Biografia

Perla Vatiero nasce il 28 dicembre 1997 ad Angri, in provincia di Salerno.

Ha una sorella minore. Da piccola si appassiona allo sport; da adulta pratica il karate e la boxe.

Dopo aver conseguito la maturità all'ITC G. Fortunato, ottiene una laureata in Scienze Motorie.

La fama e la notorietà televisiva

Nel 2023 Perla Vatiero partecipa in tv al reality a Temptation Island insieme al suo ex fidanzato Mirko Brunetti. La loro relazione termina durante il programma, dopo cinque anni, a causa di incomprensioni e per le conoscenze di Mirko con Greta Rossetti e Igor Zeetti.

Dopo Temptation Island, Perla Vatiero partecipa alla edizione N.17 del Grande Fratello: alla fine del mese di marzo 2024 è lei la vincitrice.

Perla Vatiero

Nello stesso periodo Perla Vatiero, come influencer, conta oltre 200.000 follower su Instagram. Lavora come testimonial per diversi brand e segue il brand di abbigliamento "Perlystas".

Dopo il Grande Fratello si riavvicina sentimentalmente all’ex fidanzato Mirko Brunetti.

Curiosità

È tifosa della Juventus.

Ama viaggiare.

Ha un tatuaggio sul braccio con la scritta "Carpe Diem".