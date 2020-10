Biografia

Il nome completo di Bella Thorne è Annabella Avery Thorne. Nasce l'8 ottobre del 1997 a Pembroke Pines, in Florida, figlia di Reinaldo, cubano, e di Tamara. Nel 2003, a poco più di cinque anni di età, appare al cinema nel film "Fratelli per la pelle"; successivamente entra a far parte del cast di "The O.C.", in cui veste i panni della piccola Taylor Townsend.

Nel 2007 è tra le interpreti della seconda edizione di "Dirty Sexy Money", impersonando Margaux Darling, mentre l'anno seguente è accanto di Taylor Lautner e Christian Slater in "My own worst enemy", serie drammatica che le consente di aggiudicarsi uno Young Artist Award, riconoscimento che le viene assegnato per la sua interpretazione del personaggio di Ruthy Spivey.

Bella Thorne

Nello stesso periodo Bella Thorne recita nella serie tv "October Road", indossando i panni di Angela Ferilli, per poi essere Wendy in "Little Monk", una serie destinata al web. Nel 2009 è al cinema con "Forget me not", ed è sul grande schermo anche l'anno successivo con "Raspberry Magic", che viene presentato in anteprima al San Francisco International Asian American Film Festival.

In televisione è in onda sulla HBO per la quarta stagione di "Big Love", in cui presta il volto alla figlia più piccola di Barb e Bill. Ma è con "A tutto ritmo" che Bella Thorne raggiunge il vero successo: nella sit-com di Disney Channel, il cui titolo originale è "Dance, Dance Chicago", impersona una ballerina dislessica di nome CeCe Jones.

Bella Thorne negli anni 2010

La serie "A tutto ritmo", la cui produzione comincia nel luglio 2010, viene prolungata per un'altra stagione nell'autunno del 2011. Nel 2012, poi, lavora a "Nemici per la pelle", film Disney per la televisione. Nello stesso anno registra il singolo "TTYLXOX" (acronimo di Talk to You Later Hugs and Kisses), che entra nella Billboard Hot 100.

Nel 2013, al termine della terza stagione di "A tutto ritmo", l'artista statunitense inizia a lavorare al suo primo disco, che conterrà undici canzoni. L'anno successivo è accanto a Drew Barrymore e Adam Sandler nella commedia cinematografica "Insieme per forza", per poi recitare in "Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare" e "L'A.S.S.O. nella manica".

Dopo aver preso parte a una puntata della quindicesima stagione di "CSI - Scena del crimine", intitolata "Il libro delle ombre", Bella Thorne recita a "Mostly ghostly: have you met my Ghoulfriend?", interpretando Cammy Cahill, la ragazza di cui si innamora il personaggio di Ryan Ochoa.

Poco dopo, la Thorne annuncia che il disco su cui stava lavorando non uscirà più, sostituito da un EP intitolato "Jersey", il cui primo singolo è "Call it whatever", che raggiunge il decimo posto della Billboard Hot Dance Club Songs.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2015 Bella Thorne recita in un episodio di "Scream", serie televisiva di genere horror, e ritorna sugli schermi di Disney Channel grazie a un'apparizione in "K.C. Agente Segreto". Nel 2016 recita in "Boo! A Madea Halloween" e in "Ratchet & Clank", mentre l'anno successivo è la protagonista della serie tv "Famous in love".

Dopo aver duettato in campo musicale con DJ Prince Fox in "Just call", lavora ai film "La babysitter", "Amityville - Il risveglio" e "You get me".

Nel 2018 è accanto a Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold, in "Il sole a mezzanotte - Midnight Sun", e firma un contratto con l'etichetta discografica Filthy Fangs Records, per la quale incide i brani "GOAT", "B*tch I'm Bella Thorne" e "Pussy Mine", destinati a entrare a far parte dell'album "What do you see now". Al cinema, recita in "Sei ancora qui - I still see you", di Scott Speer, e viene diretta da Xavier Dolan in "The death and life of John F. Donovan".

Nell'estate del 2019 le cronache divulgano la notizia di una sua possibile relazione con il cantante italiano Benjamin Mascolo, (Benji e Fede). Nello stesso periodo lascia tutti a bocca aperta dichiarando che esordirà come regista con un film dal titolo "Her&Him", nel settore dei film porno.