È in questo momento che la giovane artista conosce un primo successo in termini di gradimento radiofonico, come confermano i riscontri dei singoli successivi, "Taxi Driver" e "Armenia".

Dopo aver vinto il David di Donatello per la migliore canzone originale per un film e pubblicato una ricca discografia in lingua inglese, alla fine del 2024 è stata annunciata come artista promettente al Festival di Sanremo.

