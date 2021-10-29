Vanessa Incontrada
Biografia • Mamma simpatia
Vanessa Incontrada nasce a Barcellona il 24 novembre 1978, da padre italiano e madre spagnola. Inizia la carriera di modella in Spagna all'età di 17 anni; arriva a Milano nel 1996 dove lavora con successo per griffe e giornali di primo piano.
Nel 1998 debutta in televisione con il programma musicale "Super" (sulla rete Italia 1); successivamente passa alla conduzione di "Super estate" con Peppe Quintale. È l'unica conduttrice nelle edizioni di "Super" del 1998/1999 e 1999/2000.
Il 31 dicembre 1999 è su Rai 1 in veste di conduttrice di "Millenium", affiancando Michele Mirabella. Nel maggio 2000 conduce "Subbuglio" con Giancarlo Magalli sempre su Rai 1. Nel 2001 inizia la sua prima esperienza radiofonica trasmettendo ogni giorno in diretta su "Hit channel", la televisione multimediale satellitare di Rtl 102.5.
Con buona esperienza sulle spalle, conduce "Non solo moda" su Canale 5 tra il 2001 e il 2002. Per Rai 1 nel 2002 conduce "Sanremo giovani" e "Il Gala dello sport".
Arriva finalmente anche l'esperienza del grande schermo: nel 2003 è la protagonista femminile del film "Il cuore altrove", per la regia di Pupi Avati, dove recita assiema a Neri Marcorè, protagonista maschile. La prova di Vanessa Incontrada è molto convincente, il film riscuote ampi consensi di pubblico e di critica; Vanessa viene applaudita a Cannes e definita dalla stampa straniera "la nuova Julia Roberts europea".
"Il cuore altrove" viene presentato al Festival di Cannes e quindi ai Golden Globe a Los Angeles.
Durante il Festival di Fiano, nell'ambito della rassegna di "Lo schermo è donna", le viene conferito il premio quale giovane attrice emergente. Il successo del film viene confermato in molti paesi stranieri.
Nel 2002 conduce con Francesco Perilli il programma radiofonico "Protagonisti" in onda tutte le sere dalle 21 alle 24 su Rtl 102.5. Da dicembre le viene affidata la cura e la conduzione della trasmissione "Protagonisti" del sabato sera.
Vanessa conduce poi "Sky Lounge" sulle reti Sky, un magazine sul cinema in onda ogni lunedì, subito prima del film di prima serata.
Nel 2004 conduce con Claudio Bisio la fortunata trasmissione "Zelig Circus", in prima serata su Canale 5. Il numero di telespettatori che ogni sera è incollato al teleschermo è altissimo, csoì che quei pochi che non ne conoscevano il volto, fanno conoscenza, grazie al contesto del cabaret, della sua persona e della sua esuberante simpatia.
Nello stesso anno esce nelle sale cinematografiche italiane il suo nuovo film "A/R Andata e ritorno", che la vede al fianco di Libero di Rienzo, sceneggiatura e regia di Marco Ponti.
Nel 2005 riconferma la sua presenza nella conduzione di "Zelig Circus" e ottiene grande consenso da parte del pubblico, tanto che la trasmissione viene premiata come miglior programma comico dell'anno. Conduce nell'estate, affiancata da Fabio De Luigi, il "Festivalbar 2005", in onda in prima serata su Italia 1.
Nel mese di ottobre inizia le riprese del nuovo film di Maurizio Sciarra "Quale amore", con Giorgio Pasotti, e a fine anno è impegnata sul set del nuovo lavoro di Pupi Avati, dal titolo "La cena per farli conoscere", a fianco di Diego Abatantuono, Violante Placido e Ines Sastre.
L'inizio del 2006 la vede nuovamenente a fianco di Claudio Bisio e ai comici di Zelig. Sempre nello steso anno oltre a "La cena per farli conoscere", recita nel film "Quale amore", di Maurizio Sciarra.
Nel 2007 presenta insieme a Claudio Bisio la serata dei Telegatti e interpreta il film "Tutte le donne della mia vita", di Simona Izzo. Debutta poi nel mondo del musical con "Alta Società" a fianco di Sandro Querci, Christian Ruiz e Simone Leonardi, con musiche di Cole Porter e per la regia di Massimo Romeo Piparo; nel musical Vanessa Incontrada interpreta Tracy Lord, ruolo che sul grande schermo fu di Grace Kelly.
