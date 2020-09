Biografia

Marco Bianchi nasce il 22 settembre del 1978 a Milano. Si definisce uno chef-scienziato, ha scritto numerosi libri e il suo lavoro e passione è promuove sia i fattori protettivi della dieta, che le regole della buona alimentazione attraverso consigli gastronomici che aiutano a restare in salute con gusto, prevenendo nel contempo le patologie più comuni.

Dopo essersi diplomato presso l'IRCSS, l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, come tecnico di ricerca biochimica, comincia a lavorare a Milano presso l'IFOM, l'Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, prima di diventare divulgatore scientifico per la Fondazione Umberto Veronesi.

Nel 2010 pubblica, per l'editore Ponte alle Grazie, il suo primo libro, intitolato "I magnifici 20" (che nel 2013 si aggiudicherà il Premio Bancarella della Cucina). Il libro è seguito l'anno successivo da "Le ricette dei magnifici 20", dato alle stampe sempre dallo stesso editore.

Nella stagione televisiva 2011/2012 presenta sul canale FoxLife il format "Tesoro, salviamo i ragazzi!", in cui aiuta bambini in sovrappeso ad alimentarsi in maniera adeguata e a seguire uno stile di vita salutare. Sulla stessa rete nel 2012 è protagonista di una striscia in onda tutti i giorni, denominata "In linea con Marco Bianchi", che è dedicata al benessere.

Dopo avere scritto per Skira Editore "Il talismano del mangiar sano", per Kowalsky Bianchi pubblica "Tesoro, salviamo i ragazzi", prima di tornare a pubblicare con Ponte alle Grazie due volumi. I titoli sono: "Un anno in cucina con Marco Bianchi" e "9 mesi di ricette gustose per una gravidanza sana e gustosa".

Personaggio e conduttore tv

Nella stagione televisiva 2012/2013 Marco Bianchi è uno degli ospiti abituali del programma di Raitre "Geo&Geo", condotto nei pomeriggi feriali da Sveva Sagramola. Per FoxLife conduce il docu-reality "Aiuto, stiamo ingrassando!": si tratta del primo format italiano che si concentra sulla rieducazione delle persone adulte in sovrappeso in vista di una sana alimentazione.

Nella stagione 2013/2014 entra a far parte del cast del programma di Raidue "Detto fatto", condotto tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì da Caterina Balivo.

A partire dal mese di settembre del 2014 è uno dei protagonisti della trasmissione di Raiuno "La prova del cuoco", condotta da Antonella Clerici dal lunedì al sabato nella fascia meridiana: all'interno del programma cura uno spazio settimanale, intitolato "La cucina della salute".

Marco Bianchi e le campagne di sensibilizzazione

Nel 2014 lancia una campagna di sensibilizzazione, denominata #IOMIMUOVO, che intende invitare le persone a contrastare uno stile di vita sedentario attraverso il movimento fisico. L'idea nasce dalla constatazione che ogni anno la sedentarietà provoca un numero di vittime superiore a quelle causate dal fumo, e si traduce nella pubblicazione del libro omonimo, che viene edito da Mondadori e che in breve tempo si rivela un best seller.

Tornando ai libri, nel 2013 scrive per Mondadori Electa "I cibi che aiutano a crescere", completato con la collaborazione di Lucilla Titta. Mentre per Ponte alle Grazie pubblica "A tavola con Marco Bianchi", una raccolta che viene distribuita con il "Corriere della Sera". Marco Bianchi prepara, inoltre, "Ricette della dieta del digiuno" e "50 minuti 2 volte alla settimana. Gustose ricette e semplici esercizi per rimettersi in forma", che saranno pubblicati da Mondadori.

Nel 2014 prosegue il proprio lavoro di divulgazione legata all'intrattenimento, grazie al progetto denominato "A scuola con Marco". Si tratta di un tour di corsi di cucina, distribuito in più di venti tappe, che si articola dal mese di ottobre a quello di marzo.

Dopo avere scritto per Mondadori "Io mi voglio bene. Gli indispensabili in cucina" e "La mia cucina italiana", il 6 gennaio del 2015 è ospite d'eccezione alla puntata della "Prova del cuoco" che va in onda in prima serata, in occasione dell'estrazione dei premi della Lotteria Italia.

Mentre un paio di mesi più tardi promuove un'altra campagna di sensibilizzazione, questa volta intitolata #TIRIAMOLEFUORI, che intende favorire la prevenzione del tumore ai testicoli. Per questa campagna riceve anche il sostegno dei TheShow, i celebri youtuber diventati famosi grazie ai loro esperimenti sociali, che realizzano con Marco una candid camera speciale relativa a questo tema.

La seconda metà degli anni 2010

Dopo essere stato scelto come Ambassador per Expo 2015, Marco Bianchi viene nominato direttore artistico di Milano Food & Wellness, una rassegna incentrata sull'importanza dell'attività fisica e di un'alimentazione sana. La manifestazione, prodotta e ideata da Show Reel, va in scena nella sua prima edizione presso la Triennale di Milano il 6 e il 7 giugno del 2015.

Nel frattempo, Bianchi diventa sempre più famoso anche su Internet, dove ogni settimana raggiunge più di un milione di italiani non solo con i suoi profili sui social network, ma anche per merito di Marcoincucina.it, il blog di cucina funzionale che tiene sulla pagina web di "D Repubblica".

Nel 2015 il ricercatore e divulgatore si dedica anche alla radio, nei mesi di giugno e luglio, partecipando tutte le settimane come ospite alla trasmissione presentata da Gianluigi Paragone, Ylenia e Mara Maionchi "Benvenuti nella giungla", proposta da Radio 105 alle sette di sera dal lunedì al venerdì. Impegnato come cuoco allo scopo di pubblicizzare e favorire la diffusione di uno stile alimentare corretto, ma non per questo poco gustoso, abbinato a un lifestyle salutare, Bianchi segue le diete di diversi personaggi sportivi, tra i quali i nuotatori Filippo Magnini e Federica Pellegrini e i tuffatori Nicola e Tommaso Marconi.

Nel 2016 riceve il Premio America della Fondazione Italia USA, che gli viene consegnato alla Camera dei Deputati. Nello stesso anno pubblica con Mondadori il libro "Noi ci vogliamo bene".

Nel 2019 esce un nuovo libro: "Il gusto della felicità". Nello stesso periodo dichiara la propria omosessualità, dopo 10 anni di matrimonio con la compagna di sempre, e una figlia - nata nel 2015; in una bella intervista su Corriere.it racconta del suo nuovo compagno Luca Guidara.