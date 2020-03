Biografia • Potenze espressive di Bollywood

Rani Mukerji è una pluripremiata attrice indiana nata a Mumbai il giorno 21 marzo 1978 in una importante famiglia di cineasti bengalesi molto attivi nell'enorme industria cinematografica di Bollywood. Suo padre, Ram è stato regista; suo fratello, Raja è regista e produttore; la zia materna, Debashree Roy è una attrice acclamata, così come le cugine Kajol e Tanisha.

Rani Mukerji ha studiato alla Maneckji Cooper High School in Juhu, a Mumbai, e dopo una breve apparizione nel film Biyer Phool (1992), debutta cinque anni dopo come protagonista nel film "Raja Ki Aayegi Baraat" (1997). Il primo successo arriva con il film "Ghulam", (1998) e nello stesso anno la vera e propria hit cinematografica Rani la ottiene grazie al film "Kuch Kuch Hota Hai" con gli attori Shah Rukh Khan and Kajol.

L'enorme successo le vale il premio Filmfare Criticts Award come migliore attrice. La canzone da lei cantata ed inserita nel film "Aati Kya Khandala" rende Rani Mukerji molto popolare al grande pubblico facendole guadagnare il soprannome di "Khandala Girl".

Intelligente e carismatica si distingue inoltre, sia per il suo caratteristico e spontaneo modo di ridere che per la sua voce dal timbro molto personale. Naturalmente dotata di una mimica molto coinvolgente, si è sempre dimostrata versatile e preparata anche nella performance coreografica.

In Bollywood infatti la danza è da sempre inserita con disinvoltura nelle trame dei film come potente mezzo espressivo efficace a raccontare parte della trama o a sottolineare specifici stati d'animo. I sentimenti rappresentati nei film di Bollywood, molte volte di struggente intensità, sono letteralmente raccontati in coreografiche danze di eterogenica origine (sacra e profana).

In tutto ciò si capisce come sia fondamentale il ruolo del linguaggio non verbale, dallo sguardo alle movenze, in tutti i ruoli che Rani interpreta sono particolarmente curati ed enfatizzati. Un esempio eclatante è il film "Chori Chori Chupke Chupke" nel quale Rani recita nel 2001, con altri due grandi attori Salam Khan e Preity Zinta. Qui, l'attrice indiana interpreta un ruolo drammatico nel quale la potenza espressiva delle emozioni è enfatizzata grazie ad una performance recitativa di grande livello e da una colonna sonora molto riuscita. Il film è stato girato con un anno di ritardo, ed è il primo in India ad aver affrontato il delicato tema della surrogazione di maternità.

Bollywood, affronta da sempre temi di diversa natura; la commedia, il dramma o il romanzo raccontantati cinematograficamente posseggono, nel cinema indiano popolare, un inevitabile allure favolistico e caricaturale. Lunghissima è la lista dei film dal debutto fino ad oggi; nell'anno 2002 recita in "Saathiya" e nel 2003, la sua performance nel divertente film da titolo onomatopeico "Chalte Chalte" è stata ben accolta come del resto le colonne sonore di questo film.

Nel 2004, il suo ruolo in "Hum Tum" oltre a quello di una avvocatessa pachistana in Yash Chopra's Veer-Zaara sono stati molto considerati. Nel 2005, Rani Mukerji recita in quattro film di alto profilo: "Black", "Bunty Aur Babli", "Paheli and The Rising". Per il film "Black" riceve numerosi premi.

Nel 2006 recita nel dramma "Kabhi Alvida Naa Kehna", e in "Baabul". Dal 2007 al 2009 recita in "Saawariya" e "Laga Chunari Mein Daag, Thoda Pyaar Thoda Magic", e in "Dil Bole Hadippa!".

Nel Film "No One Killed Jessica" del 2011 lo stile disinibito di Rani viene particolarmente apprezzato, vincendo così il Filmfare Award for Best Supporting Actress Award. Prossimamente reciterà con Aamir Khan in Talaash.

Non è andato a buon fine il progetto con la famosa cineasta indiana attiva ad Hollywood, Mira Nair, per il film "The Namesake" in quanto coincidente con impegni già fissati dall'attrice.

Nonostante sia coinvolta sentimentalmente da anni con Aditya Chopra, Rani è molto restia nel rendere pubblica la relazione, in quanto si dice, sia piuttosto introversa nella vita privata.