Pupi Avati
Biografia
Pupi Avati, il cui vero nome è Giuseppe, nasce a Bologna il 3 novembre del 1938. La sua famiglia è di estrazione borghese, e Pupi si laurea alla facoltà di Scienze politiche, lavorando poi per circa quattro anni presso la Findus. Questo periodo non è per lui particolarmente piacevole. La sua prima passione è la musica jazz: suona infatti il clarinetto nella "Doctor Dixie Jazz Band" dal 1959 al 1962. Decide di abbandonare il gruppo quando entra a farvi parte un altro bolognese doc: Lucio Dalla.
Il motivo della separazione non è l'incompatibilità di carattere tra i due, quanto piuttosto una sana competizione artistica. Come dichiarerà lo stesso Pupi, la bravura di Lucio Dalla gli ha fatto comprendere la differenza tra passione e talento inducendolo a cercare la propria strada, che sarebbe diventata quella cinematografica. In famiglia per altro vi è già chi ha scelto quella stessa strada: il fratello maggiore, Antonio, è uno sceneggiatore e produttore.
L'esordio cinematografico avviene con due horror grotteschi: "Balsamus, l'uomo di Satana" (1968) con protagonista uno stregone nano e "Thomas e gli indemoniati". Quest'ultimo film vede la partecipazione di una Mariangela Melato alle prime armi. Il film non viene distribuito in Italia e, prima di mettersi nuovamente dietro la macchina da presa, Pupi Avati attende cinque anni. Partecipa intanto come sceneggiatore al film "Salò o le 120 giornate di Sodoma" di Pier Paolo Pasolini.
Nel 1974 gira il film di ispirazione felliniana "La mazurca del barone, della santa e del fico" con Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio e Delia Boccardo. Tre anni più tardi gira, invece, il musical di carattere demenziale "Bordella" che viene censurato dalla critica e vede tra i suoi interpreti anche un giovanissimo Christian De Sica. Nello stesso anno, forse per dimenticare il flop di Bordella, gira nuovamente un film di ambientazione paranormale. Si tratta de "La casa dalle finestre che ridono", storia di un pittore che si ritrova a dover restaurare un affresco in una casa infestata da fantasmi.
Grazie al successo di quest'ultimo film, Avati lavora anche in televisione come sceneggiatore di "Jazz band" (1978) e "Cinema" (1979), due produzioni di carattere autobiografico che affrontano le sue passioni con qualche venatura nostalgica. Lo stesso tema sarà protagonista anche del film "Una gita scolastica" (1983) con Carlo delle Piane. La protagonista è una vecchia bolognese ultraottantenne che ricorda una vecchia gita scolastica. Il film viene premiato con due Nastri d'argento: uno per la migliore regia ed uno per il miglior soggetto originale.
Da questo momento la carriera di Pupi Avati è costellata di film di successo come "Regalo di Natale" (1986) che avrà anche un prosieguo con "La rivincita di Natale" (2004), e "Storie di ragazzi e di ragazze" (1989) vincitore nuovamente di due Nastri d'Argento per la miglior regia e la miglior sceneggiatura. Riceve il Nastro d'Argento per la regia anche per "Festival" (1996). Quest'ultimo film, con protagonista Massimo Boldi, è ispirato ad un episodio della vita artistica di Walter Chiari. Il film racconta di un attore comico che s'illude di aver vinto la Coppa Volpi al Festival del cinema di Venezia, l'atmosfera è dolce-amara.
Mentre si occupa di regia, continua anche a scrivere, pubblicando romanzi come "I cavalieri che fecero l'impresa", da cui trae anche l'omonimo film nel 1999, e una sua autobiografia: "Sotto le stelle di un film" (2008).
