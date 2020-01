Biografia

Rapper italiano, fuori dagli schemi e con una lunga gavetta alle spalle, Rancore è noto al grande pubblico specialmente dal 2019, quando ha partecipato al festival di Sanremo in coppia con Daniele Silvestri. Il suo vero nome è Tarek Iurcich. Le sue origini sono croato-egiziane. I fan sono abituati a vederlo con il cappuccio in testa, uno dei tratti distintivi del suo look urbano, in linea con lo stile musicale che propone e con il suo amore sfrenato per il freestyle e le competizioni hip-hop.

Ecco tutto quello che c'è da scoprire su questo eclettico artista: la biografia, i suoi successi, la carriera, la vita privata, le varie esperienze musicali e tutte le curiosità più interessanti.

Rancore: la biografia

Nato a Roma sotto il segno zodiacale del Cancro, il 19 luglio 1989, Rancore è un noto rapper cresciuto da sempre nella capitale Italiana. Nonostante la madre sia di origine egiziana e il padre croato, il rapper ha sempre dichiarato di sentirsi un italiano DOC.

Il suo vero nome riportato all'anagrafe è Tarek Iurcich ma tutti, fin dagli esordi nel mondo musicale, lo chiamano e lo conoscono come Rancore. L'artista viene definito come il rapper ermeneutico; grazie alle sue origini riesce a creare lavori sempre originali, caratterizzati da influenze culturali diverse, da testi forti e ritmi intensi.

La carriera del cantante inizia all'età di 14 anni, periodo in cui Tarek è impegnato nel creare le prime rime e a rappare nei locali romani; subito si fa apprezzare per l'originalità dei testi e la ricercatezza delle strofe.

In età adolescenziale inizia a partecipare ai primi contest dedicati alla musica hip-hop; frequenta assiduamente il Path romano, manifestazione e luogo che gli permette di conoscere tanti artisti e di trovare maggiore ispirazione per i suoi brani.

Insieme al collega Andy registra il suo primo brano dal titolo "Tufello talenti" sotto lo pseudonimo di "Lirike Taglienti". Grazie alla costante presenza al Path, Rancore conosce tanti nomi della musica italiana che lo supportano nel realizzare il sogno di diventare celebre.

La seconda metà degli anni 2000

Il 2006 è l'anno in cui registra un singolo di successo dal titolo "Segui me" assieme ad altri artisti emergenti della musica rap. Il cantante prosegue la sua carriera prendendo parte a tante gare di freestyle; ciò gli permette di allargare la sua cerchia di conoscenze.

Fondamentale è l'incontro con Jesto, che permette a Rancore di ottenere un contratto con la casa discografica ALTOent e di pubblicare l'album "Segui me", discretamente apprezzato dal pubblico.

Rancore continua ad essere premiato durante le sfide di freestyle e partecipa a tante Jam Session, alcune delle quali tenute dal noto artista Piotta. Nel corso del 2008, abbandonata l'etichetta ALTOent, il rapper intraprende un nuovo percorso musicale e pubblica l' l'EP "S.M.S. (Sei molto stronza)" che tratta dell'amore e delle sue sfaccettature negative.

Gli anni 2010

La sua carriera prosegue verso il successo, grazie alle importanti collaborazioni con diversi artisti. Tutto ciò fino alla pubblicazione nel 2010 del brano "Lo spazzacamino" e delle tracce acustiche che vedono la partecipazione di DJ Myke.

Nel 2011 pubblica l'album "Elettrico" e partecipa all'MTV Spit Gala, manifestazione che lo vede vincitore insieme al collega Clementino.

L'anno successivo è la volta di un nuovo singolo dal titolo "Anzi... Siamo già arrabbiati", il quale anticipa il nuovo album "Silenzio", contenente altre tracce molto apprezzate dal pubblico come "Capolinea" e "Horror Fast Food". Durante il 2016 esce "S.U.N.S.H.I.N.E.", brano che anticipa l'omonimo album.

Rancore: altre collaborazioni

Numerose sono le collaborazioni del rapper, fra cui si ricordano la partecipazione al video musicale "Ipocondria" animato da Zerocalcare, oltre alla realizzazione del singolo "Underman" che nel 2018 precede l'album "Musica per bambini".

Altre curiosità e vita privata

Sono poche le informazioni certe sulla vita privata dell'artista che tiene molto alla riservatezza e dichiara di non essere impegnato sentimentalmente. Nonostante le scarse notizie che ruotano attorno alla sfera privata, sono note alcune curiosità: il cantante, infatti, ha una passione sfrenata per le Jam Session, alle quali cerca sempre di partecipare.

In aggiunta alla collaborazione con DJ Myke, ha anche realizzato alcuni lavori assieme a Fedez. Inoltre è molto seguito sui social, soprattutto su Facebook e Instagram, piattaforme in cui pubblica tanti scatti e notizie musicali che condivide con i suoi fan più affezionati.

Il rapper romano si è fatto conoscere al grande pubblico grazie soprattutto alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019, accanto a Daniele Silvestri: la coppia ha presentato il brano in gara "Argentovivo". In questa occasione Rancore riceve ampia approvazione della critica e della stampa. La canzone arriva sesta tuttavia si aggiudica numerosi riconoscimenti: il Premio della Critica "Mia Martini", il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla" e il Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo. Riceve anche la Targa Tenco nel mese di luglio.

Rancore torna tra i big in gara al Festival di Sanremo 2020, questa volta da solo, presentando la canzone "Eden".