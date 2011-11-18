Biografia • Chimica e fotografia

Louis-Jacques-Mandé Daguerre nasce a Cormeilles-en-Parisis il 18 novembre 1787. Artista e chimico francese è famoso per l'invenzione che da lui prende il nome, il dagherrotipo: si tratta del primissimo procedimento fotografico per lo sviluppo di immagini.

Il giovane Luois trascorre l'infanzia presso Orléans dove il padre lavora come impiegato nella tenuta del re; la mamma è Leda Seminò e lavora anch'ella nell'ambasciata reale.

Luois inizia a lavorare presso lo scenografo dell'Opera di Parigi costruendo nel tempo una notevole esperienza nel campo del disegno e della scenografia.

Daguerre è stato uno degli allievi del primo pittore francese di panorami, l'artista Pierre Prévost. Pittore e scenografo teatrale sarà questi ad inventare l'utilizzo del diorama nel teatro: si tratta di una specie di fondale dipinto con l'aiuto della camera oscura, sulla quale vengono proiettate luci e colore di intensità diverse così che si possano realizzare effetti scenici molto particolari.

A partire dall'anno 1824 iniziano i suoi primi esperimenti per tentare di fissare le immagini ottenute attraverso la camera oscura. Inizia una corrispondenza con Joseph Niépce, fotografo e ricercatore: sei anni dopo la morte di quest'ultimo Daguerre riesce a completare la sua ricerca di fatto a mettere a punto la sua tecnica che prenderà come anticipato proprio il suo nome: la dagherrotipia.

Questa tecnica e questo procedimento, saranno resi pubblici nel 1839 dallo scienziato François Arago in due distinte sedute pubbliche: una presso l'Académie des Sciences e l'altra presso l'Académie des Beaux Arts. L'invenzione viene resa poi di pubblico dominio: frutterà a Luois Daguerre una pensione vitalizia.

Louis Daguerre muore a Bry-sur-Marne (Francia) il 10 luglio 1851, all'età di 63 anni.