Biografia • Viaggio nell'anima

Grazia Tamburello, scrittrice italiana, nasce a Novara il 3 novembre 1976. Ai primi anni sereni dell'infanzia, seguono quelli tormentati dell'adolescenza segnata da una dolorosa separazione dei genitori. Sin da bambina mostra una forte inclinazione per le materie umanistiche ed in particolare per la scrittura. I genitori, però, la iscrivono all'Istituto Tecnico per Geometri della sua città scegliendo per lei un percorso di studi più concreto e che le garantisse maggiori opportunità lavorative.

In questi stessi anni Grazia inizia a mettere su carta i propri pensieri, mossa dal bisogno compulsivo di liberare le proprie emozioni. A diciotto anni, seguendo un naturale desiderio d'indipendenza, lascia definitivamente la casa familiare.

Nel 1999, a soli 22 anni, diventa mamma di Niccolò. Nel 2008 sposa Riccardo Barbieri e nel marzo 2010 partorisce il suo secondogenito Francesco.

Negli anni successivi al diploma si mantiene con lavori saltuari come cameriera, modella, insegnante di informatica, impiegata. Nel 2001 inizia l'apprendistato come geometra presso lo studio degli ingegneri Borrè e Scandaluzzi che la formano e la sostengono nella sua nuova carriera professionale.

Nel 2002 inizia a lavorare presso il Servizio Opere Pubbliche del Comune di Novara dove ha la possibilità di sviluppare molti interessanti progetti.

Il desiderio di un'ulteriore crescita professionale la porta, nel 2009, ad iscriversi alla Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate per diventare Architetto Pianificatore Urbanista e Paesaggista.

La passione per la scrittura viaggia in parallelo. Rimane vissuta privatamente per molti anni, fino a quando, nel marzo 2008, ascoltando in auto un noto programma radiofonico, viene a conoscenza di un concorso letterario indetto da Electronic Arts e dal Corriere della Sera, il cui presidente di giuria è Federico Moccia. Per la prima volta, decide di partecipare ad un concorso ed inaspettatamente, lo vince.

Decide così di scrivere il suo romanzo d'esordio "Quel che conta è il viaggio" che viene pubblicato in formato e-book dalla casa editrice Abel Books nell'ottobre 2011.