Biografia • Lady Beckham

E' comparsa sulle copertine dei giornali più per la cronaca rosa, il gossip e le presunte corna del marito che per la musica. Di certo gli editori sono ben contenti di piazzare le foto della bella signora Beckham qua e là, vista la silhouette da modella che si ritrova. Sembra proprio che il terrore dell'anonimato ancora non abbia sfiorato l'ex Spice Girl, in verità un po' in ombra sul piano artistico rispetto ad altre sue più fortunate colleghe (una su tutte: Geri Halliwell).

Qualcuno la ricorda ancora come "Posh", il soprannome che utilizzava appunto quando faceva comunella con le altre quattro scatenate Spice Girls, ma adesso è più nota come Victoria Beckham: il suo cognome, Adams, è passato decisamente in secondo piano. Nata il 17 aprile 1974 a Harlow (Inghilterra), l'affascinante Victoria ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina e come cantante di un gruppo mentre frequentava il college.

Inutile dire che lo studio l'attirava poco o nulla. Sogni di gloria e di successo si accavallavano nella sua testa e così, dopo aver frequentato un corso di tre anni presso la "Lanie Arts", risponde ad un annuncio pubblicato da "The Stage". Contenuto della ricerca? Cinque ragazze che sapessero ballare e cantare. E su questo Victoria sapeva di camminare sul velluto.

Pochi sanno che l'amicizia con Emma (una delle future Spice), risaliva a molto tempo addietro, avendo recitato insieme in alcuni provini per la televisione quando erano poco più che adolescenti.

Le due amiche si ritrovano quindi ad affrontare anche questa prova, insieme ad altre tre ragazze decise anch'esse a sfondare in qualche modo. Visto l'affiatamento fra di loro e il generale interesse per la musica, nasce il progetto Spice Girls, un gruppo brillante e scatenato deciso ad imporre la filosofia del "Girl's Power", un motto che indica la rivendicazione del potere delle donne e della loro dignità talvolta espropriata.

La storia del successo del gruppo è una favola che sarebbe tutta da raccontare e basti dire che per anni le cinque magnifiche ragazze hanno dominato le classifiche con uno stile che definire inconfondibile è dire poco.

Victoria è stata sicuramente la più raffinata ed elegante componente della band. Il suo look latino e le sue labbra molto sexy, accompagnate da un fisico da top model, non l'hanno certo fatta passare inosservata, qualità che hanno contribuito ad eleggerla fra le favorite dei fan.

Celebre è poi diventata la sua relazione con il noto calciatore David Beckham (allora sportivo dandy molto amato dalle donne), relazione poi coronata da un matrimonio nel 1999 e dal figlio Brooklyn, nato nello stesso anno.

Nell'agosto del 2000 Victoria Adams ha fatto il suo debutto come solista, con la canzone "Out of your mind", che ha raggiunto la seconda posizione nella classifica inglese.

La primavera del 2004 l'ha vista nell'occhio del ciclone per la campagna di gossip che i media hanno scatenato intorno al consorte, accusato di ripetute infedeltà, in particolare con la sua assistente personale. Si racconta anche di una crisi seria fra i due, proprio a causa di queste dicerie, ma l'ex Posh Spice ha tenuto a precisare che il suo matrimonio con il capitano della nazionale inglese non sarebbe naufragato a causa di queste voci.

Victoria adora il calore famigliare e per questo odia stare lontana da casa troppo a lungo. E' affezionatissima ai suoi cuccioli di Yorkshire Terrier ha la passione per gli amici, per il calcio (ovviamente), ed ama mangiare toast. Delle sue compagne è molto affezionata a Geri che considera la sua migliore amica. Curiosità: ha un tatuaggio che raffigura suo marito, suo figlio e se stessa.

La coppia ha in totale quattro figli: tre maschi e una femmina.

L'autobiografia di Victoria Beckham

Nel 2001 ha pubblicato un'autobiografia dal titolo "Learning to Fly" (Imparando a volare), che nel Regno Unito ha venduto più di mezzo milione di copie. E' risultato addirittura il terzo libro della categoria non-fiction più venduto del paese in quell'anno.

Victoria Adams e la moda

Dopo alcuni anni lontano dal palcoscenico della musica, Victoria Beckham si è dedicata al mondo della moda, diventando stilista e creando le griffe di moda VB Rocks e DVB Style. Il successo in questo campo e la continuità le sono valse la medaglia dell'Ordine dell'Impero Britannico. A consegnargliela è stato il Principe William nel mese di aprile 2017.