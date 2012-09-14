Grazia Tamburello
Biografia • Viaggio nell'anima
Grazia Tamburello, scrittrice italiana, nasce a Novara il 3 novembre 1976. Ai primi anni sereni dell'infanzia, seguono quelli tormentati dell'adolescenza segnata da una dolorosa separazione dei genitori. Sin da bambina mostra una forte inclinazione per le materie umanistiche ed in particolare per la scrittura. I genitori, però, la iscrivono all'Istituto Tecnico per Geometri della sua città scegliendo per lei un percorso di studi più concreto e che le garantisse maggiori opportunità lavorative.
In questi stessi anni Grazia inizia a mettere su carta i propri pensieri, mossa dal bisogno compulsivo di liberare le proprie emozioni. A diciotto anni, seguendo un naturale desiderio d'indipendenza, lascia definitivamente la casa familiare.
Nel 1999, a soli 22 anni, diventa mamma di Niccolò. Nel 2008 sposa Riccardo Barbieri e nel marzo 2010 partorisce il suo secondogenito Francesco.
Negli anni successivi al diploma si mantiene con lavori saltuari come cameriera, modella, insegnante di informatica, impiegata. Nel 2001 inizia l'apprendistato come geometra presso lo studio degli ingegneri Borrè e Scandaluzzi che la formano e la sostengono nella sua nuova carriera professionale.
Nel 2002 inizia a lavorare presso il Servizio Opere Pubbliche del Comune di Novara dove ha la possibilità di sviluppare molti interessanti progetti.
Il desiderio di un'ulteriore crescita professionale la porta, nel 2009, ad iscriversi alla Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate per diventare Architetto Pianificatore Urbanista e Paesaggista.
La passione per la scrittura viaggia in parallelo. Rimane vissuta privatamente per molti anni, fino a quando, nel marzo 2008, ascoltando in auto un noto programma radiofonico, viene a conoscenza di un concorso letterario indetto da Electronic Arts e dal Corriere della Sera, il cui presidente di giuria è Federico Moccia. Per la prima volta, decide di partecipare ad un concorso ed inaspettatamente, lo vince.
Decide così di scrivere il suo romanzo d'esordio "Quel che conta è il viaggio" che viene pubblicato in formato e-book dalla casa editrice Abel Books nell'ottobre 2011.
Foto e immagini di Grazia Tamburello
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Grazia Tamburello. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Grazia Tamburello.
...bellissimo, emozionante il tuo romanzo; divorato...
Grazie ancora per questo viaggio...!
Fulvio
Sono davvero fiero di te... e questo è solo l'inizio. Tanti altri traguardi attendono di essere tagliati e noi saremo al tuo fianco.
Conosco personalmente Grazia, vale tutto quello che è ed ha ... bellezza, femminilità, capacità di essere donna, madre, moglie, amica 'geometra' e scrittrice.
I suoi racconti e i suoi romanzi sono moderni, snelli, giovani e come Lei riflettono la sua generazione e si leggono quanto il batter d'ali d'una farfalla.
la conosco molto bene e merita il successo è una gran donna!!!
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