Torna alla regia nel 2003 dopo un periodo di pausa con il film "Il cuore altrove" con Neri Marcoré e Vanessa Incontrada; i due interpretano un insegnante e una ragazza cieca, protagonisti di una storia d'amore negli anni Venti. Inizia un periodo molto fortunato con una serie di film tra cui: l'autobiografico "Ma quando arrivano le ragazze" (2005) con Vittoria Puccini e Claudio Santamaria, "La seconda notte di nozze" con Katia Ricciarelli, Antonio Albanese e Neri Marcoré, "La cena per farli conoscere" (2007) con Diego Abatantuono e un importante cast femminile che comprende Vanessa Incontrada, Ines Sastre, Violante Placido e Francesca Neri, "Il papà di Giovanna" (2008) con Silvio Orlando, "Il figlio più piccolo" (2010).
Dal 1995 Pupi Avati è presidente della Fondazione Fellini, sorta anche come ringraziamento per uno dei registi di cui ha maggiormente subito l'influenza e del quale è diventato amico negli ultimi anni della sua vita.
La sua ultima fatica cinematografica è il film "Il cuore grande delle ragazze" (2011), film autobiografico con Cesare Cremonini e Micaela Ramazzotti presentato al Festival del cinema di Roma.
Colto da un malore durante la proiezione festivaliera del documentario dedicato a Lelio Luttazzi, si è presentato comunque alla prima del suo film.
Nel 2019 torna al genere horror con "Il signor diavolo", tratto dall'omonimo libro da lui scritto e pubblicato l'anno precedente. Due anni dopo, nel 2021, esce su Sky il suo nuovo film "Lei mi parla ancora", tratto dal romanzo biografico di Giuseppe Sgarbi, in cui rilancia Renato Pozzetto, ottantenne.
Filmografia essenziale di Pupi Avati, regista
Anni '70
- Thomas e gli indemoniati (1970)
- Balsamus, l'uomo di Satana (1970)
- La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone (1975)
- Bordella (1976)
- La casa dalle finestre che ridono (1976)
- Tutti defunti... tranne i morti (1977)
- Jazz band (1978) - Miniserie TV
- Le strelle nel fosso (1979)
- Cinema!!! (1979) - Miniserie TV
Anni '80
- Aiutami a sognare (1981)
- Dancing Paradise (1982)
- Zeder (1983)
- Una gita scolastica (1983)
- Noi tre (1984)
- Impiegati (1984)
- Festa di laurea (1985)
- Hamburger Serenade (1986) - Serie TV
- Regalo di Natale (1986)
- Ultimo minuto (1987)
- Sposi (1987) - primo episodio
- Storia di ragazzi e di ragazze (1989)
- È proibito ballare (1989) - Film TV
Anni '90
- Fratelli e sorelle (1991)
- Bix (1991)
- Magnificat (1993)
- Dichiarazioni d'amore (1994)
- L'amico d'infanzia (1994)
- L'arcano incantatore (1996)
- Festival (1996)
- Il testimone dello sposo (1998)
- La via degli angeli (1999)
Anni 2000
- I cavalieri che fecero l'impresa (2001)
- Il cuore altrove (2003)
- La rivincita di Natale (2004)
- Ma quando arrivano le ragazze? (2005)
- La seconda notte di nozze (2005)
- La cena per farli conoscere (2007)
- Il nascondiglio (2007)
- Il papà di Giovanna (2008)
- Gli amici del bar Margherita (2009)
- Il figlio più piccolo (2010)
Anni 2010
- Una sconfinata giovinezza (2010)
- Il cuore grande delle ragazze (2011)
- Un ragazzo d'oro (2014)
- Il signor Diavolo (2019)
Come sceneggiatore
Anni '70
- Thomas e gli indemoniati (1970)
- Balsamus, l'uomo di Satana (1970)
- Il bacio (1974)
- La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone (1975)
- Il cav. Costante Nicosia demoniaco ovvero: Dracula in Brianza (1975)
- Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) - non accreditato
- La padrona è servita (1976)
- Bordella (1976)
- La casa dalle finestre che ridono (1976)
- Tutti defunti... tranne i morti (1977)
- Jazz band (1978) - Miniserie TV
- Le strelle nel fosso (1979)
- Cinema!!! (1979) - Miniserie TV
Anni '80
- Macabro (1980)
- Aiutami a sognare (1981)
- Dancing Paradise (1982)
- Zeder (1983)
- Una gita scolastica (1983)
- Noi tre (1984)
- Impiegati (1984)
