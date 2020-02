Biografia

Alice Paba nasce il 15 febbraio del 1997 a Tolfa, in provincia di Roma. Da bambina ha un rapporto conflittuale con la musica, complice il fatto che i suoi genitori sono soliti organizzare dei karaoke in casa con molte persone, il che la induce a rifugiarsi in camera.

Dopo aver imparato l'inno nazionale a scuola, però, Alice cambia idea, e non riuscendo più a togliersi dalla testa quel brano si avvicina spontaneamente alla musica. Impara a suonare la chitarra come autodidatta e, a partire dall'età di otto anni, studia canto.

Dopo essersi esibita in chiesa nel corso di un concerto del gruppo Scout, con l'aiuto di uno zio poliziotto ma appassionato di musica scrive diverse canzoni che poi registra alla Siae.

Alice Paba nel 2016, l'anno della fama

Nel 2016 Alice Paba prende parte alla quarta edizione di "The Voice of Italy", talent show presentato da Federico Russo su Raidu. Alle Blind Audition canta il brano "Toxic" di Britney Spears e facendo girare sia Max Pezzali che Dolcenera.

Sceglie, quindi, di entrare nel team dell'artista salentina, e nella Battle si esibisce in "Svalutation", di Adriano Celentano, affrontando Sara Caratelli e Agata Aquilina. E' Alice Paba a vincere la sfida.

Sconfitta Annamaria Castaldi agli Knockout con "Ma che freddo fa" di Nada, la giovane romana ha la possibilità di accedere ai Live. In questa fase canta prima "A mano a mano" di Rino Gaetano e poi "It's oh so quiet" di Bjork. Alice viene premiata in entrambi i casi dal televoto che la porta fino alla semifinale.

Le fasi finali di "The Voice of Italy"

In semifinale canta "Almeno tu nell'universo" di Mia Martini e "Io volevo te" al fianco di Giusy Ferreri. In finale, invece, duetta con Dolcenera in "Il mare d'inverno", canta "Hurt" di Christina Aguilera e fa ascoltare il suo inedito "Parlerò d'amore" (scritto da Antonio De Martino, Dolcenera ed Ermal Meta e pubblicato come singolo il 23 maggio). Alice Paba propone anche due brani già cantati nel corso della trasmissione, "Toxic" e "A mano a mano".

Vincitrice del talent, Alice ottiene la possibilità di sottoscrivere un accordo discografico con la Universal. Di lei la coach Dolcenera ha detto:

"Di Alice ha convinto il fatto che sia stata trasparente in tutta quest'edizione, non c'erano filtri o barriere, lei quello che sentiva lo diceva mio malgrado e lo faceva vedere nelle esibizioni con tanta emozione e verità, probabilmente questa cosa l'ha premiata."