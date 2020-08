Biografia

Mae West, il cui vero nome è Mary Jean, nasce il 17 agosto del 1893 a New York. Ad appena cinque anni avvia la propria carriera in teatro, essendo protagonista id molteplici numeri di vaudeville. Nel giro di breve tempo diventa una stella dei musical.

Il 22 settembre del 1911, in occasione della prima assoluta di "A La Broadway", veste i panni di Maggie O'Hara al Broadway Theatre, mentre l'anno successivo è Daffy in "A Winsome Widow", di Raymond Hubbell, al fianco di Charles King, delle Dolly Sisters e di Leon Errol.

Nel 1914 si sposa con Guido Deiro, musicista torinese, e nel 1918 presta il volto a Mayme Dean in "Sometime", di Rida Johnson Young e Rudolf Friml, accanto a Ed Wynn. Dopo aver divorziato dal marito, inventa lo Shimmy, un ballo che contribuisce a diffondere. Nel 1926 scrive e interpreta la commedia "Sex", che suscita notevole scalpore per l'epoca, al punto che l'attrice finisce in guardina dopo un'irruzione della polizia a teatro.

L'esordio al cinema di Mae West

Nel 1932 esordisce al cinema, essendo stata chiamata dalla Paramount per recitare accanto a George Raft nella pellicola "Night After Night", per la quale le viene concesso di riscrivere le battute che deve pronunciare. Il successo che Mae West ottiene è clamoroso.

Così la Paramount decide di affidarle il ruolo da protagonista per "Lady Lou - La donna fatale", diretto da Lowell Shermann: si tratta di un film ispirato alla commedia teatrale "Diamond Lil", che la stessa West aveva ideato e portato in scena pochi anni prima.

Ambientata alla fine del XIX secolo a New York, la storia vede Mae West indossare i panni di una cantante di saloon prosperosa e divertente, suo malgrado coinvolta in un giro di prostitute prima di essere salvata da un agente di polizia, impersonato dal giovane Cary Grant. Molti credono che sia in questo film che pronuncia la celebre frase seguente, ma si tratta di un errore di attribuzione:

Gli anni '30

Nel 1933 la West appare anche in "Non sono un angelo", film diretto da Wesley Ruggles di cui scrive anche la sceneggiatura, per poi tornare ad affiancare Cary Grant in "Belle of the Nineties", uscito nel 1934. Due anni più tardi viene diretta da Raoul Walsh in "Annie del Klondike". Segue la fine del contratto con la Paramount, che anticipa la sottoscrizione di un accordo con la Universal.

Così nel 1940 Mae si ritrova nella commedia diretta da Edward F. Cline "Mia bella pollastrella" al fianco del commediante W.C. Fields, per un prodotto che non viene apprezzato dalla critica ma ottiene ottimi riscontri al botteghino.

Gli anni '40 e '50

Dopo aver girato per la Columbia nel 1943 "The Heat's On", Mae West decide di lasciare il cinema. Nel 1950 riceve l'offerta di interpretare Norma Desmond nel film di Billy Wilder "Viale del tramonto", ma tutto viene annullato quando l'attrice avanza la pretesa di riscrivere da capo la sceneggiatura.

Prosegue, comunque, la carriera a teatro, tornando con "Diamond Lil" a Broadway, in scena fino al 1951. Due anni più tardi dà alle stampe il romanzo "L'eterna peccatrice", seguito nel 1959 dall'autobiografia intitolata "Goodness Had Nothing to Do With It".

Gli ultimi anni