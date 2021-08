Biografia

Nata il 25 luglio 1978 a Barcellona Pozzo di Gotto (Sicilia) sotto il segno zodiacale del Leone, Francesca Chillemi è una show girl e attrice sia di cinema che di televisione. La sua carriera nel mondo dello spettacolo comincia presto: a soli 18 anni, infatti, viene eletta Miss Italia nell’edizione del concorso del 2003.

Francesca Chillemi

Dopo aver ottenuto lo scettro di “più bella d’Italia” Chillemi intraprende l’attività di modella, per poi approdare in televisione: appare per la prima volta nella fortunata serie tv “Un medico in famiglia”.

La carriera in tv

In tv Francesca Chillemi partecipa ad altre famose fiction, come “Gente di mare”, “Carabinieri”, “Che Dio ci aiuti”, “Il Commissario Montalbano” , “L’Ispettore Coliandro”. In particolare, nella fiction “Carabinieri” l’attrice si fa conoscere e voler bene dai telespettatori interpretando per due edizioni consecutive il ruolo del carabiniere semplice Laura Flestero. Nel 2008 riceve il premio Margutta.

Francesca Chillemi Miss Italia 2003

Francesca Chillemi negli anni 2010

Nel 2012 l’attrice è insieme a Daniele Pecci nella serie tv “Sposami”. Ad Ottobre 2013 è co-presentatrice, insieme a Cesare Bocci e Massimo Ghini, della finalissima del concorso “Miss Italia” (74esima edizione).

In televisione è presente in alcune trasmissioni molto amate dal pubblico, come “I raccomandati”, affiancando il conduttore Carlo Conti.

Il debutto sul grande schermo

L’esordio nel cinema avviene nel 2009, con la partecipazione ad alcuni film di successo, tra cui “Cado dalle nubi” con il comico pugliese Checco Zalone, per la regia di Gennaro Nunziante. La Chillemi è nel cast di altre pellicole, tra cui “Natale da Chef” (2017), “Preferisco il Paradiso” (2010), “Feisbum” (2009).

Nel film “Preferisco il Paradiso” Francesca Chillemi interpreta il personaggio di Ippolita, al fianco di Gigi Proietti. Partecipa anche al cast della fortunata serie tv “Braccialetti rossi”.

Vita privata

Francesca Chillemi ha avuto due relazioni sentimentali importanti: la prima con Francesco Scianna (che è durata un anno, dal 2010 al 2011), e la seconda con Stefano Rosso, figlio del fondatore del marchio di moda Diesel, Renzo Rosso. La coppia ha una figlia di nome Rania, nata nel febbraio del 2016.

Del compagno Stefano, Francesca Chillemi ha detto in un’intervista:

“Non è stato un colpo di fulmine a farci innamorare, ma una lunga conoscenza basata sulla condivisione di principi, valori, ideali e progetti comuni. In primis, quello della famiglia”.

Francesca è appassionata di fitness. Insieme all’amica Giorgia Del Medico ha creato una piattaforma interamente dedicata al mondo dello yoga, del fitness, Pilates, beauty e nutrizione. Si chiama “752 wellstar.com”: l'obiettivo è quello di mantenersi in forma nel corpo senza trascurare la mente e l’equilibrio psico-fisico.

Al settimanale “Vanity Fair”, nel 2021, ha dichiarato:

“Ho notato che spesso le persone cercano la perfezione fisica. Non credo nel concetto di perfezione, non mi piace massacrarmi di esercizi per raggiungere un obiettivo, preferisco unire lo sport alla buona alimentazione e all’equilibrio mentale. Allenamenti estremi portano ad altri scompensi. 752 wellstar punta al benessere psicofisico”.