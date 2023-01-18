Biografia

Con quattro album in studio e più di un decennio di attività musicale, Mr. Rain è un rapper che propone una versione più accessibile di questo genere musicale anche al grande pubblico. Proprio su quest'ultimo Mr. Rain è chiamato a fare colpo in vista della sua annunciata partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Vediamo in questa breve biografia quali sono le tappe salienti del percorso artistico e privato di questo cantante.

Mr. Rain: il suo vero nome è Mattia Balardi

Mr. Rain: gli esordi nel campo musicale

Mattia Balardi, questo il nome all'anagrafe dell'artista destinato a essere conosciuto come Mr. Rain, nasce a Desenzano del Garda il 19 novembre 1991.

Già in tenera età emerge la sua inclinazione musicale, che trova espressione nel chiaro apprezzamento verso il genere rap, che influenza fortemente il giovane Mattia. Nel momento in cui decide di intraprendere una carriera in campo musicale, il ragazzo assume lo pseudonimo d'arte e pubblica il primo mixtape Time 2 Eat.

L'esperienza di X Factor e il primo disco

Due anni più tardi decide di seguire l'esempio di tanti altri ragazzi che hanno tentato la fortuna: partecipa così alle selezioni del programma televisivo X Factor.

Nel corso delle prime fasi viene affiancato dal collega rapper Osso: i due riescono a passare con successo le selezioni, ma Mr. Rain opta per abbandonare il programma subito dopo.

Il 2014 è un anno che segna una tappa importante nel percorso artistico di Mr. Rain, il quale decide di partire per il suo primo tour, durante il quale arriva a toccare le principali città italiane.

L'anno successivo l'artista riesce a incidere il primo album in studio, dal titolo Memories. I sedici brani del disco sono anticipati dalla canzone Tutto quello che ho. Tra le altre canzoni spicca Carillon, che ottiene la certificazione di doppio disco di platino dalla Fimi circa tre anni più tardi.

La seconda metà degli anni 2010

All'inizio di giugno del 2016 viene pubblicato il singolo Supereroe, che viene premiato con il disco d'oro.

Verso la fine del mese di gennaio 2017, Mr. Rain pubblica il singolo I grandi non piangono mai, che ottiene un buon riscontro. Nello stesso anno escono altri due brani: a giugno è il turno di Rainbow Soda, mentre tre mesi più tardi le radio nazionali trasmettono il brano Superstite.

All'inizio dell'anno successivo Mr. Rain conferma il periodo particolarmente produttivo con l'uscita del nuovo singolo Ipernova che serve ad anticipare il secondo album registrato in studio dal titolo Butterfly Effect.

Dall'album pubblicato alla fine di gennaio 2017 viene estratto un secondo brano Ops, in vista della programmazione estiva. Lo stesso album viene poi ripubblicato in versione aggiornata con aggiunta di quattro brani bonus.

Una volta concluso il tour nazionale di promozione, il 17 maggio 2019 Mr. Rain torna a far capolino in radio con il singolo La somma, realizzato a quattro mani assieme a Martina Attili.

In questo periodo sono numerose le collaborazioni, tra cui quelle con Annalisa e J-Ax, rispettivamente nei singoli Un domani e Via di qua.

Gli anni 2020

Nel marzo 2020 esce il brano Fiori di Chernobyl, che riscuote da subito un buon successo.

Nel 2022 esce il nuovo disco: "Fragile".

All'inizio del mese di dicembre 2022 la carriera di Mr. Rain segna una svolta molto importante: nel corso della conferenza stampa dedicata, infatti, il direttore artistico della kermesse sanremese Amadeus annuncia la partecipazione dell'artista all'edizione 2023 della manifestazione. Il suo brano in gara si intitola Supereroi.

Torna in gara anche l'anno successivo presentando il brano "Due altalene".