Lucilla Agosti

Lucilla Agosti nasce a Milano il giorno 8 settembre 1978. Figlia del medico radiologo Edoardo Agosti, dopo aver studiato teatro inizia a lavorare come attrice, recitando in un allestimento de "La strana coppia", celebre commedia di Neil Simon. Successivamente affronta uno dei primi provini di Rete A, all'epoca della fondazione dell'emittente, e viene scelta per condurre "Azzurro", programma dedicato alla musica e agli artisti italiani.

Nell'estate 2004 conduce alcune serate live: il Main Stage all'Arezzo Wave Love Festival e la serata finale del concorso "Voci Domani". Lucilla Agosti conduce inoltre "Space Girls" su Happy Channel e "Guelfi e Ghibellini" su Rai Due.

Con la nascita della nuova rete tv musicale All Music, abbandona la musica di Azzurro per passare a occuparsi di moda e lifestyle, al timone della trasmissione "All Moda".

Successivamente ottiene ruoli cinematografici in cortometraggi e lungometraggi, apparendo nei film "La febbre" (2005, di Alessandro D'Alatri, con Fabio Volo), e "Il mercante di pietre" (2006, di Renzo Martinelli), e nei cortometraggi "Parole rubate" (2004) e "Divini incontri d'orgasmo" (2005), entrambi diretti da Barbara Caggiati. Nel 2007 è nel cast di "Mah" ( regia di Ugo Tiralaltro) e nel 2008 ne "Il seme della discordia" (regia di Pappi Corsicato).

Lucilla intanto continua a lavorare in vari programmi di All Music: "Classifica di...", dove intervista personaggi dello spettacolo svelando le loro preferenze musicali, "Flycase", in cui accompagna ospiti musicali alla scoperta di una nazione dal punto di vista culturale e musicale e, infine, "Tutti nudi", dove vestita da geisha commenta le esibizioni di stripper dilettanti.

Nel 2007 è protagonista con Ale e Franz di "Buona la prima", sit-show di Italia 1 basato totalmente sull'improvvisazione. Nello stesso anno approda anche a Radio Monte Carlo come conduttrice di RMC Magazine, insieme a Max Venegoni.

L'inizio del 2008 la vede approdare su Rai Uno: nell'ambito del Festival di Sanremo 2008 affianca Elio e le storie tese alla conduzione del DopoFestival. Su All Music è invece protagonista del nuovo comedy-talk "Bionda anomala". Viene scelta come conduttrice del Festivalbar 2008, in coppia con Teo Mammucari, ma la manifestazione viene poi cancellata.

Nell'aprile del 2009 conduce su Rai Due "Academy" un nuovo talent-show interamente dedicato alla danza, importato dagli Stati Uniti.

Lucilla Agosti negli anni 2010

Nel 2010 recita in Distretto di Polizia 10: Lucila veste i panni dell'ispettore Barbara Rostagno. Due anni più tardi, nell'inverno 2012 è in tv come opinionista per L'isola dei famosi, su Rai 2 (9ª edizione).

Un anno dopo conduce insieme a Jane Alexander la 7ª stagione di Mistero, programma di Italia 1. Dal maggio 2015 conduce su La5 un nuovo programma: Donna Moderna Live; si tratta di un lifestyle show ispirato all'omonima rivista Donna Moderna; Lucilla Agosti nelle 40 puntate fornisce consigli sulle nuove tendenze. Nello stesso periodo debutta anche sull'emittente Sky con il programma "Italia's Got Veramente Talent?" insieme a Rocco Tanica.