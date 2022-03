I libri di Alessandro Orsini sono stati pubblicati dalla Cornell University di New York. I suoi articoli sono stati tradotti in diverse lingue e sono apparsi sulle più importanti riviste scientifiche specializzate in studi sul terrorismo .

Alessandro Orsini nasce il 14 aprile 1975 a Napoli. Orsini è divenuto un volto noto al grande pubblico televisivo a partire dagli anni 2010, nel periodo che ha visto l'Europa teatro di attacchi terroristici (Parigi, Bruxelles). Un nuovo periodo di notorietà mediatica è arrivato a partire dal febbraio 2022, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche, per le principali emittenti italiane, è in questi contesti chiamato in qualità di esperto : è infatti professore di Sociologia del terrorismo .

1 di 10

Frasi di Alessandro Orsini

5 fotografie

Foto e immagini di Alessandro Orsini

Video Alessandro Orsini

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Non ci sono messaggi o commenti per Alessandro Orsini.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

TV Alessandro Orsini nelle opere letterarie

7 biografie

Nati lo stesso giorno di Alessandro Orsini