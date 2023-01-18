Mr. Rain
Biografia
Con quattro album in studio e più di un decennio di attività musicale, Mr. Rain è un rapper che propone una versione più accessibile di questo genere musicale anche al grande pubblico. Proprio su quest'ultimo Mr. Rain è chiamato a fare colpo in vista della sua annunciata partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Vediamo in questa breve biografia quali sono le tappe salienti del percorso artistico e privato di questo cantante.
Mr. Rain: gli esordi nel campo musicale
Mattia Balardi, questo il nome all'anagrafe dell'artista destinato a essere conosciuto come Mr. Rain, nasce a Desenzano del Garda il 19 novembre 1991.
Già in tenera età emerge la sua inclinazione musicale, che trova espressione nel chiaro apprezzamento verso il genere rap, che influenza fortemente il giovane Mattia. Nel momento in cui decide di intraprendere una carriera in campo musicale, il ragazzo assume lo pseudonimo d'arte e pubblica il primo mixtape Time 2 Eat.
L'esperienza di X Factor e il primo disco
Due anni più tardi decide di seguire l'esempio di tanti altri ragazzi che hanno tentato la fortuna: partecipa così alle selezioni del programma televisivo X Factor.
Nel corso delle prime fasi viene affiancato dal collega rapper Osso: i due riescono a passare con successo le selezioni, ma Mr. Rain opta per abbandonare il programma subito dopo.
Il 2014 è un anno che segna una tappa importante nel percorso artistico di Mr. Rain, il quale decide di partire per il suo primo tour, durante il quale arriva a toccare le principali città italiane.
L'anno successivo l'artista riesce a incidere il primo album in studio, dal titolo Memories. I sedici brani del disco sono anticipati dalla canzone Tutto quello che ho. Tra le altre canzoni spicca Carillon, che ottiene la certificazione di doppio disco di platino dalla Fimi circa tre anni più tardi.
La seconda metà degli anni 2010
All'inizio di giugno del 2016 viene pubblicato il singolo Supereroe, che viene premiato con il disco d'oro.
Verso la fine del mese di gennaio 2017, Mr. Rain pubblica il singolo I grandi non piangono mai, che ottiene un buon riscontro. Nello stesso anno escono altri due brani: a giugno è il turno di Rainbow Soda, mentre tre mesi più tardi le radio nazionali trasmettono il brano Superstite.
All'inizio dell'anno successivo Mr. Rain conferma il periodo particolarmente produttivo con l'uscita del nuovo singolo Ipernova che serve ad anticipare il secondo album registrato in studio dal titolo Butterfly Effect.
Dall'album pubblicato alla fine di gennaio 2017 viene estratto un secondo brano Ops, in vista della programmazione estiva. Lo stesso album viene poi ripubblicato in versione aggiornata con aggiunta di quattro brani bonus.
Una volta concluso il tour nazionale di promozione, il 17 maggio 2019 Mr. Rain torna a far capolino in radio con il singolo La somma, realizzato a quattro mani assieme a Martina Attili.
In questo periodo sono numerose le collaborazioni, tra cui quelle con Annalisa e J-Ax, rispettivamente nei singoli Un domani e Via di qua.
Gli anni 2020
Nel marzo 2020 esce il brano Fiori di Chernobyl, che riscuote da subito un buon successo.
Nel 2022 esce il nuovo disco: "Fragile".
All'inizio del mese di dicembre 2022 la carriera di Mr. Rain segna una svolta molto importante: nel corso della conferenza stampa dedicata, infatti, il direttore artistico della kermesse sanremese Amadeus annuncia la partecipazione dell'artista all'edizione 2023 della manifestazione. Il suo brano in gara si intitola Supereroi.
Torna in gara anche l'anno successivo presentando il brano "Due altalene".
Frasi di Mr. Rain
Non puoi combattere una guerra da solo
Il cuore è un'armatura
Ci salva ma si consuma,
A volte chiedere aiuto ci fa paura
Ma basta un solo passo come Il primo uomo sulla luna,
Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto
Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro
Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.
Camminerò
A un passo da te
E fermeremo il vento come dentro gli uragani
Supereroi
Come io e te
Se avrai paura allora stringimi le mani
Perché siamo invincibili vicini
E ovunque andrò sarai con me
Supereroi
Solo io e te
Due gocce di pioggia
Che salvano il mondo dalle nuvole
Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo
Più profonde di quello che sembrano
Guariscono sopra la pelle, ma in fondo ti cambiano dentro
Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo
Tu c'eri lo stesso
Oh
Quando siamo distanti
Ogni volta che piangi piange pure il cielo
Oh
Non ho molto da darti ma ti giuro che
Camminerò
A un passo da te
E fermeremo il vento come dentro gli uragani
Supereroi
Come io e te
Se avrai paura allora stringimi le mani
Perché siamo invincibili vicini
E ovunque andrò sarai con me
Supereroi
Solo io e te
Due gocce di pioggia
Che salvano il mondo
Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tua è anche mia
Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia
Perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me
Supereroi solo io e te
Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole
Camminerò
A un passo da te
E fermeremo il vento come dentro gli uragani
Supereroi
Come io e te
Se avrai paura allora stringimi le mani
Perché siamo invincibili vicini
E ovunque andrò sarai con me
Supereroi
Solo io e te
Due gocce di pioggia
Che salvano il mondo dalle nuvole
Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile
Perché non esistono parole per dirti cosa sei per me
Tu mi hai insegnato a ridere
Tu mi hai insegnato a piangere
L'ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime
Ma non è facile
Se non sei con me
Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme
Anche se dura un secondo come le comete
Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce
Sotto la pioggia sotto la neve
Sospesi in aria come due altalene
Quante volte ci siamo trovati sul fondo
Passando da un incubo a un sogno
Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo
Non c'era nessuno intorno
Però c'eri tu lo ricordo
Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno l'inchiostro
Ti tengo per mano
Anche se cadiamo vado ovunque vai
Andiamo lontano in un posto che non abbiamo visto mai
In mezzo al temporale abbiamo unito i nostri lividi come due oceani indivisibili
Ma non è facile
Se non sei con me
Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme
Anche se dura un secondo come le comete
Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce
Sotto la pioggia sotto la neve
Sospesi in aria come due altalene
È come nelle favole ogni volta tornerò da te
Forse nessuno ci crede
E vincerò solo con te tutte le guerre dentro me
Impareremo a cadere
Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme
Anche se dura un secondo come le comete
Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce
Sotto la pioggia sotto la neve
Sospesi in aria come due altalene
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Biografieonline non ha contatti diretti con Mr. Rain. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Mr. Rain.
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