- Festa di laurea (1985)
- Hamburger Serenade (1986) - Serie TV
- Regalo di Natale (1986)
- Ultimo minuto (1987)
- Sposi (1987)
- Storia di ragazzi e di ragazze (1989)
Anni '90
- Fratelli e sorelle (1991)
- Bix (1991)
- Dove comincia la notte (1991)
- Magnificat (1993)
- Dichiarazioni d'amore (1994)
- L'amico d'infanzia (1994)
- La stanza accanto (1994)
- Voci notturne (1995) - Miniserie TV
- L'arcano incantatore (1996)
- Festival (1996)
- Il testimone dello sposo (1998)
- La via degli angeli (1999)
Anni 2000
- I cavalieri che fecero l'impresa (2001)
- Il cuore altrove (2003)
- La rivincita di Natale (2004)
- Ma quando arrivano le ragazze? (2005)
- La seconda notte di nozze (2005)
- La cena per farli conoscere (2007)
- Il nascondiglio (2007)
- Il papà di Giovanna (2008)
- Gli amici del bar Margherita (2009)
- Il figlio più piccolo (2010)
Frasi di Pupi Avati
Una volta c'era una città grande e lunga, soleggiata o piovosa nei giorni giusti, che noi chiamavamo Bologna e ancora oggi, se desideri ricordare un posto che non c'è più, c'è chi dice quel nome e ti torna in mente una città grande e lunga, soleggiata o piovosa. Lì c'erano tutte le persone che ti servivano, nel centro o nella periferia, qualunque genere di persona cerassi, avessi voglia di vedere o di salutare, lì sapevi che c'era e prima o poi l'avresti trovata. Non ne mancava nessuna.
Nella mia vita, subito dopo i miei genitori metto gli scout. Mi hanno insegnato soprattutto due cose. La prima è che bisogna dare un senso a ogni nostra giornata. La seconda è la sacralità della vita, in un tutt'uno con la sacralità della natura.
Nella mia mente [...] rimangono i suoni che anticipano l'arrivo del gruppo. Ecco, quel mix di sirene, clacson, pale di elicottero e urla degli spettatori è la cosa che più mi ha colpito del Giro d'Italia. Rumori sovrapposti che diventano una sola, caratteristica sonorità. Un momento unico!
Ho letto con crescente interesse la corposa antologia sull'amore e sulla caducità dei sentimenti di Paolo Ruffilli. Sembrano tutte storie "sbagliate" queste di Un'altra vita (Fazi Editore), incontri fugaci fra anime in pena che, nell'insensata baraonda dell'esistenza, si regalano un attimo, uno e uno solo, di intensa umanità. L'autore è riuscito a raccontare l'amore (tema di cui si è fatto e si fa abuso smodato) attraverso una serie di incontri tutti verosimili e tuttavia tutti singolari. Lasciando il lettore nella certezza di non aver esaurito il "catalogo" delle possibili combinazioni. Dei possibili intrecci. Come se questa sua profonda conoscenza del tema lo legittimi a continuare a narrarlo ancora all'infinito. E sempre in modo nuovo. Tenendo ben desta la nostra curiosità. Ho anche molto apprezzato l'aver dedicato ogni racconto ad un suo (nostro!) Nume Tutelare. Non per vezzo letterario (la sua voce è così sua, è così poetica, da non potersi piegare all'emulazione o al ricalco) né per una dannosa foga citazionista. È – così l'ho interpretato – un ricambiare un dono ricevuto con un suo dono. Un gesto di profonda sentita riconoscenza. E in quelle ore di lavoro, ne sono certo, sia Emily Dickinson che Hermann Hesse (e così tutti gli altri) si sono fermati, soddisfatti, al suo fianco.
Nel 1986 stavo realizzando al Bandiera Gialla di Rimini un programma per la televisione e ad un certo punto ho sentito, dall'altra parte dello studio, qualcuno cantare con un timbro, una voce, una grinta e una ruvidezza che mi ricordavano molto un modo di cantare che mi era caro perché era quello dei cantanti di colore. Allora chiesi chi fosse questo cantante americano e mi risposero "si chiama Zucchero". Zucchero? Ma che nome è? Poi ho scoperto che invece si chiamava Adelmo che è un nome delle nostre terre, della campagna. Nessun nobile aristocratico emiliano si chiamerebbe mai Adelmo!
