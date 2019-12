Biografia

Sienna Rose Miller nasce il 28 dicembre del 1981 a New York, figlia di genitori hippie. Il padre Ed Miller è un bancario, mentre la madre Jo, di origini sudafricane, dirige il Lee Strasberg Institute, una scuola d'arte drammatica.

Pur avendo passato il primo periodo della propria vita negli Stati Uniti, Sienna trascorre la maggior parte della sua infanzia in Gran Bretagna, tra il Wiltshire e Londra, in seguito alla separazione dei genitori: vive, quindi, solo con la madre e la sorella. In Inghilterra frequenta, nel Surrey, l'Heathfield High School di Ascot, dove si diploma.

Successivamente Sienna Miller torna nella Grande Mela, e per un anno studia al Lee Strasberg Institute. Mentre studia recitazione, viene notata dal titolare di Select Model Management, Tandy Anderson, che le propone di lavorare nel mondo della moda.

Sienna Miller negli anni 2000

Nel 2001 prende parte al film di Carlo Vanzina "South Kensington". Quindi, viene scelta per vestire i panni della bella Nikki nel remake del film di Charles Shyer "Alfie". Nel 2003 intraprende una relazione sentimentale con l'attore Jude Law (conosciuto proprio sul set di "Alfie"), mentre l'anno seguente recita accanto a Daniele Craig in "The Pusher".

Il giorno di Natale del 2004 si fidanza ufficialmente con Jude Law.

L'anno successivo recita per Lasse Hallström nel film "Casanova" (film biografico e romanzato sulla vita di Giacomo Casanova), in cui è al fianco di Heath Ledger, interpretando Francesca, la sola donna che Casanova non riesce a far sua. Dopo aver preso parte al Wyndhams Theatre di Londra a "Come vi piace", produzione di Young Vic in cui impersona Celia accanto a Reece Shearsmith, a Dominic West e a Helen McCrory, Sienna Miller torna al cinema con "Factory Girl". Si tratta di un biopic controverso ispirato alla musa di Andy Warhol, Edie Sedgwick.

La seconda metà degli anni 2000

Nel 2006 si separa da Jude Law, dopo aver scoperto la liaison tra il suo compagno e la baby-sitter dei suoi figli (avuti dalla precedente relazione con l'attrice Sadie Frost). L'attore, in seguito, si scuserà pubblicamente per il proprio comportamento. Dopo aver intrattenuto una relazione durata poco tempo con l'attore Daniele Craig, Sienna recita nel film fantasy "Stardust" e in "I misteri di Pittsburgh".

Nel 2008 riceve una candidatura al Premio Bafta in qualità di migliore stella emergente. Si fidanza con l'attore Rhys Ifans; i due, però, si lasciano in estate. Successivamente Sienna Miller inizia a frequentare l'attore Balthazar Getty, già sposato e - soprattutto - padre di quattro figli: una storia che suscita scalpore tra i media, soprattutto in considerazione di quel che la stessa Miller aveva subìto con Law.

Nel dicembre del 2009 torna a frequentare Jude Law, trascorrendo le vacanze di Natale con lui e i suoi tre figli alle Barbados.

Gli anni 2010

Nel febbraio del 2011 la Miller conclude in maniera definitiva la propria relazione con Law. Nello stesso anno si lega sentimentalmente all'attore Tom Sturridge, del quale rimane incinta. Il 7 luglio del 2012 dà alla luce, in una clinica di Londra, la sua prima bambina, a cui viene dato il nome di Marlowe Ottoline Layng.

Nello stesso anno Sienna Miller viene nominata per la prima volta ai Golden Globe grazie al film tv "The Girl - La diva di Hitchcock". L'interpretazione di Tippi Hedren le vale una candidatura anche ai Bafta. Inoltre, debutta come cantante in un duetto con Jack Savoretti, con il quale registra il brano "Hate & Love".

Sul grande schermo, appare in "Just Like a Woman", di Rachid Bouchareb, in "Yellow", di Nick Cassavetes, e in "Two Jacks", di Bernard Rose.

Nel 2013 trova dietro la macchina da presa Kat Coiro, che la dirige in "Una rete di bugie", prima di far parte del cast di "Foxcatcher - Una storia americana", di Bennett Miller, e di essere la co-protagonista di "American Sniper", per la regia di Clint Eastwood. Nel film che racconta la storia vera di Chris Kyle, interpreta la moglie del protagonista, interpretato da Bradley Cooper. Nel luglio del 2014 Sienna conclude la relazione con Sturridge.

L'anno successivo esordisce a Broadway, lavorando con Alan Cumming al musical "Cabaret", in sostituzione di Emma Stone. Sempre nel 2015, è una delle giurate della sessantottesima edizione del Festival di Cannes. Al cinema compare ne "Il sapore del successo" (Burnt), di John Wells (dove ritrova al suo fianco Bradley Cooper), in "Mississippi Grind", di Ryan Fleck e Anna Boden, e in "Affare fatto", di Ken Scott.

Nel 2016 recita per Ben Wheatley in "High-Rise - La rivolta" e per James Gray in "Civiltà perduta", ma appare anche nel film di Ben Affleck "La legge della notte".

Nel 2017 i giornali rivelano una nuova relazione sentimentale: il compagno questa volta sarebbe Brad Pitt.