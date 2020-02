Biografia

Rosa Perrotta nasce il 25 febbraio del 1989 a Salerno, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Laureata in Economia e specializzata in Management Strategico con la votazione di 110 e lode, lavora come modella e si trasferisce a Roma, con l'intenzione di studiare recitazione.

All'età di ventotto anni Rosa Perrotta entra a far parte del cast di "Uomini e Donne", la trasmissione del pomeriggio feriale di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Grazie a questa esperienza intraprende una storia d'amore con Pietro Tartaglione.

Nel novembre 2017 partecipa come ospite a un'intervista sul tema delle molestie, condotta da Massimo Giletti sul La7, nel suo nuovo programma "Non è l'arena". Nel corso della puntata Rosa dichiara di aver subito molestie all'inizio della sua attività di modella, ma che ha saputo rifiutare ogni approccio inopportuno.

Appassionata di cinema, teatro e shopping, nel gennaio del 2018 è una delle concorrenti dell'"Isola dei Famosi", il reality show presentato da Alessia Marcuzzi su Canale 5, insieme - tra gli altri - a Chiara Nasti, Nino Formicola, Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani.

Rosa Perrotta sul web

La modella campana Rosa Perrotta è inoltre molto attiva e seguita sui principali canali dei social network. Di seguito riportiamo gli indirizzi URL dei suoi account Instagram e Facebook: