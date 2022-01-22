Alessandro Borghese
Biografia • Gentiluomo ai fornelli
Alessandro Vincenzo Borghese nasce a San Francisco (USA), il 19 novembre del 1976. Cuoco affermato, autore di libri di cucina, è ormai un volto noto del piccolo schermo, conduttore di diverse trasmissioni di carattere culinario, molto seguite in Italia.
Il giovane chef nasce in una famiglia decisamente diversa dalle altre. Alessandro è infatti il figlio dell'attrice Barbara Bouchet, indimenticata diva degli anni '70, e dell'imprenditore Luigi Borghese.
Secondo quanto dichiarato in diverse interviste che lo hanno riguardato, Alessandro Borghese s'innamora dei fornelli sin da ragazzo. La scelta di intraprendere la carriera di chef arriva quando ha diciassette anni, ossia prima ancora di chiudere la sua parentesi scolastica. Questa si svolge all'International School di Roma, dove consegue il diploma esattamente l'anno dopo.
Come primo passo decide di fare esperienza sul campo, partendo dal basso. Comincia infatti, nonostante le famiglia da cui proviene, dai gradini più bassi dell'ambito culinario. Subito dopo il diploma, maggiorenne, si imbarca su alcune navi da crociera, cominciando a lavorare come lavapiatti.
Per circa tre anni di viaggi per mare, sale di gradino, prestando servizio anche come cuoco. Sono questi gli anni forse più belli per lui, legati al periodo della prima gioventù e in cui non sono poche le avventure nelle quali si imbatte. Il giovane Alessandro gira praticamente tutto il mondo a bordo delle navi e nel 1994 si trova persino ad affrontare un naufragio sulle coste del Sud Africa, a bordo dell'Achille Lauro. Vive momenti di panico in quel momento e passa tre giorni a bordo di una zattera, praticamente nel mezzo dell'oceano, nell'attesa che arrivino i soccorsi.
Superato questo periodo di apprendistato, per così dire, Alessandro Borghese comincia a lavorare come sous-chef. Successivamente lavora come chef vero e proprio in diverse città del mondo, tra cui Roma, Londra, San Francisco, Parigi, passando anche per altre piccole località, rinomate per la propria cucina, come l'esperienza che fa a Perugia.
Si interessa, durante la permanenza parigina, alla cucina francese e frequenta alcuni stage importanti dove apprende molti segreti legati al suo mestiere.
Stessa cosa viene fatta in Italia, frequentando la scuola di sommelier. Di lì a poco, alle soglie del 2000, riparte per New York, dove porta le conoscenze acquisite in due ristoranti molto importanti della "grande mela", lavorando sia come chef che come sommelier. Al rientro definitivo in Italia, ricalca queste esperienze per alcuni ristoranti importanti di Milano prima, e di Roma poi.
La sua carriera nel mondo della televisione italiana comincia nel 2004. È sulla neonata piattaforma digitale di Sky che Alessandro Borghese fa il suo debutto. La società di produzione televisiva Magnolia lo vuole alla conduzione di un programma di cucina. Essere un giovane chef, competente e bravo sul lavoro, per giunta di bella presenza, spigliato e brillante, con una naturale simpatia ed entusiasmo, sono tutte caratteristiche che lo agevolano nettamente e permettendogli di iniziare una nuova fase della sua vita.
Il programma si chiama "Cortesie per gli ospiti", un reality show in onda sul canale Real Time nel quale, in una veste sempre nuova, cerca di testare l'abilità dei concorrenti al momento di accogliere gli ospiti nelle loro case. Con lui, sul set, ci sono anche Roberto Ruspoli e Chiara Tonelli.
L'anno dopo, nel 2005, sempre per lo stesso canale Alessandro Borghese conduce "L'Ost", il quale si propone di far conoscere le specialità culinarie delle regioni italiane in una full immersion in cui il conduttore, insieme con alcune massaie del luogo, passa una giornata intera ai fornelli, dalla preparazione alla cottura, fino al momento di porsi attorno alla tavola.
Il 2006 è l'anno di "Cuoco gentiluomo", altro programma a tema condotto sempre da Borghese e in onda su Real Time. L'anno dopo però, porta la sua esperienza sul canale La7, conducendo "Chef per un giorno", programma di cucina e ricette, ma anche di gare, dove è affiancato in giuria da Fiammetta Fadda e Leonardo Romanelli.
Il 22 ottobre del 2009 esce in libreria il suo primo libro, dal titolo "L'abito non fa il cuoco. La cucina italiana di uno chef gentiluomo". La casa editrice è Rizzoli.
Nello stesso anno, nel mese di dicembre, Alessandro Borghese ritorna su Real Time, con il programma "Fuori menù", nel quale i concorrenti che vi prendono parte si sfidano tra loro in una gara ai fornelli, in una cucina altamente professionale, cercando di portare in tavola un menù completo per 20 ospiti. Il programma si rivela di grande successo, tanto da venire riproposto per altre due edizioni successive.
Nel frattempo torna su La7 per presentare il programma "Cuochi e Fiamme", altra gara culinaria dove Borghese ritrova i suoi vecchi compagni di viaggio Fiammetta Fadda e Leonardo Romanelli.
Il 25 luglio del 2010 lo chef sposa la sua fidanzata Wilma Oliviero, modella e manager, in una cerimonia molto seguita dai fotografi e dalla stampa rosa nazionale.
Dal 18 di aprile del 2011, nuovamente su Real Time, Alessandro Borghese conduce il suo nuovo format "Cucina con Ale!", in onda praticamente tutti i giorni. Nell'autunno del 2012 approda a Sky Uno dove conduce la nuova trasmissione dal titolo "Ale contro tutti".
Frasi di Alessandro Borghese
Cucinare è il mio modo di comunicare, il mio strumento di creatività, è tutto il mio essere ricco di spontaneità, il mescolare sapori incredibili con odori semplici ma a volte sorprendenti. È continuamente una sfida.
Avevo cinque anni. Ogni domenica mattina, mi svegliavo molto presto per osservare le mani di mio padre muoversi in assoluta sicurezza tra fornelli, piatti e coltelli.
Il suo sorriso concesso nel descrivermi una ricetta, come un regalo speciale, ha sviluppato gradualmente oggi il modo di comunicare il mio lavoro, che trascende il puro tagliare, affettare, mantecare: quando cucino, mi diverto sul serio! Amo il mio lavoro.
La cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa. Perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l’ingegno per le proprie ricette.
La nave è stata la mia casa e la mia scuola in movimento. Un mondo fatto di tante storie. Di amori di una sera. Di ricette sbagliate. Di successi prelibati. Di incontri inaspettati. Di luoghi incredibili. Di sorrisi sinceri. Di racconti tra amici. Di sguardi con cui dividere la birra e la musica. Di notti sdraiato a letto con le mani dietro alla nuca, immaginando un giorno la lettura del… menu di Alessandro Borghese.
Quando si vogliono esplorare le nuove frontiere gastronomiche, alla ricerca di inventiva per nuovi piatti, spesso si va in Norvegia, in Spagna, in Inghilterra, ma prima di arrivare in uno di questi Paesi è obbligatorio fermarsi a Parigi. Questa città è un insieme di tradizioni e di conoscenze culinarie assolute.
Il 30 novembre del 1994 ero in navigazione sulla Achille Lauro, al largo della Somalia, scoppiò un incendio che tre giorni più tardi, il 2 dicembre ne causò l'affondamento. Ho visto affondare per sempre l’ultimo transatlantico con tutta la bellezza blu delle sue ciminiere.
Lavorare nel mondo del vino è un ottimo modo per unire piacere e dovere. Il vino è fantasia.
La musica è una delle mie passioni, dopo la cucina e la moto, ascolto di tutto principalmente rock. Possiedo più di mille cd, tra l’altro sistemati nel salotto in diverse librerie bianche con accanto i miei libri della storia del jazz e di biografia dei big.
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Foto e immagini di Alessandro Borghese
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Alessandro Borghese. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Alessandro Borghese.
Tanti auguri a noi chef. Io oggi ne faccio 23. Sei un grande e viva gli scorpioni come noi 😍 💪 sarebbe fantastico conoscerti.
Pasta e ceci
Ho appena letto la ricetta di pasta e ceci. Spiegata malissimo. È citata la pancetta da rosolare che poi non ha indicazioni di quando unirla. Molto dispersiva.
Una puntata di 4 ristoranti
Salve vorrei sapere se è possibile effettua una puntata di 4 ristoranti a Tenerife in uno dei miei locali
Ciao Alessandro,
Ho letto l'articolo in cui lamenti difficoltà nel trovare personale... ebbene... dopo che sono stati resi pubblici le metodologie usate in questo campo cosa pensavi che le persone corressero?
Ore e ore di duro lavoro, nei festivi ancora peggio. Tutto a tempo e di corsa. Un ansia solo a guardarli sti lavoratori! ! Competizioni poco salutari fra colleghi ecc... Ma neanche per 10.000 euro al mese!!! La salute e la famiglia sempre al primo posto caro Alessandro! ! Il personale va trattato anzitutto con dignità,. poi con umanità!!!
Cosa deve fare una persona! ? Diventare la più ricca del cimitero visto che in vita non gli date modo di vivere?
Valà che dove si lavora bene e dove si sta bene, la gente non va via! !
Richiesta di colloquio
Caro Alessandro, sei una persona speciale, bravissimo nel tuo lavoro, il mio messaggio è diverso da tutti... Ti contatto perché hai dichiarato che purtroppo non riesci facilmente a trovare ragazzi che VOGLIONO fare questo lavoro. Ecco io ti contatto perché vorrei che tu prendessi in considerazione la possibilità di fare un colloquio a un ragazzo... Può sembrarti strano questo messaggio, ma la mia intenzione è dare una possibilità a questo ragazzo che ha veramente bisogno di un lavoro, con la voglia di imparare. Questo è l'unico modo che ho per aiutarlo.. Contattare te... Spero con tutto il cuore che questo messaggio ti arrivi e che possa dare un occasione a questa persona. Mi sono fatta avanti perché ho letto la tua richiesta. Ti ringrazio e spero che tu risponda a questo messaggio.
Io sono cuoca
Buonasera, tanti auguri sono un cuoco speciale, mi piace molto 4 ristorante sempre lo vedo. ciao
Opportunità
Preg. mo Chef, mi permetto di segnalarti una possibile puntata di 4 ristoranti in Val Graveglia retroterra di Lavagna (Chiavari). La vallata vanta una produzione enogastronomica di vera eccellenza che esprime anche in vari ristoranti e trattorie di pregio.
Sergio Ernesto La Porta 339 -------
Ruolo educativo e qualità umana
Gent. mo sig. Borghese, mi chiamo pietro gheller e sono un docente dell’Università di padova, la seguo quando riesco nella sua trasmissione “i 4. Ristoranti”. Le volevo fare i miei complimenti per le sue qualità educative pedagogiche pur non perdendo la leggerezza del suo ruolo. Saper dare consigli e regole senza cadere nel giudicativo è una gran qualità didattica e umana, in un mondo giovanile e non molto “ suscettibile” Complimenti ancora.
Dr pietro gheller
Capelli al vento
Buona sera chef, seguo volentieri la tua trasmissione "4 ristoranti" bella e interessante, ma devo fare una critica riguardo i molti concorrenti che lavoro o in cucina senza mai coprirsi la testa, al solo pensiero di un capello nella pietanza mi fa star male.
Quando vieni in Valsesia con la tua bellissima trasmissione? Saluti il Giacomaccio
Buona sera chef, sono moriconi Rossana e sono di Amatrice lei ha dato una ricetta della NOSTRA Amatriciana ma mi dispiace deluderla la vera Amatriciana non si deve fare cremosa.. deve essere solo invitante ! !.. mi dispiace quella che crive lei non e la Amatriciana... e una" specie".. mi scusi..
Puntata cuochi d'Italia del 10/03/2021 - Friuli contro Abruzzo
Vorrei fare un appunto in merito al piatto friulano scelto dal concorrente del Abruzzo. I cevapcici non sono un piatto tipico friulano bensì dei Balcani. Pertanto, a mio parare, la cuoca del Friuli ha diritto ad un altra possibilità.
Complimenti comunque per la trasmissione che seguo sempre con grande piacere.
Saluti
Sabina
4 ristoranti
Bella emissione, però per favore chiede al cameraman di fermarsi più a lungo sulla visualizzazione del piatto, al meno il tempo di lasciare venire l’acquolina in bocca, come è adesso a pena il tempo di visualizzare il piatto, un grande peccato !
Richiesta
Salve sig. Borghese, mia moglie infermiera conosceva suo padre Luigi (napoletano come noi) per motivi sanitari ed era nata una bella amicizia fatta di aneddoti e soprattutto di argomenti culinari. Il punto è proprio questo, mia moglie da anni ha un desiderio che io vorrei far realizzare, anche perché credo che abbia sbagliato mestiere, lei nasce per cucinare ed ama farlo. Se lei potesse renderla felice basterebbe anche accettare un invito a pranzo o cena da noi per farle quel giudizio che aspetta e merita da anni. Grazie
Consiglio: ristoranti accessibili per chi è in carrozzina
Ciao Alessandro, mi chiamo Gaetano e vivo a Parma, mi capita spesso di vedere il tuo programma e ho pensato che tra le cose da considerare per un ristorante (e simili)
sarebbe l' accessibilità visto che sono in carrozzina anche gli anziani hanno difficoltà. Spero di vedere delle nuove puntate al più presto, ciao Gaetano
Vedo spesso la tua trasmissione i 4 ristoranti con la speranza di vederne una dove tratti il Senza Glutine. Spero di vedere qualcosa in futuro. Grazie
Leggo ora della trasmissione registrata a Parma avente a tema gli Anolini.. Gli Anoolini sono tutto fuorché di Parma..
Mi spiace per chi l ha malinformata, ma sono piacentini!
Saluti
Buonasera Sig. Alessandro. Non mi dilungo nel comunicarle che seguo spesso e volentieri il suo programma "4 ristoranti"; sarebbe banale e abitudinario per alcune persone. Le scrivo perchè, recentemente, ho seguito una delle trasmissioni, se ricordo bene ad Arezzo o, cmq. in Toscana, in un noto ristorante di stile medioevale, con tanto di costumi ed addobbi: Ebbene, ho notato, che le tavole erano imbandite in stile, appunto, medioevale e qui niente da dire ma ciò che non ho condiviso, visto che lei, pur sempre molto attento alla corretta pulizia e gestione degli alimenti incartati e stipati, non ha commentato il fatto che oltre le stoviglie tradizionali in metallo, sono comparse anche forchette e cucchiai in LEGNO. Lei, in una precedente trasmissione e sopralluogo in una cucina, ha contestato, giustamente, l'utilizzo di arnesi in legno tipo cucchiai per la mescola o altro. Ma, scusi, se i commensali del momento hanno utilizzato, appunto, cucchiai e forchette portandosele alla bocca, non trova che non siano igieniche visto che, le stesse, pur subendo successivamente un accurato lavaggio in lavastoviglie, saranno sicuramente riutilizzate per l'uso di altri commensali? Che ne dice?
Vorrei esprimere il mio disappunto riguardo i capelli di Alessandro, il suo entrare nelle cucine degli altri e toccare tutto con le mani, usare mestoli x gli assaggi e rimetterli nelle pentole... cuffia, guanti... come può uno chef dare questi esempi? E le varie ASL che permettono? Buon appetito!
Buonasera vi sono in docente di un ente professionale del settore alberghiero. Ho una classe di terzo anno che quest'anno farà esami. Stiamo facendo un paio di interviste a colleghi del settore. Volevo fare una sorpresa ai miei ragazzi e chiedere se era possibile fare una intervista ad Alessandro online o magari fare un video gonbjnnin bocca al lupo. Sarebbe una sorpresa meravigliosa. Io e mio figlio adorismi Alessandro lo seguiamo sempre. Spero in una risposta grazie attendo
Buonasera Alessandro, cortesemente avrei una richiesta da farti...
