Stash
Biografia
Antonio Stash Fiordispino nasce il 7 luglio del 1989 a Caserta, in Campania, dove trascorre la propria infanzia e parte dell'adolescenza. Appassionato di musica, decide di diventare cantante, e a tal proposito si trasferisce a Milano, dove studia inizialmente Pittura all'Accademia di Brera, poi Nuove Tecnologie. In seguito va a vivere a Londra.
Gli anni 2010
Nel 2010 fonda, insieme con il cugino Alex Fiordispino, i The Kolors, gruppo di cui fa parte anche Daniele Mona. Mona si occupa di sintetizzatore e percussioni, Alex di batteria e percussioni, mentre Stash canta e suona la chitarra.
Divenuti resident band del locale "Le Scimmie" di Milano, i The Kolors nel 2011 incidono "I don't give a funk", il loro primo inedito, per poi essere scelti per aprire i concerti in Italia di Paolo Nutini, Gossip e Hurts.
Il primo disco
Dopo aver fatto parte della data romana di Atoms for Peace come special guest, il gruppo nel maggio del 2014 pubblica "I Want", album di esordio, grazie alla collaborazione agli arrangiamenti di Sergio Conforti (Rocco Tanica di Elio e le Storie Tese) e del produttore di videoclip Vichi Lombardo, oltre che del discografico Enzo Zangaglia.
La seconda metà degli anni 2010
Nel 2015 Stash e compagni prendono parte ad "Amici di Maria De Filippi", talent show in onda su Canale 5 giunto alla quattordicesima edizione. Sono loro ad aggiudicarsi la vittoria finale nella puntata del 5 giugno.
Maria non ti indirizza per niente. Non dice: "Fai così, fai colì". Sa metterti a tuo agio. Ha un'aura che emana tranquillità. Mi ricordo il pre-provino: andò di merda. Sai quando sei carichissimo e poi va tutto male? Ecco: chitarra scordata, accordo sbagliato... Si percepiva un sacco di ansia, di tensione, ci guardavano tipo: "Ma dove cazzo volete andare?". Poi è arrivata lei, mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha detto semplicemente: "Mi piacciono i tuoi capelli". Ha portato immediatamente calma, è stato come esibirsi davanti a un'amica.
Nel frattempo pubblicano il singolo "Everytime", in grado di arrivare al primo posto della classifica di iTunes. Poi è la volta di "Out", secondo album in studio, che debutta in prima posizione nella classifica dei dischi italiani (nel complesso venderà più di 200mila copie e otterrà quattro dischi di platino). La band arriva anche al cinema, partecipando alla colonna sonora del film d'animazione "Il Regno di Wuba".
Con i The Kolors a giugno Stash sale sul palco degli Mtv Italia Awards a Firenze, al Parco delle Cascine, prima di prendere parte al Summer Festival, dove canta con Elisa "Realize". Dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria del paese di Cardito, Fiordispino pubblica - sempre con il gruppo - "Why don't you love me?", singolo estratto da "Out", il cui videoclip viene girato a Berlino.
Premi e riconoscimenti
A novembre la band è protagonista di un documentario trasmesso da Italia 1, mentre poco dopo partecipa a "Che tempo che fa", su Raitre, presentando il singolo inedito "Ok", in uscita il mese successivo.
Nel 2016 la band viene premiata sul palco di TIMmusic on Stage Awards nelle categorie "miglior look CapelliMania", "talento italiano del futuro" e "migliore fanbase". Ai Wind Music Awards riceve il Premio Singolo Platino per "Everytime". Agli Mtv Awards, invece, Stash è protagonista di una lite dietro le quinte con il conduttore della manifestazione Francesco Mandelli, dopo aver sputato contro una telecamera a causa di un problema tecnico che ha penalizzato l'esibizione del gruppo.
Il terzo disco
Nell'aprile del 2017 i The Kolors pubblicano il singolo "What happened last night", realizzato con la collaborazione del rapper americano Gucci Mane, mentre a maggio esce il terzo album in studio, "You", che contiene i singoli "Crazy" e "Don't understand".
In questo periodo termina la relazione sentimentale tra Stash e Carmen, sua compagna da dieci anni.
Non apparteniamo al McDonald's della musica, non siamo una band usa e getta. Ci sarà sicuramente sempre chi demonizzerà il nostro provenire dal talent perché appartiene a una generazione diversa, non siamo quelli che cercano di convincere. Cerchiamo di dare un senso a questo periodo della nostra vista artistica. Il talent ci ha dato tanto. Siamo riusciti a presentare nella forma giusta quello che prima veniva etichettato come alternativo.
Nel febbraio dell'anno seguente Stash e soci salgono sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2018 partecipando come concorrenti alla sessantottesima edizione del Festival della Canzone Italiana, dove propongono per la prima volta un pezzo in italiano, intitolato "Frida (mai, mai, mai)". Il brano si ispira alla figura di Frida Kahlo.
