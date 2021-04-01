Lucilla Agosti
Biografia • Musica, moda, arte e TV
Lucilla Agosti nasce a Milano il giorno 8 settembre 1978. Figlia del medico radiologo Edoardo Agosti, dopo aver studiato teatro inizia a lavorare come attrice, recitando in un allestimento de "La strana coppia", celebre commedia di Neil Simon. Successivamente affronta uno dei primi provini di Rete A, all'epoca della fondazione dell'emittente, e viene scelta per condurre "Azzurro", programma dedicato alla musica e agli artisti italiani.
Nell'estate 2004 conduce alcune serate live: il Main Stage all'Arezzo Wave Love Festival e la serata finale del concorso "Voci Domani". Lucilla Agosti conduce inoltre "Space Girls" su Happy Channel e "Guelfi e Ghibellini" su Rai Due.
Con la nascita della nuova rete tv musicale All Music, abbandona la musica di Azzurro per passare a occuparsi di moda e lifestyle, al timone della trasmissione "All Moda".
Successivamente ottiene ruoli cinematografici in cortometraggi e lungometraggi, apparendo nei film "La febbre" (2005, di Alessandro D'Alatri, con Fabio Volo), e "Il mercante di pietre" (2006, di Renzo Martinelli), e nei cortometraggi "Parole rubate" (2004) e "Divini incontri d'orgasmo" (2005), entrambi diretti da Barbara Caggiati. Nel 2007 è nel cast di "Mah" ( regia di Ugo Tiralaltro) e nel 2008 ne "Il seme della discordia" (regia di Pappi Corsicato).
Lucilla intanto continua a lavorare in vari programmi di All Music: "Classifica di...", dove intervista personaggi dello spettacolo svelando le loro preferenze musicali, "Flycase", in cui accompagna ospiti musicali alla scoperta di una nazione dal punto di vista culturale e musicale e, infine, "Tutti nudi", dove vestita da geisha commenta le esibizioni di stripper dilettanti.
Nel 2007 è protagonista con Ale e Franz di "Buona la prima", sit-show di Italia 1 basato totalmente sull'improvvisazione. Nello stesso anno approda anche a Radio Monte Carlo come conduttrice di RMC Magazine, insieme a Max Venegoni.
L'inizio del 2008 la vede approdare su Rai Uno: nell'ambito del Festival di Sanremo 2008 affianca Elio e le storie tese alla conduzione del DopoFestival. Su All Music è invece protagonista del nuovo comedy-talk "Bionda anomala". Viene scelta come conduttrice del Festivalbar 2008, in coppia con Teo Mammucari, ma la manifestazione viene poi cancellata.
Nell'aprile del 2009 conduce su Rai Due "Academy" un nuovo talent-show interamente dedicato alla danza, importato dagli Stati Uniti.
Lucilla Agosti negli anni 2010
Nel 2010 recita in Distretto di Polizia 10: Lucila veste i panni dell'ispettore Barbara Rostagno. Due anni più tardi, nell'inverno 2012 è in tv come opinionista per L'isola dei famosi, su Rai 2 (9ª edizione).
Un anno dopo conduce insieme a Jane Alexander la 7ª stagione di Mistero, programma di Italia 1. Dal maggio 2015 conduce su La5 un nuovo programma: Donna Moderna Live; si tratta di un lifestyle show ispirato all'omonima rivista Donna Moderna; Lucilla Agosti nelle 40 puntate fornisce consigli sulle nuove tendenze. Nello stesso periodo debutta anche sull'emittente Sky con il programma "Italia's Got Veramente Talent?" insieme a Rocco Tanica.
Frasi di Lucilla Agosti
Adoro la biancheria intima. Credo che sia un'arma di seduzione molto importante per una donna. E anche un piacevole gioco.
Un reggiseno e una mutandina, ma ancor di più una guepiere e il reggicalze possono far scattare piacere, fantasia e quant'altro. In generale, direi che il discorso sull'intimo, per una donna, si lega al look, alla cura in ogni singolo dettaglio.
Non mi interessa la firma. Se mi piace un completino lo compro anche su una bancarella del mercato.
Mi metterebbe ansia dover recitare 24 ore su 24 un personaggio. È un limite degli italiani considerare eccentrica o zozzona una ragazza solo perché esprime curiosità per il sesso o per la pornografia.
Mi sono strarotta di leggere tutti i giorni sui quotidiani il bollettino delle prestazioni sessuali dei politici. Quel che fanno nei loro letti sono affari loro. Certo, poi è sbagliato se si usano aerei di Stato per portare ragazze a una festa o se ci sono candidature politiche sospette. Ma il sesso è un fatto privato.
Se qualcuno ci prova è perché gli hai fatto capire che poteva provarci.
Mio padre è un medico illuminato che mi manda sms in latino maccheronico. Mia madre insegnava disegno e storia dell’arte. Io ero una adolescente un po’ inquieta: mi ribellavo, scappavo di casa per andare alle feste, quelle robe lì. Eppure ho sempre frequentato le Orsoline. Anche Moana Pozzi andava a scuola dalle suore.
La differenza principale tra All Music e la Rai? La struttura organizzativa e il peso delle mie parole. Devo stare un po’ più attenta a quel che dico.
Carla Bruni l’ha data a mezza Europa e ora fa la Maria Goretti.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Lucilla Agosti
Foto e immagini di Lucilla Agosti
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Lucilla Agosti. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Lucilla Agosti.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
La Strana Coppia La Febbre Fabio Volo Sanremo 2008 Jane Alexander Rocco Tanica Conduttrici TV TV
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1978
Caricamento in corso...