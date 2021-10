Biografia • L'impronta del talento

L'ormai affermata attrice, immortalata con le sue impronte anche sulla Hollywood Boulevard (la celeberrima "strada delle stelle", disseminata di impronte dei divi sul cemento) è nata venerdì 29 ottobre 1971 alle 11:00 del mattino nella cittadina di Winona (nome di una dea del sesso, indiana Dakota, che significa "prima figlia nata") nel Minnesota, e di quel posto ha preso anche il nome, deciso dai due genitori hippies. Suo padre è Michael Horowitz archivista del "guru hippy" Timothy Leary (massimo esponente lisergico della beat generation).

La famigliola (composta anche dagli altri tre fratelli di Winona, dotati anche loro di nomi poco convenzionali: la sorella Suhyata e i due fratelli Jubal e Yuri), cresce nel Nord della California in una comunità rurale senza elettricità. Quando Winona ha dieci anni si spostano a Petaluma, nei pressi di San Francisco.

Qui all'età di dodici anni la futura attrice si iscrive all'American Conservatory Theater dove scopre la sua vera vocazione e dove viene notata dal regista David Seltzer che la sceglie per il film "Lucas" del 1986. Inizia così l'incredibile carriera di Noni (è il suo soprannome) che cambia il suo cognome in Ryder in riferimento al cantante Mitch Ryder. Successivamente arrivano altri film come "Beetlejuice - spiritello porcello" di Tim Burton, "Schegge di follia" con Christian Slater e "Great balls of fire" accanto a Dennis Quaid, che interpreta il cantante "maledetto" Jerry Lee Lewis.

L'anno successivo è la protagonista di "Edward mani di forbice" (con Johnny Depp) sempre diretto da Tim Burton e di "Sirene" grazie al quale ottiene una nomination al "Golden Globe". Il successo, arrivato così rapidamente, la fa diventare subito una grande star, ma a soli vent'anni Winona non regge i carichi di lavoro così intensi, al punto da passare un breve periodo in ospedale per crisi d'ansia dovute al troppo lavoro.

Non tarda a riprendersi e a rimettersi in moto con "Dracula" nel ruolo di Mina Murray sotto la regia del grande Francis Ford Coppola e con "L'età dell'innocenza" diretta da un altro grande regista come Martin Scorsese. Questa volta arriva anche la nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista, bissata l'anno dopo come protagonista di "Piccole donne".

Dopo "La seduzione del male" del 1996 (anno in cui ha una relazione con l'attore David Duchovny, il noto agente Mulder della serie "X-Files"), è nel cast del quarto capitolo di "Alien" mentre la rivista "People" la nomina tra le 50 donne più belle del mondo e la britannica "Empire" la mette al quarantaduesimo posto tra le migliori attrici di tutti i tempi.

Nel 1999 ottiene molte lodi per "Ragazze interrotte", il bel film indipendente da lei prodotto, diretto da James Mangold (per questa parte si è perfino parlato di Oscar, ma poi la sua interpretazione è stata offuscata da quella carismatica e toccante della coprotagonista Angelina Jolie, la quale si è portata a casa l'ambita statuetta), e nel 2000 ha recitato in "Autumn in New York" con Richard Gere e nel controverso "Lost souls".

Ex fidanzata dell'attore Matt Damon, è inoltre membro dell'American Indian College Fund che ha lo scopo di aiutare i nativi d'America a preservare la loro cultura attraverso l'istruzione.

Le notizie nei primi anni 2000 su di lei non sono però lusinghiere. Dopo esser stata ricoverata per abuso di psicofarmaci, è finita su tutti i rotocalchi del mondo per esser stata sorpresa da una telecamera nascosta a rubare merce di poco valore in un negozio di New York. Tra gli ultimi film in cui ha partecipato ricordiamo "Star Trek" (2009), "Il cigno nero" (Black Swan, 2010), "Il dilemma" (The Dilemma, di Ron Howard, 2011), "Homefront" (2013).