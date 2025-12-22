Can Yaman
Biografia
Can Yaman nasce il giorno 8 novembre del 1989 ad Istanbul, in Turchia. È ta i volti rivelazione del 2021 per il pubblico italiano. È un attore che ha raggiunto la fama grazie a diverse interpretazioni. Il successo di questo attore, modello e avvocato è tale che è stato scelto per il ruolo di Sandokan in un reboot del classico di Emilio Salgari. Scopriamo di più riguardo a questo personaggio del mondo dello spettacolo, esplorando le tappe del suo percorso privato e professionale.
Can Yaman: da avvocato ad attore
Il padre è un avvocato di origini albanesi e kosovare, mentre la madre una professoressa di lettere che proviene dalla Macedonia del Nord. A causa di alcune difficoltà economiche incontrate dai genitori, Can Yaman viene aiutato dalle nonne; un sostentamento che si trasforma anche in un supporto emotivo quando i suoi genitori divorziano nel momento in cui il piccolo ha cinque anni.
Anche per volontà di riscatto sui genitori, frequenta il Liceo italiano di Istanbul, dove viene subito notato per la tenacia nello studio e la propensione all'apprendimento. Sono queste le caratteristiche che gli consentono di proseguire con successo il proprio percorso accademico, iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza dell'università Yeditepe.
Nel 2012 consegue la laurea e inizia dopo poco a praticare per diventare procuratore. Tuttavia, il richiamo della recitazione, alla quale Can si era già avvicinato in passato, si fa sempre più forte. Così, dopo all'incirca sei mesi, sceglie di interrompere la propria carriera avvocatizia per dedicarsi invece a perseguire il successo nel mondo dello spettacolo.
Il debutto in televisione
Il primo ruolo che Can Yaman ottiene nella carriera di attore è nel 2014 nella produzione Gönül Isleri. Anche se il vero sbocco arriva con la serie Dolunay. Nel 2016 partecipa alla serie Hangimiz Sevmedik, un lavoro che è destinato a rivelarsi particolarmente travagliato per il giovane attore. Durante la produzione, infatti, Can Yaman insulta e tira un bicchiere alla co-protagonista Selen Soyder. Ne risulta un processo a seguito del quale Can Yaman viene condannato.
Si riprende facilmente e la svolta arriva nel 2017, quando viene selezionato per la serie televisiva Bitter Sweet. Qui il giovane turco viene chiamato a prestare il proprio volto a un ricco uomo d'affari: nel programma viene affiancato da Özge Gürel, con la quale inizia un sodalizio professionale.
Negli anni compresi tra il 2018 e il 2019 a Can viene affidato invece il ruolo del fotografo a lui omonimo. È proprio questa parte, nella serie Day Dreamer - Le ali del sogno, che riesce a portarlo nello stardom. Nel 2019 riesce a raggiungere un altro traguardo notevole, poiché Can Yaman viene eletto Uomo dell'anno da GQ. In questa svolta presa dalla sua carriera non tardano ad arrivare i riconoscimenti anche da parte della critica, compreso il Murex D'Or, importante premio libanese assegnatogli nel 2019.
Can Yaman e la consacrazione in Italia
Nell'anno 2020 torna a fare coppia con la collega e amica Özge Gürel. L'ambito è la miniserie Mr Wrong, di produzione turca, che debutta sul canale Fox nel mese di giugno. L'anno della pandemia si rivela essere uno dei più soddisfacenti dal lato professionale per il giovane attore turco. Yaman espande le proprie collaborazioni ben oltre il mondo del cinema. Riesce infatti a diventare il testimonial del brand di abbigliamento turco Tudors, con il quale firma un contratto che vale ben tre milioni di lire turche.
L'anno successivo, nel 2021, arriva la vera consacrazione internazionale per l'attore, che viene chiamato a interpretare Sandokan - pirata malese delle Tigri di Mompracem - nel reboot della serie culto degli anni Ottanta: solo per la prima stagione la sua paga ammonta a oltre un milione di euro!
Per fare il suo debutto nel mondo dello spettacolo italiano viene supportato dal connazionale Ferzan Ozpetek, regista e scrittore affermato in Italia (e naturalizzato), al quale è peraltro molto legato. Uno dei ruoli più importanti è proprio nello spot televisivo per il pastificio De Cecco, nel quale Can Yaman recita assieme all'attrice Claudia Gerini.
Vita privata e curiosità su Can Yaman
La sua famiglia di origine vanta altre personalità famose: Can è infatti il nipote dell'allenatore di calcio Fuat Yaman. Per quel che riguarda la sua vita intima, dopo un periodo in cui aleggiava un mistero a riguardo, Can Yaman ha reso pubblico il suo legame affettivo con la presentatrice Diletta Leotta. I due condividono la passione per una vita attiva, all'insegna dello sport.
