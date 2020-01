Biografia

Federico Costantini nasce il 17 gennaio 1989 a Roma, figlio della costumista Agata Cannizzaro e del regista Daniele Costantini. Ha tre sorelle: Adele, Yara ed Eugenia, quest'ultima nata dalla relazione tra il padre e l'attrice Laura Morante. Federico esordisce nel mondo dello spettacolo nel 1997, recitando nel cortometraggio "Stress metropolitano in rap"; quindi, gira diversi spot pubblicitari (il primo al fianco del calciatore Ronaldo), alternando la recitazione alla passione per il calcio (gioca nelle giovanili della Romulea per dieci anni, nel ruolo di prima punta).

Nel 2006 Fabio Tagliavia sceglie Federico Costantini come protagonista del film "Cardiofitness", tratto dal libro di Alessandra Montrucchio: è chiamato a interpretare un quindicenne innamorato di una ragazza di dodici anni più grande di lui (Stefania, interpretata da Nicoletta Romanoff). Per questa interpretazione, vince il Premio Ragazzi e Cinema dell'Oggiono Film Festival, e viene nominato miglior attore esordiente al Maremetraggio - Festival Internazionale del Cortometraggio e delle Opere Prime di Trieste, aggiudicandosi il Premio Scommessa.

Dopo aver fatto parte del film tv "Noi due", in onda su Raidue nel 2008, al fianco di Giulia Steigerwalt e per la regia di Massimo Coglitore (il ruolo gli vale un premio al Festival del Cinema di Salerno), Federico Costantini torna sul grande schermo venendo diretto da due maestri: Carlo Lizzani in "Hotel Meina" (dove veste i panni di Julien Fendez) e Ferzan Ozpetek in "Un giorno perfetto" (quest'ultimo film è in concorso al Festival del Cinema di Venezia del 2008, anno in cui Costantini viene nominato miglior attore giovane al Capri Art Film Festival).

Dopo un'apparizione nel videoclip del brano "Onde Radio" dei Liberpool, diretto da Gabriele Paoli, a rendere Federico famoso in tutta Italia, però, è la serie tv "I liceali", prodotta da Taodue e in onda sulle reti Mediaset, che vede nel cast Claudia Pandolfi e Giorgio Tirabassi: Costantini interpreta un ragazzo aggressivo e benestante, il cui carattere difficile è causato anche dai drammi familiari che deve affrontare. Grazie a questo ruolo vince il Premio Dire Giovani Dire Futuro e un riconoscimento al Napoli Cultural Classic. Diventato un teen idol, il giovane attore romano nel frattempo si dedica alla sua passione per la musica (con il nome d'arte di Bobo Costa lavora come dj producer) e viene riconfermato per la seconda stagione della fiction; appare poi nel lungometraggio "Questo piccolo grande amore" e nel cortometraggio di Matteo Dell'Angelo "7 e ½ al grammo".

Nel 2011 Raffaele Mertes lo dirige in "Un amore e una vendetta", serie tv ispirata a "Il Conte di Montecristo" trasmessa da Canale 5, in cui interpreta il giovane aiutante di Alessandro Preziosi. Su Raiuno, invece, compare nei panni di Simone Annicchiarico, il figlio di Walter Chiari, nella miniserie di Enzo Monteleone "Walter Chiari - Fino all'ultima risata", in cui il grande attore e comico viene interpretato da Alessio Boni. Federico torna su Canale 5 nel 2012, quando appare al fianco in Raoul Bova in "Come un delfino - la serie"; il suo ruolo è quello di un giovane nuotatore, Marco Boschi, tanto bravo quanto ambizioso e privo di scrupoli: un cattivo, insomma, che però alla fine si pente. Nello stesso anno, è anche tra i protagonisti (nei panni di un giovane giocatore di calcio) della seconda stagione di "Benvenuti a tavola", fiction Mediaset in cui ritrova l'attore Giorgio Tirabassi e il regista Lucio Pellegrini, con i quali aveva lavorato ne "I liceali".