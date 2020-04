Biografia

Shannen Maria Doherty nasce il 12 aprile del 1971 a Memphis, figlia di Rose, proprietaria di un salone di bellezza, e di John Thomas, un bancario. Dopo avere esordito in televisione nel 1981 nella serie tv "I ragazzi di padre Murphy", nel 1982 è una delle protagoniste de "La casa nella prateria", sceneggiato in cui veste i panni di Jenny Wilder, mentre al cinema esordisce in "Night Shift - Turno di notte", per la regia di Ron Howard. Successivamente partecipa a "Magnum P.I." e al film tv "La casa nella prateria - Ricordando il passato", diretto da Victor French, prima di dedicarsi a "La casa nella prateria - L'ultimo addio".

Nel 1985 recita nel film cinematografico di Alan Metter "Voglia di ballare" e nel film per la tv di Robert Ellis Miller "The Other Lover". Nel 1988, invece, appare in "Schegge di follia", diretto da Michael Lehmann, insieme con Winona Ryder.

Beverly Hills 90210

A partire dal 1990, Shannen Doherty è una delle protagoniste del telefilm "Beverly Hills 90210", che diventa un fenomeno non solo negli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo: accanto a lei ci sono, tra gli altri, Tori Spelling, Tiffani Thiessen, Luke Perry e Brian Austin Green.

Durante "Beverly Hills" Shannen lavora, comunque, anche in altre produzioni: appare, per esempio, nei film tv "Forever Young" e "Ossessione d'amore", diretti rispettivamente da Harry C. Hunter e Jonathan Sanger.

La gestione del successo e i film successivi

Dopo essersi sposata con Ashley Hamilton, in occasione di una cerimonia in cui è vestita in pigiama e che si tiene nella sua abitazione alla presenza di pochissimi invitati, e dopo avere lasciato il suo neo-marito dopo appena sei mesi, nel 1994 l'attrice americana è sul grande schermo con "Morte apparente", per la regia di Ruben Preuss, e con "Una pallottola spuntata 33 1/3 - L'insulto finale", di Peter Segal.

Nel frattempo, conclusa l'esperienza di "Beverly Hills 90210", si vede sequestrare dalla banca una somma di denaro molto consistente, che l'istituto di credito utilizza per rimediare agli assegni non coperti che l'attrice aveva firmato in precedenza.

Apparsa in "Generazione X", di Kevin Smith, nel 1996 la Doherty è costretta a seguire un corso di gestione della rabbia e di autocontrollo dopo avere infranto il finestrino della macchina di un ragazzo, e nel 1997 torna al cinema venendo diretta da Gregg Araki in "Ecstasy Generation".

A partire dal 1998 è una delle protagoniste di "Streghe", telefilm che sarà prodotto fino al 2001 per un totale di più di sessanta episodi. Dopo aver fatto parte del cast di "Scatti pericolosi", di Gail Harbey, nel 1999 Shannen Doherty viene fermata dalla polizia mentre si trova alla guida in stato di ebbrezza: per riscattarsi, va a spiegare nelle scuole di Los Angeles i pericoli che possono derivare dall'abuso di alcol.

Gli anni 2000

Tra il 2000 e il 2001, oltre che in "Streghe", recita anche in "Scuola diabolica per ragazze" e "Another Day", due film per la tv diretti rispettivamente da Christopher Leitch e Jeffrey Reiner. Nel 2002 è in televisione con "La battaglia di Mary Kay", per la regia di Ed Gernon, e al cinema in "Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!", di Kevin Smith, oltre che in "The Rendering", di Peter Svatek, prima di posare sulla rivista "Playboy" nel dicembre del 2003 (lo aveva già fatto, per altro, nel marzo del 1994).

Nel 2005 l'attrice di Memphis recita nel film di Tony Scott "Domino", mentre l'anno successivo presenta "Breaking Up with Shannen Doherty - Un'amica come Shannen", reality show della durata di tredici puntate in cui alcune coppie di fidanzati in crisi sono chiamate a decidere il proprio futuro; negli anni seguenti compare, invece, nel film tv di David Winkler "Un Natale a sorpresa", in "The Delphi Effect" e in "The Lost Treasure of the Grand Canyon".

A partire dal mese di settembre del 2008 torna a prestare il volto e la voce a Brenda Walsh in "90210", sequel di "Beverly Hills 90210" che va in onda su The CW. Nel 2009 viene diretta da Christopher Landon in "Burning Palms"; l'anno seguente, invece, è una delle concorrenti della decima edizione di "Dancing with the Stars" (la versione americana di "Ballando con le stelle"), in cui fa coppia con il ballerino Mark Ballas: partecipa alla trasmissione solo per far felice il padre, gravemente ammalato, ma viene eliminata dopo appena due puntate al televoto.

L'autobiografia di Shannon Doherty e gli anni 2010

Sempre nel 2010 dà alle stampe la sua autobiografia, intitolata "Badass: A Hard-Earned Guide to Living Life With Style and (the Right) Attitude", una specie di zibaldone dai contenuti vari che contiene numerose foto dell'autrice.

Il 16 ottobre del 2011 la Doherty si sposa a Los Angeles con un fotografo, Kurt Iswarienko, in una cerimonia in cui tutti gli invitati e tutte le invitate sono costretti a indossare un abito nero.

Nel 2014 compare in ben tre film: "Undateable John", di Demian Lichtenstein, "Bukowski", di James Franco, e "Back in the Day", di Paul Borghese. Inoltre, si ricongiunge a Holly Marie Combs, già sua migliore amica, con la quale registra "Off the Map with Shannen & Holly", un reality show on the road che vede entrambe in viaggio negli Stati Uniti.

Nel 2015 dichiara pubblicamente di essere stata colpita da un tumore al seno.