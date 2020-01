Biografia • Crederci sempre

Christian Charles Philip Bale nasce il 30 gennaio del 1974 a Haverfordwest nel sud del Galles. Il padre, David, è un pilota che, a causa del suo stato di salute, lascia presto il servizio e comincia a girare il mondo. Come ammetterà lo stesso Christian, spesso, neanche la famiglia sa come il padre si procuri i soldi per vivere. Quando ha solo due anni cominciano le peregrinazioni della sua famiglia che si trasferisce viaggiando tra Oxfordshire, Portogallo e Dorset.

Christian Bale ricorda che all'età di appena quindici anni, può dire di aver già vissuto in quindici paesi diversi. Questa vita si confà anche alla madre Jenny, che lavora come clown e domatrice di elefanti in un circo. Lo stesso Christian vive e respira l'aria del circo, dichiarando di aver dato da bambino il suo primo bacio ad una giovane trapezista polacca di nome Barta.

La famiglia gli impartisce un'educazione libera che asseconda le tendenze e le preferenze dei ragazzi, cosa che accadrà sia con Christian che con i suoi fratelli. Il padre intanto diventa un attivista nel campo della protezione degli animali e porta i suoi figli, ancora bambini, a molte conferenze su questo tema. Da bambino Christian prende lezioni di ballo e chitarra, ma presto segue le orme della sorella Louise, appassionata di teatro e recitazione.

Le sue prime apparizioni in tal senso risalgono a quando, a soli nove anni, recita in uno spot pubblicitario di cereali e in un gruppo teatrale, in cui per un breve periodo recita anche Kate Winslet. Con la famiglia si trasferisce intanto a Bournemouth dove rimane quattro anni; qui Christian frequenta finalmente una scuola in maniera regolare. Nello stesso periodo recita nel film per la tv "Il mistero di Anna" (1986) accanto a Amy Irving, allora sposata con Steven Spielberg. Sarà Amy a raccomandarlo con il marito per la parte da protagonista nel film "L'impero del sole", parte per la quale riceve il premio Young Artist Awards per la migliore interpretazione ed un premio speciale creato apposta per lui dal National Board. L'attenzione riservatagli in questa occasione dalla stampa lo induce però a ritirarsi dalle scene per un certo periodo.

Christian Bale torna a recitare nel 1989 con Kenneth Branagh nel film "Enrico V". La madre, intanto, stanca dei continui spostamenti, divorzia dal padre che è impegnato nel ruolo di manager del giovane attore. Dopo il divorzio dei genitori, il giovane attore decide di partire alla volta di Hollywood.

Da questo momento partecipa a varie produzioni: "L'isola del tesoro"(1990) di Christopher Lee, e il musical "Gli strilloni" (1992) della Walt Disney, per il quale riceve nuovamente il premio Young Artist Awards, seguito da "Giovani Ribelli" (1993) di Kenneth Branagh. Nonostante i successi lavorativi, la vita privata si complica: dopo il trasferimento a Los Angeles insieme al padre, termina la relazione con la sua fidanzata con la quale condivide un rapporto da cinque anni.

I suoi film purtroppo non hanno il successo sperato al botteghino - problema che si ripeterà spesso durante la sua carriera - e Christian vive sotto pressione fino a quando non riceve l'aiuto insperato di una collega, Winona Ryder, che lo raccomanda per il film "Piccole donne" di Gillian Armstrong in cui lei stessa recita la parte di Jo. Il successo di Christian Bale è enorme e gli consente di ottenere nuove parti in nuove produzioni cinematografiche tra cui "Ritratto di signora" (1996) di Jane Campion accanto a Nicole Kidman, "Velvet Goldmine" (1998) di Todd Haynes, nel quale recita anche una difficile scena di amore omosessuale con Ewan McGregor, e "Sogno di una notte di mezza estate" (1999) di Michael Hoffman (adattamento cinematografico dell'omonima commedia teatrale di William Shakespeare). La vera grande svolta però arriva con l'interpretazione di Patrick Bateman in "American Psycho" (2000) di Mary Harron, che narra una storia ispirata al controverso romanzo di Bret Easton Ellis.

Nel 2000 sposa Sandra Blazic produttrice di film indipendenti dalla quale ha una bambina, Emmaline, nel 2005. La sua carriera prosegue tra alti e bassi soprattutto dal punto di vista della resa economica dei film, a volte troppo coraggiosi per avere il ritorno di pubblico atteso. Stringe un sodalizio con il regista Christopher Nolan per il quale veste i panni di Batman in ben tre film: Nolan lo dirige nei titoli "Batman Begins" (2005), "The Prestige" (2006, con Hugh Jackman e David Bowie nei panni di Nikola Tesla), "Il cavaliere oscuro" (2008) e "Il cavaliere oscuro - Il ritorno" (2012).

Recita inoltre nel film di Werner Herzog "L'alba della libertà" (2006) nella parte di un pilota appena tornato dalla guerra in Vietnam.

Altra grande prestigiosa soddisfazione per l'attore arriva con il film "The fighter" (2010), in cui interpreta Dicky Eklund, fratellastro e allenatore del pugile Micky Ward (interpretato da Mark Wahlberg): per questo ruolo Bale riceve nel 2011 l'Oscar come Miglior attore non protagonista. Per questo film, così come per "L'uomo senza sonno" (2004) e il già citato "L'alba della libertà" si è sottoposto ad una dieta ferrea per perdere 25 o 30 chili di peso.

Christian Bale negli anni 2010

Oltre al già citato Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, tra i suoi lavori di questi anni ricordiamo "The flowers of war" (2011, di Yimou Zhang); Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace (Out of the Furnace), regia di Scott Cooper (2013); American Hustle - L'apparenza inganna (2013); Exodus - Dei e re, regia di Ridley Scott (2014); Knight of Cups, regia di Terrence Malick (2015); La grande scommessa (The Big Short), regia di Adam McKay (2015). Nel 2018 si "trasforma" di nuovo fisicamente per impersonare Dick Cheney nel film biografico "Backseat".

L'anno seguente è il pilota Ken Miles, protagonista insieme a Matt Damon nel film "Le Mans '66 - La grande sfida" (Ford v Ferrari), diretto da James Mangold.