[Su Marisa Merlini] Amava il mio cinema e mi chiedeva da tempo di lavorare insieme, ed è stato bellissimo. Con la sua straordinaria esperienza che ha attraversato quasi un secolo di cinema, sapeva stare sul set con una competenza ed un rispetto dei ruoli che oggi purtroppo sembrano quasi anacronistici.
[Sull'assegnazione al premio alla carriera al Festival Cinevasioni] Carlo Delle Piane è stato il filo rosso di tutto il cinema italiano dal dopoguerra ad oggi [...] è una persona di una sensibilità estrema che merita il premio che oggi gli viene riconosciuto, ne avrebbe meritati molti di più, ma soprattutto avrebbe meritato quell'attenzione da parte dei miei colleghi che non ha ricevuto. Questo è un mio grandissimo rammarico perché ad esempio in America o in Francia avrebbe ottenuto più considerazione.
Credo di aver fatto, in quel mondo, [scout] esperienze che né la famiglia né la scuola ti possono offrire. Come i «fuochi di bivacco» prima di andare a dormire. Erano anche quelli momenti di socializzazione. Che potevano essere scherzosi, allegri, con scenette e barzellette. Ma anche molto seri: momenti in cui ci si confrontava, ci si raccontava, ci si confidava, sapendo che nessuno avrebbe mai fatto uso di dileggio di quel che sentiva. Se sono una persona che ha una certa facilità a raccontare se stesso senza nascondere le proprie debolezze e i propri errori, lo devo a quei momenti lì, ai «fuochi di bivacco».
A vent'anni nei ragazzi cercavo l'impegno, la sensibilità, addirittura il senso del sacro. E se erano belli tanto meglio...
Insomma, cercavo una specie di angelo e mi ritrovo questo qui che vince una caccia al tesoro organizzata dai miei cugini di Bologna... Lo conoscevano tutti e si capiva come gli piacesse salutare e farsi salutare, insomma, si atteggiava un po'. Dopo la premiazione lo invitarono al nostro tavolo per chiedergli della squadra di calcio di lì. Mi piacque che rispondesse alle loro domande senza smettere di guardarmi. Il giorno dopo ci ha portati all'allenamento del Bologna, anche lì lo conoscevano tutti.
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Foto e immagini di Pupi Avati
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Pupi Avati. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Pupi Avati.
Congratulazioni a Lei, grande Maestro Avati!
Buongiorno Maestro Dott. Avati.
Trovo, non so come, il "coraggio", dopo una vita trascorsa nella più profonda stima e ammirazione nei di Lei confronti, per scriverle queste poche righe.
Da sempre resto incantato di fronte alla Sua Arte e in particolare alla Sua Unica e per me inarrivabile capacità di saper far vibrare le corde dei Sentimenti e delle Emozioni, come nessun altro sa e ha mai saputo fare.
Tanti sono i grandi capolavori da Lei scritti e diretti. Tuttavia, mi sia consentito di esprimere una personale preferenza per quello che io considero "Il capolavoro dei capolavori": Una gita scolastica, film di una struggente poesia malinconica che, a distanza di decenni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, non mi stanco mai di rivedere ed assaporare.
Mi sentirei onorato se Lei mi volesse/ potesse rispondere, così come sarei estremamente lusingato se potessi un giorno a Roma a stringerLe la mano personalmente.
Un cordiale e grato saluto.
