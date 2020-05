Biografia • Dal Regno Unito al Bel Paese

Jamie Oliver nasce il 27 maggio del 1975 a Clavering, nell'Essex, in Inghilterra. Cresciuto nel pub gestito dai genitori, Jamie manifesta alcuni problemi a scuola, dovuti soprattutto alla sua dislessia; iscrittosi al Westminster Catering College, dopo aver cominciato la propria carriera ai fornelli nel ristorante londinese di Antonio Carlucci inizia a nutrire una profonda ammirazione per la cucina italiana.

Notato dalla Bbc nel 1999, viene scelto per condurre la trasmissione "The Naked Chef", cui fa seguito un libro di cucina campione di vendite nel Regno Unito. Oliver diventa in breve tempo un personaggio popolare in Gran Bretagna, al punto da essere scelto per cucinare per Tony Blair, allora Primo Ministro inglese.

Proprietario di una catena di ventinove ristoranti chiamata "Jamie's Italian", con locali presenti anche a Sidney e Dubai, nel 2005 è il protagonista di "Jamie's Great Italian Escape", trasmissione in sei episodi dedicata alla cucina italiana (che nel 2011 verrà proposta anche nel nostro Paese su Cielo).

La sua fama e la sua autorevolezza lo inducono a diventare un opinion leader, che convince numerose mense britanniche a rimuovere dai propri menù il cosiddetto junk food, il cibo spazzatura (secondo l'equivalenza junk food = junk kids). Parte del merito va anche alla trasmissione "School Dinners", attraverso la quale egli contesta la qualità del cibo rivolgendosi direttamente al governo laburista.

Creatore, tra l'altro, di una linea di pentole Tefal, e diventato nel frattempo una star multi-milionaria (e parliamo di sterline), Oliver in patria è famoso anche per le sue doti di musicista.

Padre di due figlie, Daisy Boo e Poppy Honey, Jamie Oliver ha aperto tra l'altro il "Fifteen charity restaurant" ad Amsterdam, dove accoglie quindici ragazzi colpiti da esperienze di vita negative, desiderosi di trovare un riscatto dietro ai fornelli.

Membro dell'Ordine dell'impero Britannico dal 2003, Oliver ha scritto numerosi libri: "Something for the Weekend", "The Naked Chef, "The Return of the Naked Chef", "Happy Days with the Naked Chef", "The Naked Chef Takes Off", "Jamie's Kitchen", "Jamie's Dinners", "Jamie's Italy", "Cook With Jamie: My Guide to Making You a Better Cook", "Jamie's Little Book of Big Treats", "Jamie at Home: Cook Your Way to the Good Life", "Jamie's Ministry of Food: Anyone Can Learn to Cook in 24 Hours", "Jamie's Red Nose Recipes", "Jamie's America", "Jamie Oliver, Jamie does..." e "Jamie's 30-minute Meals".