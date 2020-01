Dal 2006 (anno in cui inizia ad apparire in pubblico ufficialmente come compagna del principe) le voci delle possibili nozze si rincorrono, ma casa Grimaldi nel luglio 2010 comunica che le nozze avverranno il giorno 2 luglio 2011. Nel mese di aprile del 2011, in vista del matrimonio religioso, Charlene Wittstock, di religione protestante , si converte al cattolicesimo, la religione ufficiale del Principato di Monaco .

Lì il padre era proprietario di un'industria tessile. La famiglia si trasferisce poi in Sud Africa, a Johannesburg, quando Charlene ha solo undici anni. A diciotto anni decide di accantonare gli studi per dedicarsi pienamente allo sport per il quale ha scoperto il suo talento: il nuoto.

