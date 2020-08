Biografia

Luigi Mastrangelo nasce il 17 agosto del 1975 a Mottola, in provincia di Taranto. Muove i primi passi nella pallavolo all'inizio degli anni Novanta, quando gioca nelle giovanili della squadra del suo paese, la SS Volley Mutula. Si trasferisce a Matera nella stagione 1992/93 per prendere parte, con il Magna Grecia Volley, al campionato di Serie B1, prima di essere chiamato dalle giovanili del Volley Gonzaga Milano. Luigi Mastrangelo si sposta nuovamente nella stagione 1994/95, quando esordisce in Serie A1 con la divisa del Cuneo Volley Ball Club.

Torna in B1 la stagione successiva, sempre con una squadra piemontese, il Volley Ball Club Mondovì. Dopo aver militato nel VBA Olimpia Sant'Antioco, con il quale gioca in A2 nel 1996/97, viene richiamato da Cuneo l'anno successivo. Rimane qui cinque stagioni, conquistando, tra l'altro, due Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Italiana, una Supercoppa Europea e una Coppa Cev.

Il 28 maggio del 1999 Mastrangelo debutta in Nazionale, nella partita di World League tra Italia e Australia vinta per 3 a 0 dagli azzurri (in quella manifestazione verrà premiato come miglior giocatore al servizio); nello stesso anno conquista la medaglia d'oro agli Europei. Sempre in azzurro, vince il bronzo alle Olimpiadi di Sidney 2000.

Dopo essere stato nominato Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana, nella stagione 2002/03 il centrale pugliese passa da Cuneo a Macerata: nell'Associazione Sportiva Volley Lube gioca per tre stagioni, contribuendo alla conquista di una Coppa Italia e di una Coppa Cev.

Nel frattempo con la Nazionale, dopo essere arrivato per tre volte sul podio in World League, rivince gli Europei di volley nel 2003 e nel 2005, e sfiora l'oro alle Olimpiadi di Atene del 2004 (gli azzurri perdono in finale contro il Brasile): l'argento gli vale, comunque, l'onorificenza di Ufficiale Ordine al merito della Repubblica Italiana assegnatagli il 27 settembre del 2004 dal Presidente Giorgio Napolitano. In questi anni mette in bacheca anche una medaglia d'argento ottenuta in Coppa del Mondo nel 2003, una medaglia di bronzo in World League nello stesso anno, una medaglia d'argento in World League nel 2004 (quando viene premiato per il miglior muro) e una medaglia di bronzo nella Grand Champions Cup nel 2005. Dopo essere transitato nella Pallavolo Modena per una sola stagione, dal 2006/07 difende i colori della Roma Volley: nella Capitale vince la Coppa Cev nel 2008.