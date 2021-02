Biografia

Can Yaman nasce il giorno 8 novembre del 1989 ad Istanbul, in Turchia. E' ta i volti rivelazione del 2021 per il pubblico italiano. E' un attore che ha raggiunto la fama grazie a diverse interpretazioni. Il successo di questo attore, modello e avvocato è tale che è stato scelto per il ruolo di Sandokan in un reboot del classico di Emilio Salgari. Scopriamo di più riguardo a questo personaggio del mondo dello spettacolo, esplorando le tappe del suo percorso privato e professionale.

Can Yaman

Can Yaman: da avvocato ad attore

Il padre è un avvocato di origini albanesi e kosovare, mentre la madre una professoressa di lettere che proviene dalla Macedonia del Nord. A causa di alcune difficoltà economiche incontrate dai genitori, Can Yaman viene aiutato dalle nonne; un sostentamento che si trasforma anche in un supporto emotivo quando i suoi genitori divorziano nel momento in cui il piccolo ha cinque anni.

Anche per volontà di riscatto sui genitori, frequenta il Liceo italiano di Istanbul, dove viene subito notato per la tenacia nello studio e la propensione all'apprendimento. Sono queste le caratteristiche che gli consentono di proseguire con successo il proprio percorso accademico, iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza dell'università Yeditepe.

Nel 2012 consegue la laurea e inizia dopo poco a praticare per diventare procuratore. Tuttavia, il richiamo della recitazione, alla quale Can si era già avvicinato in passato, si fa sempre più forte. Così, dopo all'incirca sei mesi, sceglie di interrompere la propria carriera avvocatizia per dedicarsi invece a perseguire il successo nel mondo dello spettacolo.

Il debutto in televisione

Il primo ruolo che Can Yaman ottiene nella carriera di attore è nel 2014 nella produzione Gönül Isleri. Anche se il vero sbocco arriva con la serie Dolunay. Nel 2016 partecipa alla serie Hangimiz Sevmedik, un lavoro che è destinato a rivelarsi particolarmente travagliato per il giovane attore. Durante la produzione, infatti, Can Yaman insulta e tira un bicchiere alla co-protagonista Selen Soyder. Ne risulta un processo a seguito del quale Can Yaman viene condannato.

Si riprende facilmente e la svolta arriva nel 2017, quando viene selezionato per la serie televisiva Bitter Sweet. Qui il giovane turco viene chiamato a prestare il proprio volto a un ricco uomo d'affari: nel programma viene affiancato da Özge Gürel, con la quale inizia un sodalizio professionale.

Negli anni compresi tra il 2018 e il 2019 a Can viene affidato invece il ruolo del fotografo a lui omonimo. È proprio questa parte, nella serie Day Dreamer - Le ali del sogno, che riesce a portarlo nello stardom. Nel 2019 riesce a raggiungere un altro traguardo notevole, poiché Can Yaman viene eletto Uomo dell'anno da GQ. In questa svolta presa dalla sua carriera non tardano ad arrivare i riconoscimenti anche da parte della critica, compreso il Murex D'Or, importante premio libanese assegnatogli nel 2019.

Can Yaman riceve il premio Murex D'Or

Can Yaman e la consacrazione in Italia

Nell'anno 2020 torna a fare coppia con la collega e amica Özge Gürel. L'ambito è la miniserie Mr Wrong, di produzione turca, che debutta sul canale Fox nel mese di giugno. L'anno della pandemia si rivela essere uno dei più soddisfacenti dal lato professionale per il giovane attore turco. Yaman espande le proprie collaborazioni ben oltre il mondo del cinema. Riesce infatti a diventare il testimonial del brand di abbigliamento turco Tudors, con il quale firma un contratto che vale ben tre milioni di lire turche.

L'anno successivo, nel 2021, arriva la vera consacrazione internazionale per l'attore, che viene chiamato a interpretare Sandokan - pirata malese delle Tigri di Mompracem - nel reboot della serie culto degli anni Ottanta: solo per la prima stagione la sua paga ammonta a oltre un milione di euro!

Per fare il suo debutto nel mondo dello spettacolo italiano viene supportato dal connazionale Ferzan Ozpetek, regista e scrittore affermato in Italia (e naturalizzato), al quale è peraltro molto legato. Uno dei ruoli più importanti è proprio nello spot televisivo per il pastificio De Cecco, nel quale Can Yaman recita assieme all'attrice Claudia Gerini.

Vita privata e curiosità su Can Yaman

La sua famiglia di origine vanta altre personalità famose: Can è infatti il nipote dell'allenatore di calcio Fuat Yaman. Per quel che riguarda la sua vita intima, dopo un periodo in cui aleggiava un mistero a riguardo, Can Yaman ha reso pubblico il suo legame affettivo con la presentatrice Diletta Leotta. I due condividono la passione per una vita attiva, all'insegna dello sport.

Can Yaman e Diletta Leotta

Per quel che concerne le sue passioni, è un grande amante del calcio: da sempre tifa per il Besiktas. Grazie al suo percorso professionale e accademico, oggi Can Yaman può vantare la conoscenza di ben cinque lingue; oltre al turco parla: italiano, inglese, tedesco e spagnolo.