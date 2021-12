Biografia

Ana Mena nasce nella città spagnola di Estepona il 25 febbraio del 1997. E' tra le rivelazioni della musica pop della fine degli anni 2010. L'artista di origini spagnole ha saputo conquistare il mercato musicale italiano grazie a collaborazioni e singoli di successo. Il forte legame con l'Italia si solidifica ulteriormente grazie alla sua partecipazione a Sanremo 2022. Scopriamo di più riguardo i momenti importanti della vita privata e professionale della cantante e attrice Ana Mena.

Ana Mena

La giovinezza e gli esordi nel mondo della musica

Dai primi anni di vita la piccola Ana mostra una notevole attitudine musicale, favorita in particolar modo dai genitori che sono grandi appassionati. Già nel 2006, ad appena nove anni, partecipa alla dodicesima edizione del programma Veo Veo Awards, dedicato ai giovani talenti in erba. Si fa notare durante la competizione arrivando a conquistare il titolo in palio. Grazie alla vittoria si assicura una collaborazione con una casa discografica, che le permette di pubblicare il suo primo singolo, Esta es mi illusión, uscito nel 2007.

Ana Mena giovane attrice

Successivamente Ana Mena prende parte al concorso My Camp Rock, nonché alla serie televisiva in onda sul canale Telecinco Supercharly, nell'ambito della quale interpreta il personaggio di Vero Navarro. Anche se questi ruoli le danno visibilità, la parte attoriale di sicuro più importante è quella nel film di Pedro Almodovar, La pelle che abito (2011).

Per questa pellicola Ana si occupa anche di comporre alcuni brani destinati a entrare nella colonna sonora, riprendendo di fatto il contatto con le proprie origini musicali.

Tale percorso solidifica ancora di più nel 2013, grazie alla partecipazione alla serie musicale Vive Cantando, in cui veste i panni di Paula Luiz Almagro.

La fama ritrovata nella nuova era musicale

Tre anni più tardi consolida il proprio ritorno sulla scena musicale. Ad appena diciannove anni, infatti, Ana Mena riesce a pubblicare un singolo che riscuote un grandissimo successo. Si tratta del brano No soy como tu crées, che si caratterizza per le sonorità pop. La critica accoglie in maniera molto positiva l'opera, paragonando ben presto Ana alla cantante statunitense Meghan Trainor. Grazie a questo singolo riesce a sbarcare nella lista Viral 50 di Spotify Spagna; rimane poi saldamente in testa alle classifiche dei brani più ascoltati nella penisola iberica.

Sempre nel 2016, in virtù delle ottime performance fatte registrare dal singolo, Ana Mena viene selezionata dalla piattaforma di streaming come uno dei volti emergenti da tenere d'occhio.

Seguono altri singoli tra cui ad esempio Ahora lloras tú, incisa assieme alla band CNCO, un vero punto di riferimento per la musica latinoamericana. Ciò le permette di entrare nelle classifiche di tutti i paesi latini. Tra i più grandi record di questo periodo vi è senza dubbio quello registrato sui mezzi digitali, dato che il video della canzone colleziona oltre trenta milioni di visualizzazioni online!

Dal successo latinoamericano a Sanremo

Nel settembre del 2017 prosegue sulla scia delle collaborazioni, lavorando assieme al colombiano RK al singolo Mentira.

Nel maggio del 2018 pubblica l'album d'esordio Index; un paio di mesi più tardi comincia a catturare l'attenzione del pubblico italiano grazie alla canzone interpretata a quattro mani con Fred De Palma, D'estate non vale.

I due tornano a lavorare assieme in vista dell'estate successiva, in cui esce Una volta ancora (2019), che si converte ben presto in una delle hit della stagione.

Gli anni 2020

Nel 2020 Ana Mena fa il suo debutto sul palco dell'Ariston in veste di ospite: duetta con il cantante in gara Riki.

Qualche mese più tardi ritrova il successo estivo: questa volta canta in coppia con Rocco Hunt nel brano A un passo dalla Luna.

Nel 2021 tale è il crescente apprezzamento nei confronti dell'artista che Ana, dopo aver inciso una cover in spagnolo del brano Musica leggerissima (hit sanremese del 2021 di Colapesce e Dimartino) , viene annunciata come partecipante all'edizione 2022 del Festival di Sanremo.

Vita privata e curiosità su Ana Mena

Per quanto concerne la sfera privata della vita di Ana Mena, la cantante di origine iberica mantiene il più assoluto riserbo, nonostante spesso i media le attribuiscano diversi flirt; come ad esempio quello con il collega Fred De Palma.

Nel 2021 conferma la propria riservatezza anche se implicitamente rende palese la relazione con un calciatore spagnolo di origine marocchina: il numero 10 del Milan Brahim Diaz.