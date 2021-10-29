Biografia • Mamma simpatia

Vanessa Incontrada nasce a Barcellona il 24 novembre 1978, da padre italiano e madre spagnola. Inizia la carriera di modella in Spagna all'età di 17 anni; arriva a Milano nel 1996 dove lavora con successo per griffe e giornali di primo piano.

Nel 1998 debutta in televisione con il programma musicale "Super" (sulla rete Italia 1); successivamente passa alla conduzione di "Super estate" con Peppe Quintale. È l'unica conduttrice nelle edizioni di "Super" del 1998/1999 e 1999/2000.

Il 31 dicembre 1999 è su Rai 1 in veste di conduttrice di "Millenium", affiancando Michele Mirabella. Nel maggio 2000 conduce "Subbuglio" con Giancarlo Magalli sempre su Rai 1. Nel 2001 inizia la sua prima esperienza radiofonica trasmettendo ogni giorno in diretta su "Hit channel", la televisione multimediale satellitare di Rtl 102.5.

Con buona esperienza sulle spalle, conduce "Non solo moda" su Canale 5 tra il 2001 e il 2002. Per Rai 1 nel 2002 conduce "Sanremo giovani" e "Il Gala dello sport".

Arriva finalmente anche l'esperienza del grande schermo: nel 2003 è la protagonista femminile del film "Il cuore altrove", per la regia di Pupi Avati, dove recita assiema a Neri Marcorè, protagonista maschile. La prova di Vanessa Incontrada è molto convincente, il film riscuote ampi consensi di pubblico e di critica; Vanessa viene applaudita a Cannes e definita dalla stampa straniera "la nuova Julia Roberts europea".

"Il cuore altrove" viene presentato al Festival di Cannes e quindi ai Golden Globe a Los Angeles.

Durante il Festival di Fiano, nell'ambito della rassegna di "Lo schermo è donna", le viene conferito il premio quale giovane attrice emergente. Il successo del film viene confermato in molti paesi stranieri.

Nel 2002 conduce con Francesco Perilli il programma radiofonico "Protagonisti" in onda tutte le sere dalle 21 alle 24 su Rtl 102.5. Da dicembre le viene affidata la cura e la conduzione della trasmissione "Protagonisti" del sabato sera.

Vanessa conduce poi "Sky Lounge" sulle reti Sky, un magazine sul cinema in onda ogni lunedì, subito prima del film di prima serata.

Nel 2004 conduce con Claudio Bisio la fortunata trasmissione "Zelig Circus", in prima serata su Canale 5. Il numero di telespettatori che ogni sera è incollato al teleschermo è altissimo, csoì che quei pochi che non ne conoscevano il volto, fanno conoscenza, grazie al contesto del cabaret, della sua persona e della sua esuberante simpatia.

Nello stesso anno esce nelle sale cinematografiche italiane il suo nuovo film "A/R Andata e ritorno", che la vede al fianco di Libero di Rienzo, sceneggiatura e regia di Marco Ponti.

Nel 2005 riconferma la sua presenza nella conduzione di "Zelig Circus" e ottiene grande consenso da parte del pubblico, tanto che la trasmissione viene premiata come miglior programma comico dell'anno. Conduce nell'estate, affiancata da Fabio De Luigi, il "Festivalbar 2005", in onda in prima serata su Italia 1.

Vanessa Incontrada

Nel mese di ottobre inizia le riprese del nuovo film di Maurizio Sciarra "Quale amore", con Giorgio Pasotti, e a fine anno è impegnata sul set del nuovo lavoro di Pupi Avati, dal titolo "La cena per farli conoscere", a fianco di Diego Abatantuono, Violante Placido e Ines Sastre.

L'inizio del 2006 la vede nuovamenente a fianco di Claudio Bisio e ai comici di Zelig. Sempre nello steso anno oltre a "La cena per farli conoscere", recita nel film "Quale amore", di Maurizio Sciarra.

Nel 2007 presenta insieme a Claudio Bisio la serata dei Telegatti e interpreta il film "Tutte le donne della mia vita", di Simona Izzo. Debutta poi nel mondo del musical con "Alta Società" a fianco di Sandro Querci, Christian Ruiz e Simone Leonardi, con musiche di Cole Porter e per la regia di Massimo Romeo Piparo; nel musical Vanessa Incontrada interpreta Tracy Lord, ruolo che sul grande schermo fu di Grace Kelly.

Nel luglio 2008 diventa mamma di Isal, figlio avuto dal compagno Rossano Laurini; subito dopo la gravidanza torna sul palco di Zelig. Il suo volto passa frequentemente in tv anche grazie agli spot di un noto operatore telefonico, per i quali Vanessa è testimonial assieme a Giorgio Panariello.

Nel febbraio 2009 esce il film "Aspettando il sole" di Ago Panini, in cui Vanessa Incontrada veste i panni della prostituta Kitty Galore; nel cast ci sono anche Raoul Bova, Claudio Santamaria e Claudia Gerini.

Torna in tv a Zelig anche per la stagione invernale del 2010 e intanto apre un proprio negozio di abbigliamento nella strada principale di Follonica, dal nome "Besitos", dove vende una propria linea di vestiti.