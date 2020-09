Biografia

Pasquale Tridico nasce a Scala Coeli, in provincia di Cosenza, il 21 settembre 1975. E' noto al pubblico soprattutto dal 2019, quando a partire dal 14 marzo, è divenuto presidente dell'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale).

Pasquale Tridico: gli studi

Negli anni '90 frequenta il liceo scientifico "Stefano Patrizi" di Cariati. In seguito si trasferisce a Roma per studiare all'università La Sapienza: qui nel 2000 consegue la laurea in scienze politiche e relazioni internazionali.

Nel 2001 consegue un master in economia e relazioni internazionali. Pasquale Tridico si sposta poi nel Regno Unito, a Brighton, dove nel 2003 consegue un altro master in economia ed economia dell'Unione europea. Dopo il dottorato acquisito nel 2004 in economia, inizia a lavorare come docente in ambito accademico.

Il lavoro di docente

Diviene professore ordinario di politica economica e docente di economia del lavoro presso il dipartimento di economia dell'Università Roma Tre, dove è anche direttore del centro di ricerca di eccellenza Jean Monnet Labour, Welfare and Social Rights, titolare della cattedra Jean Monnet dell'Unione Europea in Economic Growth and Welfare Systems, e coordinatore del corso di laurea magistrale in mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare.

L'avvicinamento alla politica

Tridico contribuisce occasionalmente ai lavori del parlamento italiano, intervenendo in audizioni e convegni sui temi economici e del lavoro.

Il 2 marzo 2018, nel contesto delle imminenti elezioni politiche, Tridico viene indicato dal capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio come possibile ministro del Lavoro in caso di vittoria del M5S.

Dal mese di giugno 2018 al mese di febbraio 2019 è consigliere economico presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nel 2019 Pasquale Tridico è indicato dal governo Conte I come successore di Tito Boeri alla guida dell'INPS. Con D.P.R del 22 maggio 2019 viene nominato Presidente dell'INPS, dopo il D.I. del 14 marzo 2019.

A settembre 2020 è oggetto di polemiche dovute ad un forte aumento di compenso annuale per la carica di presidente dell'INPS: da € 62.000 a € 150.000 con effetto retroattivo.

E' autore di numerose pubblicazioni in campo economico.