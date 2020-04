Biografia

Silvia Salemi nasce il 2 aprile del 1978 a Siracusa. Quando ha poco più di un anno la sorella maggiore Laura, di 5 anni, muore a causa di una forma aggressiva di leucemia. Silvia intraprende presto la carriera di cantante e il 12 ottobre del 1995 con la canzone "Con questo sentimento" si aggiudica il "Festival di Castrocaro". Pochi mesi più tardi prende parte a "Sanremo Giovani" con un riarrangiamento di "Nessuno mi può giudicare", celebre canzone di Caterina Caselli.

Nel 1996 è una delle concorrenti della sezione "Nuove Proposte" del "Festival di Sanremo"; qui si esibisce con il pezzo "Quando il cuore", che non va più in là del quinto posto in classifica. Dopo aver pubblicato il suo primo disco, intitolato "Silvia Salemi", la cantante siciliana è già tra i Big di Sanremo nel 1997. Presenta il brano "A casa di Luca" che le consente di vincere il Premio Volare per il miglior testo.

"A casa di Luca" è una canzone che mi ha dato tanto, grazie a lei ho vissuto il periodo più intenso della mia carriera.

Silvia Salemi

Il secondo disco

Successivamente pubblica "Caotica", il suo secondo album, che contiene la canzone "Stai con me stanotte"; il brano arriva al secondo posto dell'edizione 1997 di "Un disco per l'estate".

Scelta come supporter per la data di Roma dei Simple Minds, Silvia Salemi torna a Sanremo nel 1998 con il pezzo rock e al tempo stesso orientaleggiante "Pathos", presente nell'album omonimo: del disco fa parte anche "Odiami perché", hit che viene presentata al "Festivalbar".

Successivamente Silvia Salemi si cimenta anche nella conduzione televisiva, affiancando su Canale 5 Pippo Baudo in "Il gran ballo delle debuttanti". Anche nel 1999 è sul piccolo schermo, ma questa volta su Raitre, con la trasmissione di carattere religioso "Viaggi nei luoghi del sacro".

Silvia Salemi negli anni 2000

Nel 2000 pubblica "L'arancia", il suo quarto album, frutto della collaborazione in studio con il produttore dei Cardigans Tore Johansson e con Giampiero Artegiani: dal disco vengono estratti i singoli "La parola amore", "È già settembre" e "Ci batteva il sole".

Con "Nel cuore delle donne", Silvia Salemi torna al "Festival di Sanremo" per la quarta volta nel 2003: il brano fa parte del disco intitolato "Il gioco del Duende", una citazione del poeta Garcìa Lorca, che contiene anche l'altro singolo estratto "Dimenticami". Nel 2004 la cantante di Siracusa viene scelta come una delle concorrenti di "Music Farm", reality show in onda su Raidue. In seguito, sempre nel 2004, sposa Gian Marco Innocenti e diventa mamma di Sofia.

Nel frattempo scrive e conduce "La mezzanotte di Radio 2", sul secondo canale radiofonico della Rai.

La seconda metà degli anni 2000

Nella primavera del 2007 realizza "Il mutevole abitante del mio solito involucro", il suo sesto singolo, che contiene il singolo omonimo, il cui videoclip viene diretto da Beppe Fiorello e si aggiudica il Premio Venice Music Awards. L'altro singolo estratto è "Ormai", per il quale il videoclip è girato da Giorgio Pasotti; il brano è destinato a ottenere il Premio Roma Video Clip.

Nel 2008 Silvia Salemi, con la nascita della sua seconda figlia Ludovica, decide di concentrarsi sulla famiglia e di abbandonare momentaneamente le scene, prima di tornare in televisione con "L'isola del gusto", in onda sul canale satellitare di cucina Alice, nel 2009.

Gli anni 2010

Nel 2013 fa parte del cast di concorrenti della terza edizione di "Tale e Quale Show", talent show presentato da Carlo Conti su Raiuno, e canta anche in "Tale e Quale Show - Il Torneo". Nel 2015 viene scelta come presidente di giuria del "Festival di Castrocaro", trasmesso da Raiuno, mentre nel 2016 appare su La5 in "Tra sogno e realtà", un talent show per ragazzi.

L'anno seguente è su Retequattro per presentare "Piccole luci", mentre su Raiuno è titolare di una rubrica intitolata "A casa di Silvia" durante "La vita in diretta Estate". Sempre nel 2017 pubblica il suo settimo disco di inediti, intitolato "23" e anticipato dal singolo "Potrebbe essere".

Poco dopo dà alle stampe "La voce nel cassetto", un romanzo autobiografico. Nell'estate del 2018 torna su La5 per presentare "Super Music Store", un game show musicale, mentre su Rai Premium è alla guida di "L'altro sabato... Di domenica", ispirato a "L'altra domenica" di Renzo Arbore.