Per quel che concerne le sue passioni, è un grande amante del calcio: da sempre tifa per il Besiktas. Grazie al suo percorso professionale e accademico, oggi Can Yaman può vantare la conoscenza di ben cinque lingue; oltre al turco parla: italiano, inglese, tedesco e spagnolo.
Nel 2026 viene annunciato che sarà il co-conduttore del Festival di Sanremo.
Frasi di Can Yaman
Sono molto orgoglioso di essere apprezzato e amato. E anche grato. Spero che l'affetto del pubblico mi accompagni per tutta la mia carriera.
Prima di diventare attore ho lavorato per alcuni anni come avvocato. E non mi sono ancora arreso, perché con due miei colleghi ho tuttora uno studio legale. La mia avventura teatrale è iniziata dopo che quelli che poi sarebbero diventati i miei manager mi hanno proposto di avvicinarmi alla recitazione. E ovviamente anche in questo caso ho completato gli studi necessari.
[Sul ruolo di Ferit Aslan nella soap opera Bitter Sweet] Puntata dopo puntata mi rendo conto che cominciamo ad avere alcune cose in comune: quando siamo innamorati lo manifestiamo ed entrambi ci prendiamo cura dei nostri cari. Ma Ferit mi sembra un perfezionista e un uomo dotato di grande autocontrollo, mentre io sono più rilassato e adoro la tranquillità. E poi non riuscirei mai ad andare in giro vestito come lui, con quei vestiti così formali. Io sono molto più casual.
Tutta la mia famiglia mi sostiene e mi ha sempre appoggiato in tutto. Mio padre per me è un idolo e mia madre è sempre stata un punto di riferimento.
Vengo spesso in Italia e la adoro. Probabilmente non lo sapete ma ho frequentato il Liceo italiano a Istanbul. Poi ho viaggiato molto e ho vissuto negli Stati Uniti, ma sono abbastanza informato sull'Italia e sugli italiani.
Ho studiato giurisprudenza e ho anche esercitato per qualche tempo nei tribunali per seguire le orme di mio padre e perché ho sempre avuto un forte senso di giustizia. I miei genitori non avevano tante possibilità e io mi sono impegnato tantissimo, cercando di ottenere sempre borse di studio. Abbiamo attraversato alti e bassi, ma mi hanno sempre trasmesso valori importanti, che è quello che conta. Poi, però, ho scelto di seguire la mia vera passione: la recitazione.
Per me [il successo] è inspiegabile, i miei fan sono la mia gioia anche perché non mi seguono solo perché sono famoso, ma anche perché hanno capito che c'è qualcosa in più.
Bello? Io? Non me ne accorgo neanche, e sono molto felice che anche gli altri vedono qualcosa oltre la bellezza,
Mi piace vivere il presente, non mi soffermo quasi mai a pensare ai progetti futuri. Cerco di evitare lo stress, invece di sognarla decido di fare una cosa. Essere un attore vuol dire anche non sapere mai cosa ti aspetta, e a me piace farmi sorprendere dagli eventi.
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Foto e immagini di Can Yaman
Video Can Yaman
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Can Yaman. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Can Yaman.
... sempre all'altezza delle situazioni, Complimentissimi e Auguri! !
Ci tenevo a ringraziarti per come sei
Caro Can. Ci tenevo a ringraziarti per come sei e per quello che mi dai... nonostante il successo sei sempre umile... sensibile.. disponibile... generoso... nonostante a volte ti "privano" della tua libertà e privacy... Ho vissuto un momento veramente brutto e vederti su Daydreamer mi hai aiutato a superarlo... non so spiegarti in poche parole come... spero vivamente un giorno ti poterti incontrare... E credimi non ti asfissierei come fanno tante altre.. ti chiederei solo un abbraccio... forte forte... mi basterebbe solo un minuto.. perché sono dell'idea che un abbraccio sa trasmettere più di mille parole... spero con tutto il cuore che questo messaggio ti venga recapitato...
Buonasera sono una ragazza che avrei tanto piacere di avere un contatto diretto con can yaman se è possibile chiedo gentilmente di consegnare questo messaggio diretto a lui personalmente grazie infinite per la vostra collaborazione
... vederti sere fa dalla De Filippi.. ha schiuso la tua fragilità, tentennamento, emozione.. la" recita " più bella. Semplicemente trasparente. Silvia
... Sorprendente Can, lasciati pensare delicato nei modi, certo nelle radici... mi ritrovo sola, a scriverti messaggi, forse Tutti immersi nei social standard comuni.. come posso comunicare con te ?
... non uso i social, solo email e programmi di lavoro per i ragazzi a scuola, sei a Roma? Sillvia
Complicato, difficile, pensare di comunicare, sono una collega di tua madre a Roma, forse è la prima cosa che mi rassicura e fa un filo.. poi penso che a volte, e neanche non raramente, le anime non sono nei corpi dell'immaginario collettivo e allora diventa ancor più difficile Vedere nella moltitudine. Un abbraccio Silvia
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