Biografia

Nata il 24 settembre 1974 a Trento, Alessia Merz ha conseguito il diploma di maturità classica e poi è entrata nel mondo della moda, lavorando per stilisti di rilievo. Ha lavorato anche come interprete di fotoromanzi "Lancio".

Tra il 1995 e il 1997 ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie (sia in Italia che all'estero) poi, avida di popolarità, ha deciso di tentare la sorte presentandosi fuori dagli studi romani di Mediaset, dove all'epoca si stavano tenendo i provini per la trasmissione "Non è la Rai". Arruolata al volo nel gineceo danzereccio da Gianni Boncompagni, regista e ideatore del programma nonchè uomo dall'occhio pronto, si è poi distinta durante le varie puntate per la sua parlantina sciolta e sicura. Sgambettando qua e là è arrivata anche a condurre in spazi appositi all'interno della trasmissione, sempre sotto la ferrea guida di Boncompagni, alcuni giochi per il pubblico da casa.

Finita la pacchia di "Non è la Rai", dove il massimo dello sforzo consisteva nell'ammiccare alla telecamera, Alessia Merz viene reclutata nel carrozzone di "Striscia la Notizia" come "Velina" per la stagione televisiva 1995/1996. Eh, sì. Pochi lo ricordano ormai, ma Alessia è stata appunto una delle prime Veline, ossia una tipologia di valletta diventata fenomeno di culto.

In quel periodo le cronache la danno fidanzata con l'ex calciatore del Vicenza, Maini, motivo per il quale, novella intenditrice di geometrie pallonare, viene spesso chiamata a dire la sua nella simpatica sarabanda di "Quelli che il calcio...". Un "vizio" che gli autori non si sono tolti neanche quando la Merz ha rotto la relazione con Maini.

Ma la carriera di Alessia Merz ha visto anche altri traguardi. Nel 1998 ha presentato, insieme a Max Pezzali, "Sanremo famosi", con il quale ha condotto nel dicembre dello stesso anno i collegamenti per Telethon 1998 e poi è approdata al cinema, in film che, se non spiccano per gli alti contenuti, hanno il merito di rappresentare lo spaccato (forse inconsapevole) di una certa umanità. E' il caso del film degli 883 "JollyBlu" o di "Vacanze sulla neve" di Mariano Laurenti.

Tornata alla ribalta televisiva ha condotto con Gene Gnocchi e Giorgio Mastrota, "Meteore", un programma dedicato a star ormai dimenticate dello spettacolo e, insieme a Samantha De Grenet e Filippa Lagerback, "Candid Angels", una trasmissione incentrata interamente sulle candid camera.

Bella, bellissima, anzi di più. Con quel corpo sinuoso, con quegli occhi tanto verdi da sembrare finti, ha posato per Maxim, per realizzare un calendario: dietro la macchina fotografica Conrad Godly.

Ma ci sono anche altre fatiche che l'instancabile "prezzemolina" (Alessia è stata accomunata a quella stirpe di belle ragazze che, proprio in virtù della loro avvenenza, presenziano a qualunque programma e a qualsivoglia evento), ha deciso di sobbarcarsi, come la partecipazione al programma di Simona Ventura "L'Isola dei Famosi" edizione 2004. Una prova di sopravvivenza molto dura che non ha spaventato la combattiva Alessia.

Partita infatti per Samanà, Santo Domingo, assieme agli altri undici "morti di fama" come li ha soprannominati il caustico critico del Corriere Aldo Grasso (gli altri "naufraghi" compagni d'avventura della Merz rispondono al nome di: Kabir Bedi, Paolo Calissano, Rosanna Cancellieri, Dj Francesco, Antonella Elia, Valerio Merola, Sergio Muniz, Patrizia Pellegrino, Ana Laura Ribas, Aida Yespica e Totò Schillaci), Alessia ha così modo di esibire tutta la sua personalità e le sue delicate curve. Che la rendono, se non proprio una bomba sexy, sicuramente un modello di creatura fine ed elegante.

Il suo sguardo è sicuramente uno dei più ammalianti della televisione italiana al punto che Alberto Donatelli scrive una canzone intitolata "Gli occhi di Alessia Merz". Ma i suoi occhi sono solo per il calciatore della Sampdoria, Fabio Bazzani, con cui sta vivendo una bellissima storia d'amore.

Unitasi in matrimonio con Bazzani, ha dato alla luce i figli Niccolò (2006) e Martina (2008).