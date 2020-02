Biografia • Dottrine televisive

Lorena Bianchetti nasce a Roma il 9 febbraio 1974. Cresce in un ambiente famigliare unito che vede i genitori titolari di una pasticceria. Nel gennaio 2000 termina gli esami all'Università la Sapienza di Roma laureandosi in lingue e letterature straniere; francese, spagnolo e inglese sono le lingue di cui approfondisce lo studio. La sua tesi, in lingua francese, si intitola "Stendhal au cinéma".

L'esperienza televisiva di Lorena Bianchetti inizia ben prima di terminare gli studi universitari: nel 1992 partecipa ai programmi "Piacere Rai Uno" e "Canale Viaggi". Tra il 1996 e il 1997, conduce 60 puntate di "Italia in bicicletta", programma culturale in onda tutte le mattine su Rai Tre.

Conduce poi la Giornata Mondiale della Gioventù a Tor Vergata ed altri eventi giubilari in presenza in presenza di Papa Giovanni Paolo II.

Ha condotto anche due edizioni del Concerto dell'Epifania (Rai Uno), il concerto del Parlamento Europeo (Rai Uno) e due edizioni del premio Moda Via Margutta.

Nel 1998 affianca Corrado Mantoni nella "Corrida" su Canale 5, nell'edizione che, per la prima volta supera negli ascolti il "Fantastico" della Rai.

Nello stesso periodo ha condotto, con Vincenzo Mollica su Rai Due, uno speciale su Elvis Presley dal teatro Ariston.

Nel 1999 conduce "Speciale Rai international", di Renzo Arbore.

Il giorno di Natale 1999, in collaborazione con la CEI, debutta con il programma dal titolo, "A sua immagine", in diretta poi ogni domenica mattina, su Rai Uno dalle 10:30. Dello stesso programma, che condurà fino al 2005, Lorena Bianchetti è anche autrice.

Nello stesso periodo è inviata speciale nella rubrica "Giubileo 2000" in onda il sabato mattina alle 10.15, sempre su Rai Uno, e conduttrice del "Giubileo dei bambini" in mondo visione da piazza San Pietro su Rai Uno.

Nel mese di Agosto 2000 conduce la XV Giornata mondiale della Gioventù (San Giovanni - Tor Vergata), in mondovisione, su Rai uno.

Poi le viene affidato uno speciale sul "Giubileo delle università", e il "Giubileo dei governanti e dei parlamentari".

Collabora poi con il TG1, per il quale realizza alcune interviste.

Ha condotto due edizioni di "Jubilmusic" dall'Ariston di San Remo, "Italyani" in occasione della giornata mondiale della gioventu' in Canada, "Holy music" Festival Internazionale di Musica per la Preghiera.

Attrice nella fiction "Carabinieri" (Canale 5), ha partecipato al film "La mia vita a stelle strisce" (di Massimo Ceccherini), è stata protagonista nel film di David Murray "Prego" e in numerose pubblicità per l'Italia e per l'estero, tra cui una diretta da Spike Lee.

Negli anni precedenti Lorena aveva condotto la trasmissione "Speciale Rai international", per gli italiani all'estero, in onda in tutto il mondo dal lunedì al venerdì, in cui in ogni puntata intervistava un personaggio diverso appartenente al mondo della letteratura, del cinema, della televisione.

Nella sua carriera Lorena Bianchetti ha condotto vari collegamenti per il TG1, per "Uno Mattina", per "Porta a Porta", "Domenica In", "Telethon". Scrive inoltre per la rivista "TV Radio Corriere".

Appassionata di danza classica e moderna, è giornalista dal marzo 2005.

Nell'agosto del 2005 ha condotto in prima serata su Raiuno con Bruno Vespa, la "Giornata mondiale della gioventù" in diretta da Colonia in Germania, evento per il quale ha realizzato anche uno speciale per la seconda serata.

Poi, dopo cinque anni ininterrotti di trasmissioni religiose Lorena Bianchetti passa a condurre "Al posto tuo", programma pomeridiano di Rai Due.

La stagione autunnale 2006 la vede poi succedere al posto di Mara Venier alla conduzione delle domeniche pomeridiane di "Domenica In", su RaiUno, insieme a Pippo Baudo e a Massimo Giletti. Nel novembre successivo conduce anche la seconda giornata del 49° Zecchino doro.

A luglio 2008 conduce dall'Australia, in mondovisione, la giornata mondiale della gioventù.

Nella stagione 2009-2010 Lorena Bianchetti conduce insieme a Milo Infante su Rai 2 il contenitore pomeridiano L'Italia sul 2.

Lorena Bianchetti negli anni 2010

Nella stagione successiva (2010 e 20111) conduce su Rai 2 la rubrica Dillo a Lorena, all'interno del programma Pomeriggio sul 2 condotto da Caterina Balivo e Milo Infante. Sabato 30 aprile 2011 conduce su Rai 2, con Massimiliano Ossini, una serata dedicata alla beatificazione di Giovanni Paolo II.

L'anno seguente torna a condurre L'Italia sul 2. Dal 17 settembre 2012 conduce su Rai 2 il nuovo talk show pomeridiano Parliamone in famiglia ma, a causa di bassi ascolti, la trasmissione viene presto sospesa. Nel 2013 partecipa come inviata a Mission in Ecuador assieme all'attore Cesare Bocci.

Dal 1º febbraio 2014, sostituendo Rosario Carello, torna nuovamente alla conduzione del programma religioso A sua immagine. Nel 2015 si unisce in matrimonio con l'imprenditore e chef Bernardo De Luca. Dopo solo tre giorni del matrimonio subisce un grave lutto: perde il padre.

Nel 2018 scrive e pubblica un libro autobiografico dal titolo "Una guerriera disarmata - La battaglia quotidiana delle donne normali" che esce nel mese di novembre, mentre è al settimo mese di gravidanza. Lorena diventa mamma a 45 anni nel mese di marzo 2019, dando alla luce Estelle.