria De Filippi: l'esperienza si ripete anche con Virginio Simonelli, Alessandra Amoroso e Loredana Errore.