È legato sentimentalmente a Giulia Belmonte, giornalista televisiva, modella e influencer; all'inizio del mese di giugno 2020 la coppia annuncia l'attesa di un figlio.
Gli anni 2020
Nell'aprile 2023 i The Kolors terminano il contratto discografico con la Island Records e firmano per la Warner Music Italy. La prima uscita con la nuova etichetta è il singolo "Italodisco", distribuito il 5 maggio. Alla fine del mese di agosto la canzone vince i Power Hits Estate 2023.
L'anno seguente, nel 2024, partecipano a Sanremo presentando in gara il brano "Un ragazzo una ragazza".
Torna in gara a Sanremo con i The Kolors anche nel 2025, presentando la canzone "Tu con chi fai l'amore".
Frasi di Stash
Quello che è successo là dentro [ad Amici] io la considero gavetta vera. In sei mesi abbiamo fatto quello che avremmo fatto fuori in quattro anni. È obsoleto non ragionare così. Abbiamo imparato il lavoro intenso e costante. In due giorni avevamo sei brani da preparare, sia cover che pezzi nostri. E le cover devono avere un’impronta personale, ma devono saper rendere giustizia all’originale.
Le figlie si portano i padri ai nostri concerti. Loro vedono il moderno, i genitori le sfumature, le nostre ispirazioni. E sai cosa assicura questo? Il futuro: per andare avanti, è importante coinvolgere così tanta gente diversa.
A inizio concerto prepariamo il pubblico: faccio parlare il lettore automatico di Google che con una voce robotizzata racconta cosa ci sarà nello show. Tipo: “Potrete sentire del pop, del funk, qualcosa che magari considerate merda, ma che per noi vuol dire tanto.
Gli Xtc, i Pink Floyd, gli Smiths, i Cure, mescolati con un’impronta sonora che potrebbe avere un brano moderno. Siamo quelli che al martedì suonavano alle Scimmie, ma il giorno dopo andavano a ballare la house di Miguel Campbell ai Magazzini Generali. Fondere questi due mondi non è una cosa studiata, ci è venuta così, un po’ alla cazzo.
Se un anno fa mi avessi chiesto dove mi sarei visto oggi, forse ti avrei detto a Londra, a provare a sfondare. Abbiamo bussato a tutte le porte e niente. Ci dicevano che non saremmo andati da nessuna parte.
Maria De Filippi mi ha detto la cosa più rock&roll della vita, davvero. Al primo provino abbiamo portato un repertorio un po’ paraculo. Avevamo preparato In ginocchio da te di Gianni Morandi, una canzone dei Coldplay e poi, per chiudere, il nostro inedito, Everytime. Finita l’esibizione, Maria si alza e mi dice: “Si vede che in questo pezzo siete voi. Nel caso doveste entrare, non voglio copie, voglio che facciate solo quello che siete”.
Maria [De Filippi] non ti indirizza per niente. Non dice: “Fai così, fai colì”. Sa metterti a tuo agio. Ha un’aura che emana tranquillità. Mi ricordo il pre-provino: andò di merda. Sai quando sei carichissimo e poi va tutto male? Ecco: chitarra scordata, accordo sbagliato… Si percepiva un sacco di ansia, di tensione, ci guardavano tipo: “Ma dove cazzo volete andare?”. Poi è arrivata lei, mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha detto semplicemente: “Mi piacciono i tuoi capelli”. Ha portato immediatamente calma, è stato come esibirsi davanti a un’amica.
Ad Amici abbiamo rifatto da zero il disco [Out], lo abbiamo interpretato in maniera diversa. Se è venuto così devo ringraziare Elisa Toffoli, che è stata la nostra tutor all’interno del programma e tutti quelli che mi hanno circondato in questa esperienza.
La musica è democratica, per fortuna non l’apprezzano solo gli addetti ai lavori.
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Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Stash. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Stash.
Buongiorno, sono un papà di 57 anni, sono un imprenditore edile, non seguo la musica, ma non riesco a capire quale sia la ragione per la quale provo una profonda ammirazione per lei. Mi si apre il cuore ogni volta che la vedo. Non sono Gay, mi piacerebbe tantissimo conoscerla di persona. Tengo a precisare che non conosco neanche una sua canzone. Bho. Va a capire. P. S. Vivo a Padova e sono Veneto, orgoglioso di esserlo. Spero che questo non sia motivo di non conoscerla. Per me non è stato facile scrive tutto ciò. Comunque vada, la ammiro tantissimo. Cordialmente Mirco
Stash sono un bambino sei il mio idolo ascolto solo te
Ciao io voglio incontrare a stash I the kolors e non posso venire al concerto e pericoloso x ke volevo sapere quando viene a napoli
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