Mae West
Biografia
Mae West, il cui vero nome è Mary Jean, nasce il 17 agosto del 1893 a New York. Ad appena cinque anni avvia la propria carriera in teatro, essendo protagonista di molteplici numeri di vaudeville (commedia leggera e brillante, basata sull'intrigo e la satira). Nel giro di breve tempo diventa una stella dei musical.
Il 22 settembre del 1911, in occasione della prima assoluta di "A La Broadway", veste i panni di Maggie O'Hara al Broadway Theatre, mentre l'anno successivo è Daffy in "A Winsome Widow", di Raymond Hubbell, al fianco di Charles King, delle Dolly Sisters e di Leon Errol.
Nel 1914 si sposa con Guido Deiro, musicista torinese, e nel 1918 presta il volto a Mayme Dean in "Sometime", di Rida Johnson Young e Rudolf Friml, accanto a Ed Wynn. Dopo aver divorziato dal marito, inventa lo Shimmy, un ballo che contribuisce a diffondere. Nel 1926 scrive e interpreta la commedia "Sex", che suscita notevole scalpore per l'epoca, al punto che l'attrice finisce in guardina dopo un'irruzione della polizia a teatro.
L'esordio al cinema di Mae West
Nel 1932 esordisce al cinema, essendo stata chiamata dalla Paramount per recitare accanto a George Raft nella pellicola "Night After Night", per la quale le viene concesso di riscrivere le battute che deve pronunciare. Il successo che Mae West ottiene è clamoroso.
Così la Paramount decide di affidarle il ruolo da protagonista per "Lady Lou - La donna fatale", diretto da Lowell Shermann: si tratta di un film ispirato alla commedia teatrale "Diamond Lil", che la stessa West aveva ideato e portato in scena pochi anni prima.
Ambientata alla fine del XIX secolo a New York, la storia vede Mae West indossare i panni di una cantante di saloon prosperosa e divertente, suo malgrado coinvolta in un giro di prostitute prima di essere salvata da un agente di polizia, impersonato dal giovane Cary Grant. Molti credono che sia in questo film che pronuncia la celebre frase seguente, ma si tratta di un errore di attribuzione:
Is that your sword or are you just glad to see me? - È una spada quella o sei felice di vedermi?
Gli anni '30
Nel 1933 la West appare anche in "Non sono un angelo", film diretto da Wesley Ruggles di cui scrive anche la sceneggiatura, per poi tornare ad affiancare Cary Grant in "Belle of the Nineties", uscito nel 1934. Due anni più tardi viene diretta da Raoul Walsh in "Annie del Klondike". Segue la fine del contratto con la Paramount, che anticipa la sottoscrizione di un accordo con la Universal.
Così nel 1940 Mae si ritrova nella commedia diretta da Edward F. Cline "Mia bella pollastrella" al fianco del commediante W.C. Fields, per un prodotto che non viene apprezzato dalla critica ma ottiene ottimi riscontri al botteghino.
Gli anni '40 e '50
Dopo aver girato per la Columbia nel 1943 "The Heat's On", Mae West decide di lasciare il cinema. Nel 1950 riceve l'offerta di interpretare Norma Desmond nel film di Billy Wilder "Viale del tramonto", ma tutto viene annullato quando l'attrice avanza la pretesa di riscrivere da capo la sceneggiatura.
Prosegue, comunque, la carriera a teatro, tornando con "Diamond Lil" a Broadway, in scena fino al 1951. Due anni più tardi dà alle stampe il romanzo "L'eterna peccatrice", seguito nel 1959 dall'autobiografia intitolata "Goodness Had Nothing to Do With It".
Gli ultimi anni
A distanza di trent'anni dall'ultima volta, torna a recitare in un film nel 1970, vestendo i panni di una vamp in "Il caso Myra Breckinridge", tratto da un racconto satirico scritto da Gore Vidal, in cui viene diretta da Michael Sarne e recita accanto a John Huston e Raquel Welch.
Nel 1978 è ancora al cinema con "Sextette": nel film, diretto da Ken Hughes, compare - ormai ottantacinquenne - al fianco di Tony Curtis e Timothy Dalton.
Mae West muore il 22 novembre del 1980 a Los Angeles all'età di 87 anni per cause naturali.
Ispirazioni nella cultura popolare
- Le particolari bottiglie sinuose e tondeggianti della Coca-Cola, comparse nel 1916, hanno quella forma particolare con marchio registrato, ispirata - si dice - alle curve anatomiche di Mae West che indossava l'hobble skirt, un particolare abito aderente.
- Salvador Dalí dipinse il "Ritratto di Mae West che può essere usato come appartamento", dove è raffigurata una stanza con il divano a forma di labbra ed altri elementi di arredo: essi nell'insieme compongono il volto di Mae West. L'opera si trova anche come installazione nel Museo Dalí di Figueres.
- Il giubbotto di salvataggio in dotazione ai piloti della RAF durante la seconda guerra mondiale venne soprannominato "Mae West" proprio per le sue forme tondeggianti.
- Il volto dell'attrice compare nella copertina dell'album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" dei Beatles.
- A Monaco di Baviera l'artista Rita McBride ha completato nel 2011 l'opera dal titolo Mae West: è una scultura architettonica alta 52 metri la cui struttura sinuosa omaggia le forme del corpo dell'attrice.
Frasi di Mae West
L'amante ideale è l'uomo al quale una donna può insegnare qualcosa, non uno specialista dell'arte d'amare, né un professionista fiero della sua preparazione tecnica.
A me piacciono solo due tipi di uomini: gli stranieri e quelli del mio Paese.
Dieci uomini stanno aspettando davanti alla mia stanza? Oh Dio... mandatene a casa uno, stasera sono stanca.
Datemi uno che ha sedici anni e ve lo restituirò quando ne avrà ventuno.
Se devo scegliere tra due mali, preferisco sempre prendere quello che non ho mai provato.
È una spada quella o sei felice di vedermi?
[Is that your sword or are you just glad to see me?]
Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza.
[Frase originale: You only live once, but if you do it right, once is enough]
Coltiva le tue curve. Potranno essere pericolose ma non potranno essere evitate.
Una donna dovrebbe sposarsi o per sesso o per denaro, ma se è fortunata riesce ad averli tutte e due.
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