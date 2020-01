Biografia

Bob Richie, meglio conosciuto come Kid Rock, nasce il 17 gennaio 1971 e cresce nella piccola città di Romeo (Michigan), un sobborgo bianco di Detroit. Kid sin da giovane inizia a frequentare gruppi musicali nei pressi di casa, entra a far parte di un gruppo di breakdance locale, registra i suoi primi demo, ottiene un contratto discografico, fino all'esordio, nel 1990, del suo primo album.

Successivamente si trasferisce a New York per lavorare al suo secondo album, uscito nel 1992 e intitolato "The Polyfuze Method". Da questo momento, circa ogni due anni, escono diversi album dell'artista, successivi al suo ritorno a Detroit e all'apertura della sua etichetta personale.

La fama planetaria arriva però nel 2006, grazie alla chiacchierata storia con Pamela Anderson, che poi sposa e dalla quale successivamente divorzia.