Nel luglio 2008 diventa mamma di Isal, figlio avuto dal compagno Rossano Laurini; subito dopo la gravidanza torna sul palco di Zelig. Il suo volto passa frequentemente in tv anche grazie agli spot di un noto operatore telefonico, per i quali Vanessa è testimonial assieme a Giorgio Panariello.
Nel febbraio 2009 esce il film "Aspettando il sole" di Ago Panini, in cui Vanessa Incontrada veste i panni della prostituta Kitty Galore; nel cast ci sono anche Raoul Bova, Claudio Santamaria e Claudia Gerini.
Torna in tv a Zelig anche per la stagione invernale del 2010 e intanto apre un proprio negozio di abbigliamento nella strada principale di Follonica, dal nome "Besitos", dove vende una propria linea di vestiti.
Frasi di Vanessa Incontrada
Ogni attore ha un rapporto ed una comunicazione diversa a seconda dell'umore del momento, c'è uno scambio di energie sempre diverso: un interprete in genere deve sempre conquistare il suo regista.
Sento di tante donne che soffrono di depressione post-partum, e ho un paio di amiche, mamme da pochi mesi, che non stanno vivendo bei momenti. Il lavoro per me è stata la salvezza: impegnare subito la testa in un'altra cosa mi ha aiutato. Tanto più che a Zelig l'ambiente è bellissimo. Stimolante e senza una pressione angosciante.
Dopo il film "Quale amore" sono crollata. Non avevo più voglia di lavorare, ho pensato di cambiare vita, di non fare più l'attrice. Non avevo neppure più voglia di curarmi. Io non sono esageratamente attenta al mio corpo o al modo di vestire, ma in quel periodo mi sono proprio lasciata andare: non mi lavavo più i capelli, non mi depilavo
Sopporto qualunque cosa, anche un torto, purché la persona che ho davanti mi voglia bene.
Una volta che è in scena un attore porta sempre una parte di sé, dà comunque qualcosa al personaggio.
Sono una principiante quasi assoluta ma quando giro un film vivo tutto al 100%, ci metto il cuore, mi trasformo, dimentico me stessa, vivo tutto molto intensamente e mi concentro sul personaggio portandolo con me anche a riprese finite, ritrovandomi con una maggiore esperienza.
Mi chiedo spesso se sono una buona madre, visto che passo tutti i giorni fuori casa. Ogni volta che rientro la sera e lo trovo con la baby-sitter mi chiedo: si ricorderà di me? Mi riconoscerà?
Ci lamentiamo dell'anoressia che colpisce tante giovani e poi prendiamo in giro una che è ingrassata per fare un figlio? Una ragazza mi ha detto - se devo passare quello che è successo a te, io incinta non ci voglio rimanere.
Se mi dicono che sono vestita male non mi offendo, peraltro è anche vero, sono una che indossa le prime cose che pesca nell'armadio la mattina e a cui piace stare comoda. Ma quando parli di una donna incinta ci vorrebbe più attenzione anche perché ci sono donne che hanno gravidanze difficili e l'aumento di peso può nascondere altri problemi. Non era il mio caso, ma mi sono sentita impotente di fronte a questa violenza. Capisco che con la notorietà arrivi anche la curiosità del pubblico ma non credo di dover dare spiegazioni o scusarmi per quello che faccio nella mia vita privata, tantomeno se stiamo parlando di chili. La gente comune mi è stata solidale; tante donne mi hanno fermato per strada per dirmi - Anch'io ho preso dei chili, non devi preoccuparti.
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Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Vanessa Incontrada. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Vanessa Incontrada.
Ciao Vanessa, non so se leggerai mai questo messaggio... sono una tua grande fan da quando ti ho conosciuta e vista per la prima volta a Zelig circa 10 anni fa.
Adoro tutto ciò che fai, dai film, serie televisive, programmi che presenti...
Ho scritto, se cosi si può definire, una poesia su di te che non so proprio come farti avere.
Grazie mille per tutte le emozioni che regali e un bacione
Sei bellissima quando ridi sei molto solare
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