Biografia • Grinta e cuore da vendere

Nato a Livorno il 18 novembre 1978, Aldo Montano è l'atleta che nella disciplina della scherma, alle Olimpiadi di Atene 2004 ci ha fatto emozionare con quella sua meritata quanto sofferta vittoria nella gara della Sciabola.

Aldo Montano entra nell'Arma dei Carabinieri nel 1995: ottiene nel 1997 una medaglia di bronzo individuale e una medaglia di bronzo a squadre ai mondiali giovanili di Tenerife. In Italia dal 2001 al 2003 è protagonista assoluto con 2 ori e un bronzo individuali.

Nello stesso periodo, a livello europeo non arrivano grandi soddisfazioni. Ai campionati mondiali di Lisbona 2002 arriva solo 19° nella gara individuale, ma fa parte della squadra che conquista l'argento. A L'Avana 2003 è bronzo nell'individuale e sesto nella gara a squadre.

Aldo Montano, carattere grintoso e goliardico, livornese D.O.C., si presenta fortemente motivato e preparato all'appuntamento (sin qui) più importante della sua carriera: le Olimpiadi di Atene 2004.

Il livornese, sostenuto durante la mattinata della gara (14 agosto) dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, suo concittadino, dopo un duello mozzafiato contro l'ungherese Zsolt Nemcsik finito 15-14, trionfa dimostrando grinta e cuore da vendere. Come ha scritto la Gazzetta dello Sport, la finale "è stata una maratona fatta di nervi a fior di pedana e di scherma squisita, una miscela di offensive e improvvisi, ma velenosi, ripiegamenti che hanno piegato alla fine la resistenza dell'ungherese Nemcsik con una vera e propria volata all'ultimo metro".

Anche nella gara a squadre Aldo Montano si rivela protagonista indiscusso: purtroppo la finale contro la Francia vede l'Italia in considerevole ritardo, e più dell'argento - comunque ottimo - non si riesce ad ottenere.

E così nella dinastia dei Montano, pure illuminata da grandi successi, entra nella bacheca familiare anche la medaglia che mancava: l'oro olimpico individuale. Aldo è infatti il sesto rappresentante della famiglia Montano a salire su un podio olimpico che ha visto il nonno Aldo argento a squadre a Berlino 1936 e Londra 1948, il padre Mario Aldo oro a Monaco di Baviera 1972 e argento a Montreal 1976 e Mosca 1980 e i cugini del padre Mario Tullio oro nel 1972 e argento nel 1976, Tommaso argento nel 1976 e Carlo (unico fiorettista di famiglia) argento nel 1976. L'unico oro italiano nella disciplina era stato Nedo Nadi, anch'egli di Livorno, nel 1920.

Aldo Montano, occhi verdi fisico atletico sguardo affascinante, carattere aperto e socievole, ragazzo dalla risposta sempre pronta diventa in un batter d'occhio una celebrità. Tra gli sportivi non calciatori è uno dei pochissimi ad essere diventato personaggio televisivo, complice la sua forte telegenia e spontaneità. Rifiuta di partecipare come concorrente al noto reality show "L'isola dei famosi". Tuttavia, forse non resistendo alla tentazione, Aldo Montano ha lasciato l'Arma per un contratto da "inviato" per la trasmissione "Quelli che il calcio...", condotta da Simona Ventura.

Nel 2005 prende parte al reality show "La fattoria" su Canale 5.

Finita nell'estate 2006 la chiacchierata storia con Manuela Arcuri, e lasciate alle spalle le esperienze televisive - che dovrebbero essere state solo una parentesi - tutti i tifosi di Aldo Montano non vedono l'ora che faccia loro rivivere le emozioni provate per la sua grande prova di Atene.

Dopo i Giochi Olimpici di Pechino 2008, dove nella sciabola individuale non va oltre gli ottavi di finale, e dopo alcuni periodi di infortuni, vola a Londra con la squadra italiana alle XXX Olimpiadi del 2012: Aldo Montano con i suoi compagni conquista la medaglia di bronzo nella sciabola a squadre.

Ai Campionati del Mondo di Mosca 2015 vince la medaglia di Oro a squadre.

A gennaio 2016 vince il Trofeo Luxardo e si qualifica alla sua quarta Olimpiade, quella di Rio, in Brasile, dove viene però eliminato agli ottavi di finale.

Sposato con Olga Plachina, 28 febbraio 2017 diventa papà di Olympia.