Mia moglie ha insieme alle mie figlie una simpatia nei tuoi confronti e ti seguono da sempre. E va bene mi stai simpatico anche a me !!!
Ebbene siccome mia moglie Monica compie il 27 Maggio ben 60 anni e per causa Covid ahimè mi è impossibile venire a Milano “noi siamo di Roma” mi era venuto in mente se ti era possibile fare un videomessaggio di AUGURIII con la tua simpatia che ti contraddistingue.
Spero sia una cosa fattibile
p. s. successivamente appena possibile prenoterò da te a Milano una cena fantastica
scusami ancora e se vuoi puoi controllare le mie credenziali affidabili
Grazie tante
Dott. Mario Bonino 335 -------
Ciao Alessandro, sono un estimatore del tuo programma '4 ristoranti', che guardo tutte le sere. Stasera ho visto quello sui ristoranti della Riviera Romagnola, ma francamente non sono rimasto per nulla soddisfatto (a differenza di tutti gli altri che ho visto). Sono di Bologna, ma amo la riviera romagnola, dove passo l'estate (Milano Marittima). Ritengo vi siano tanti ristoranti migliori di quelli che hai scelto per questa puntata, dove di base non vengono esaltati i veri piatti romagnoli (cappelletti, tagliatelle, strozzapreti, grigliate di carne, castrato se parliamo di carne, oppure una infinita varieta' di piatti di pesce, soprattutto azzurro, che sono stati tralasciati. Come e' stato tralasciato il supremo Sangiovese, re dei vini locali. Inoltre tra i ristoranti scelti c'era una grossa disparita' :uno con menu' a piu' di 85 euro a testa, e gli altri con menu' a 25/35 euro a testa. In piu', e' stato scelto un ristorante simil/cubano, che nulla ha a che vedere con la tradizione romagnola, ed un'altro come ristorante di una circolo tennis, con tanto di pallone di fianco. Perdonami, ma ti inviterei a ripetere questa puntata, concentrandoti maggiormente sulle specialita' romagnole e sui locali tipici di questa zona. Senza dimenticarti Cervia/Milano Marittima.
Una tuo estimatore da tempo
Buongiorno Alessandro, mi chiamo Michela e abito con la mia famiglia a Ferrara. Ti scrivo perchè oramai da diversi mesi pranziamo e ceniamo in compagnia del tuo programma "cuochi d'Italia". Fatto del tutto eccezionale è una trasmissione che mette tutti d'accordo, grandi e piccini... persino il mio bimbo di 7 anni vi segue con piacere. E' un programma che mette di buonumore, piacevole e singolarmente elegante, aspetto raro in tv purtroppo.
Siete un team strepitoso e vi volevamo ringraziare per i bei momenti che ci fate trascorrere.
buon lavoro e buona giornata,
Michela e famiglia
Gentilissimo Alessandro
ho una figlia, Ambra, follemente innamorata di te! ! Guardiamo tutte le repliche dei 4 ristoranti e ti ti guarda anche su you tube. Ha detto che alla fine di questo periodo il suo più grande sogno è incontarti. Se riesci le mandi un saluto personalizzato! grazie mille e scusa il disturbo. Nunzia
Ciao Alessandro, se passi per finale emilia modena fermati alla trattoria entra. Due fratelli che mettono tanta tanta passione nella ristorazione.
Sei un grande e io, che vivo all estero,, ti segue con simpatia. Io sono una discreta cuoca.. ma mi chiedo.. perché non orgsnizzi una trasmissione non solo che si basi sulla capacità di fare cose squisite.. piuttosto su tempismo e.. quello che si ha. Cioè.. io sono davvero imbattibile a fare quello che le donne di oggi.. cercano di fare. DAMMI UN FRIGO, NON SO CHE CI TROVO, E CON CIO CHE TROVO IN.. 15MIN TI ORGSNIZZO UNA CENA SPETTACOLO. TEMPISMO E FANTASIA... la donna moderna non ha più tempo.. ma l Arte CE l ha dentro
Ciao
Ciao caro credo di aver fatto il militare con te dovresti ricordarti, se lo facesti a Napoli al 10°Appia, ciao e buona fortuna.
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