Biografia

Nash Grier nasce il 28 dicembre del 1997 negli Stati Uniti, a Greensboro, nella Carolina del Nord, figlio di Elizabeth e di Chad, fratello di Will Grier (destinato a diventare quarterback dei West Virginia Mountaineers). Il suo nome completo è Hamilton Nash Grier.

Studente della Davidson Day School, diventa famoso grazie a un'applicazione mobile denominata Vine, una piattaforma di social media che permette agli utenti di postare video della durata di non più di sei secondi. Nash inizia a postare video comici per gli amici e i compagni di classe, e nel giro di breve tempo vede crescere sempre di più la sua fan base.

Così, Nash Grier diventa popolare su Internet e viene reclutato da Magcon (Meet and Greet Convention), per un tour che vede protagonisti altre celebrità di Vine, tra le quali Shawn Mendes, Cameron Dallas, Matthew Espinosa, Carter Reynolds, Jack Johnson, Mahogany Lox, Aaron Carpenter, Jacob Whitesides e Taylor Caniff, oltre al fratello di Nash, Hayes Grier.

La carriera di attore di Nash Grier

Nel 2014 Nash decide di lasciare Magcon, sentendosi limitato in prospettiva di una carriera futura. Nell'estate di quell'anno, ad appena sedici anni e mezzo, si trasferisce in California, a Los Angeles, dove va a vivere insieme con Cameron Dallas in modo tale da essere vicino alla 26MGMT, il suo nuovo management, e provare a intraprendere la carriera di attore. I due vivono insieme per nove mesi, in compagnia del fotografo Bryan Eslava.

Nel frattempo Grier segue alcune lezioni online per completare il percorso di studi. Nel 2015 Nash Grier prende parte al film "The Outfield", che viene distribuito a partire dal 10 novembre sull'iTunes Store. Nel 2017 appare al fianco di Bella Thorne in "You Get Me", un film prodotto da Netflix.

Grazie ai suoi profili social - il suo account Instagram è seguito da oltre 10 milioni di persone (estate 2017) - è considerato una delle celebrità internet più pagate al mondo.

Nash Grier è alto 183 centimetri. I suoi grandi e coloratissimi occhi blu, che tanto piacciono alle ragazze, sono ereditati dal padre.