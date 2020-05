Mentre gioca una partita con il Milan , nel marzo del 2010 è vittima di un grave infortunio che lo ferma per l'intera stagione facendogli saltare l'importante appuntamento dei Campionati Mondiali sudafricani. Beckham siederà comunque in panchina di fianco all'italiano Fabio Capello , C.T. della nazionale inglese, in qualità di assistente.

