Biografia

Giorgia Surina nasce l'8 marzo del 1975 a Milano da madre pugliese e padre croato. Dopo essersi diplomata come perito aziendale corrispondente in lingue estere, si laurea allo Iulm in Scienze della Comunicazione. Si avvicina quindi alla televisione, conducendo su Junior Tv il contenitore per ragazzi "Casa J" al fianco di Vesna Luisi.

A partire dall'autunno del 1998 è uno dei volti di MTV, dove presenta "Hitlist Italia" e, in seguito, "Select London", in onda dall'Inghilterra, al fianco di Marco Maccarini.

Nel 1999 è la presentatrice del nuovo show pomeridiano del canale, "TRL: Total Request Live", in diretta dallo studio di Milano che si affaccia su Piazza San Babila. Grazie a questo programma, Giorgia Surina ha l'opportunità di incontrare e intervistare artisti italiani e internazionali del calibro di Vasco Rossi, Luciano Ligabue, Britney Spears, Ricky Martin e Mariah Carey.

Approdata in prima serata con "Disco 2000", trasmissione che si propone di rivisitare la storia della musica, continua l'esperienza di "Trl", che nel frattempo si sdoppia tra Milano e Roma.

L'esordio al cinema e gli anni 2000

Dopo avere esordito al cinema nel film di Roberto Burchielli "Come se fosse amore", nel 2003 Giorgia approda a Mediaset, dove conduce "Zelig Off". L'anno successivo è la protagonista del film di Fulvio Ottaviano "Una talpa al bioparco", nel quale recita al fianco di Adriano Giannini.

Conduttrice di "Mtv Absolutely 90's" e di "Mtv Absolutely Star", torna a presentare "Zelig Off" anche nel 2004 (sia in televisione che nelle piazze italiane, con lo spettacolo itinerante "Zelig Off in Tour") e nel 2005, anno in cui insieme con Alessandro Cattelan presenta "Viva Las Vegas". Nello stesso periodo, posa senza veli per la rivista "Max", finendo in copertina. Da marzo del 2006 presenta "Mtv Absolutely 80's", mentre poche settimane dopo lascia definitivamente sia Trl che Mtv.

Le prime esperienze in radio

Tenta l'esperienza radiofonica, conducendo con Giancarlo Cattaneo "Bazar", in onda dal lunedì al venerdì sera su Radio 101, e recita al fianco di Emilio Solfrizzi nella sit-com di Italia 1 "Love Bugs", che tuttavia non ottiene un buon successo a livello di ascolti.

Chiamata a far parte della giuria del 57° "Festival di Sanremo" (2007), su Radio 101 presenta anche "Superclassifiche", "La Superclassifica di Sorrisi e Canzoni" e "Club '90".

Fiction tv di successo

A partire da gennaio del 2008 Giorgia Surina è tra i protagonisti della serie tv "R.I.S. 4 - Delitti imperfetti", in onda su Canale 5, dove veste i panni del maresciallo Michela Riva; nello stesso periodo, appare nei videoclip di "Guardarti dentro", brano di Alexia, e di "Sangue e cuore", di Rino De Maria.

Nel 2009 presta il proprio volto a una campagna pubblicitaria dello shampoo Pantene, e a maggio conduce "Stars for charity - Poker per l'Abruzzo", iniziativa benefica in scena alla stazione Termini di Roma che vede la partecipazione, tra l'altro, di Dario Minieri, Pupo, Luca Pagano, Thomas De Gasperi e Giorgio Rocca, impegnati a sfidarsi in una partita di poker a sostegno delle popolazioni terremotate abruzzesi.

Gli anni 2010

Nel 2010 Giorgia Surina ha una piccola parte in "Somewhere", film diretto da Sofia Coppola; nel frattempo, si trasferisce a RTL 102.5, dove presenta nei fine settimana "Shaker", insieme con Carlo Elli, e dal lunedì al venerdì "No problem - W l'Italia", accanto a Gigio D'Ambrosio.

Torna in tv recitando nella fiction di Raiuno "Un medico in famiglia", vestendo i panni - nella settima stagione - della dottoressa Virginia Battaglia, vecchio flirt di Lele Martini (il personaggio interpretato da Giulio Scarpati), mentre al cinema è nel cast di "Lezioni di cioccolato 2", commedia diretta da Alessio Maria Federici, e co-protagonista di "Come trovare nel modo giusto l'uomo sbagliato", insieme con Francesca Inaudi e Enrico Silvestrin (a sua volta ex vj di Mtv).

Nel 2012 fa parte del cast della serie "6 passi nel giallo", trasmessa su Canale 5 a marzo, protagonista del film tv "Souvenirs" nei panni di Isabelle Leoni; poco dopo è ancora in onda su Raiuno, questa volta nella fiction "Il commissario Nardone", al fianco di Anna Safroncik e Sergio Assisi. Proprio sul set di "Souvenirs", tra l'altro, Giorgia incontra e conosce l'attore Nicolas Vaporidis: i due si innamorano e nel giro di breve tempo si sposano a Mykonos, in Grecia.

Dopo avere recitato nel film di Eduardo Tartaglia "Sono un pirata sono un signore", al fianco di Francesco Pannofino e Veronica Mazza, nel 2014 Giorgia è una delle protagoniste della nona stagione di "Don Matteo", telefilm di Raiuno con Terence Hill e Nino Frassica, interpretando il ruolo di Bianca Venezia.

A partire dal mese di ottobre, è una delle concorrenti della decima edizione di "Ballando con le stelle", lo show del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci: al suo fianco c'è il ballerino Maykel Fonts.

Nel frattempo, la sua storia con Vaporidis è giunta al termine: i giornali di cronaca rosa le attribuiscono flirt con il regista Jan Michelini e l'ex calciatore Fabio Galante, ma Giorgia non conferma le voci e mantiene il massimo riserbo sulla propria vita privata.