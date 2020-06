Biografia

Ex lolita di "Non è la Rai", ex velina di "Striscia la notizia", ed ex valletta al fianco di Gerry Scotti nella fortunata trasmissione televisiva "Passaparola", Alessia Mancini nasce il 25 giugno 1978 a Marino, in provincia di Roma. Vissuta a Genzano (Roma) fin dalla nascita, dopo aver conosciuto la notorietà grazie alla partecipazione alla celebre trasmissione "Non è la Rai" (1991/1992) si trasferisce a Milano, (settembre 1997), per lavorare come velina nella trasmissione "Striscia la Notizia".

Raggiunge il massimo della notorietà però solo nella stagione televisiva 98/99, quando, dimessi i panni della valletta-spalla nel programma pre-serale "Passaparola" condotto da Gerry Scotti, al fianco del quale rimane fino alla stagione 2001/2002, lascia (si fa per dire) il mondo della televisione. Salvo tornarci comparire qua e là a sorpresa per brevi messaggi promozionali, tanto per non far dimenticare il suo volto.

Ma Alessia è anche una seria e coscienziosa studentessa, consapevole che al giorno d'oggi non basta solo una bella presenza per farsi avanti nel pur effimero mondo televisivo. Ci vogliono anche intelligenza e una buona dose di cultura. Soprattutto per una persona che, come Alessia, è sempre desiderosa di crescere ed evolvere.

Fra un impegno televisivo e l'altro, fra un corso di recitazione e uno di dizione, si è dunque iscritta allo IULM, la Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano studiando inoltre recitazione. Frutto di tanti sforzi è in primo luogo l'arruolamento nell'ambìto cast della fiction "Tutti i sogni del mondo", una produzione Rai.

La bella show-girl ha avuto spesso occasione di raccontare di sè e del suo mondo, soprattutto ai numerosi fan che la seguono e che le hanno dedicato diversi siti Internet. Si è così scoperto che ha un fratellino dolcissimo che si chiama Riccardo, più giovane di lei di circa dieci anni. Inoltre Alessia adora la danza classica e moderna mentre come sport predilige il nuoto ed il tennis. Le piace ascoltare musica di ogni genere, in particolare quella dei cantautori italiani come Ramazzotti, Venditti e Raf. Essendo dinamica ed intraprendente ama viaggiare per conoscere nuovi mondi e nuove culture, nonché incontrare persone nuove. Fra i suoi interessi c'è naturalmente anche il cinema (attrici preferite: Jodie Foster e Meg Ryan. Attori preferiti: Richard Gere e Brad Pitt), tanto che il suo sogno nel cassetto è proprio quello di approdare nel mondo della celluloide.

Inevitabile poi che una persona famosa come lei finisca sotto i riflettori per eventuali love story, per la gioia, o disperazione (a seconda dei casi), dei già citati fan. E' stata notata più volte dai vari tabloid scandalistici in teneri atteggiamenti con il bellissimo Flavio Montrucchio, vincitore del Grande Fratello (seconda edizione), una storia che la riservata Alessia ha tenuto gelosamente custodita per sè, malgrado gli incalzanti paparazzi.

Nell'estate 2002 la popolare showgirl romana è stata la nuova conduttrice di "Bande Sonore", programma musicale itinerante di Italia 1, giunto alla sua seconda edizione (la prima presentata da Vanessa Incontrada) e che, dal 6 luglio al 7 settembre, ha seguito le diverse tappe dell'i-Tim Tour 2002.

Nel 2003 Alessia sposa Flavio Montrucchio, che intanto ha avviato una brillante carriera da attore nelle soap opera italiane.

Continua a lavorare in tv soprattutto per alcune televendite, poi nel 2005 è tra i concorrenti protagonisti del programma tv "La talpa" (Italia 1, condotto da Paola Perego).

Nell'estate del 2006, insieme a Gaia De Laurentis, conduce alcune televendite all'interno del telefilm Everwood, ed anche, nella stagione 2006/2007, all'interno di Buona Domenica e della fascia quotidiana del Grande Fratello. Nella stagione 2007/2008 conduce alcune telepromozioni su Canale 5, all'interno della soap opera CentoVetrine, con Wilma De Angelis.

Nel 2007 debutta nel cinema con il film "Natale in crociera", a fianco di Christian De Sica, Michelle Hunziker e Nancy Brilli. Nel 2008 recita in un episodio della serie tv di Rai Uno Don Matteo 6, con Terence Hill.

Alessia e il marito Flavio diventano genitori il 10 aprile 2008, quando nasce la figlia, di nome Mya. Nel 2015 hanno avuto un secondo figlio, di nome Orlando. All'inizio del 2018 Alessia Mancini torna in televisione come concorrente dell'"Isola dei famosi".