Meglio di niente
Salve Maestro
non so come possa osare scriverle, ma dopo tanto pensare, ho deciso di farlo. So che un grande regista quale lei è, verrà continuamente disturbato da richieste strampalate come la mia, ma le chiedo solo di dedicarmi un pochino del suo tempo per dirmi cosa pensa di una storia che ho scritto. S'intitola "Meglio di niente" ed è un giallo. Nasce da una mia riflessione sulla rabbia che le nuove generazioni potrebbero provare nei confronti dei più vecchi che, in modo sconsiderato, hanno consumato il loro futuro e ora, di fronte ad ogni delusione o rifiuto, ripetono troppo spesso "meglio di niente"; come se questo potesse consolare chi avrebbe il diritto di avere tutto. E se questa rabbia esplodesse un giorno; se diventasse furia? Mi dica, per cortesia, se per caso ha voglia di leggere questa storia e gliela spedirò. La ringrazio comunque. Silvia Pannocchia
Buongiorno Signora Avati,
nel giugno scorso è uscito sul mercato librario una mia raccolta di racconti, intitolata "All'Ombra dell'ultimo sole", che vorrei inviarle, in modo che possa valutare l'eventuale trasposizione cinematografica di uno o più racconti.
Ringraziandola per il tempo che vorrà dedicarmi, le invio i miei migliori saluti.
Alberto Bonfigli
347--------
Gentile Registra,
desidero proporle un libro di mio marito Claudio Alessandri (morto nel 2012) "Il giorno del sole nero" Una storia realmente vissuta a Santa Flavia negli anni '50 appunto da mio marito. Ma non conosco il suo indirizzo.
E' possibile avere il suo indirizzo per mandarle il libro?
Grazie
Salve sig Pupi Avati , mi chiamo Paolo Aldini e sono un suo grande estimatore, adoro i suoi film e in particolare quando tratta argomenti della nostra terra ed in particolare di Bologna e dei suoi uomini piu' rappresentativi, dei racconti di storia vissuti, e soprattutto di racconti di storie vere che riguardano i grandi uomini che hanno fatto ls storia delle nostre parti.
A tal proposito gradirei proporle la storia di Edoardo Weber , che ha reso grande nel mondo la sua fabbrica Bolognese dagli anni 30 sino ad oggi ( anche se dal 1990 ha cambiato nome ( magneti marelli), ma per tutti resta WEBER. quest'uomo a inventato il carburatore e lo ha prodotto per tutte le case costruttrici del mondo sino a diventare per lunghissimi anni il lider mondiale nel settore, ovviamente la storia non si limita a solo a questo, ma passa attraverso a tantissimi aspetti che al tempo furoni innovarivi e rivoluzionari per il mondo del lavoro di allora , passando anche attrraverso le traversie della 2° guerra monddiale sino ad arrivare alla sua misteriosa morte avvenuta nel 1945 ( essento " simpatiszzante fascista o quantomeno di destra ,si narra che i comunisti al fine della guerra lo presero da lla fabbrica e lo giustiziarono, da allora non si sa' piu' nulla delle sue resta e di un ipotetico tesoro da Lui nascosto.Ovviamente non posso narrare tutta la storia in questa e-mail, tuttavia trattasi di un grande personaggio del passato che ha fatto grande questa fabbrica ( che e' quella dove lavoro da 38 anni) e che pur essendo nato non a Bologna ha fatto del bene e rivalutato la citta, sono sicuro che Lei potrebbe essere interessato per un eventale futura storia televisiva. fiducioso che legga quanto sopra Le inoltro tanti saluti e ringraziamenti
Signor pupi,sono una signora di 66 anni nata a bologna ,mi permetto di disturbarla ,pperchè la ritengo un poeta che racconta la sua amata città
in modi sempre diversi e per non fare dimenticare la nostra vecchia e cara città. sono convinta di avere una storia vera ,piena di risate di trostezze di nostalgia ma di tanta voglia di esserci apeina di personaggi che a lei credo piacerebbero per fraci un film ,è una storia che si svolge nell'arco di 50 anni e oarla di una via a me cara via Polese
grazie per la sua gentile attenzione
Nonna Angela
Buon compleanno a Pupi Avati, grande regista e poeta della vita, cantore della mia terra e dei suoi miti. Un bolognese autentico che vive lontano da una Bologna piena di falsi bolognesi che ignorano la cultura e la poesia di questa città di cui stanno appannado la bellezza e le caratteristiche.
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Trattamento Cinematografico