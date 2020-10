Biografia • Una vita intensa

Ivanka Marie Trump, per tutti semplicemente Ivanka Trump, nasce a New York il 30 ottobre 1981, ed è un'imprenditrice, modella e personaggio televisivo statunitense. È figlia del fondatore della multinazionale "Trump Organization", l'imprenditore e attuale candidato alle primarie del partito Repubblicano Donald Trump e della ex-modella Ivana Trump.

Ivanka Trump ha altri quattro fratelli e sorelle: il primogenito Donald, Eric, la sorella dal lato di padre (figlia di Donald e Maria Maples) Tiffany Trump e Barron William Trump (nata dalla relazione tra Donal Trump e Melania Knauss).

La figlia dell'imprenditore americano riceve un'istruzione di alto livello e frequenta la The Chapin School di New York prima di diplomarsi al Choate Rosemary Hall, nello stato del Connecticut. Dopo due anni di Georgetown University si trasferisce nelle prestigiosa Wharton School of Business della University of Pennsylvania e si laurea in economia con lode nel 2004.

Già dal 1997, però, Ivanka Trump sfonda nel mondo della moda internazionale diventando ragazza copertina per il magazine "Seventeen". Dopo l'esordio sono molte le sue apparizioni in riviste come

Forbes, Golf Magazine, Avenue Magazine, Elle Mexico, Stuff, Harper's Bazaar, Page Six e Philadelphia Style e sulle passerelle di prestigiosi stilisti come Versace, Marc Bouwer e Thierry Mugler. La Trump, inoltre è stata testimonial per le campagne pubblicitarie di famose case di moda come Tommy Hilfiger e Jeans Sassoon.

Terminata la carriera come modella, Ivanka Trump entra nel settore imprenditoriale creando una propria linea di gioielleria ed aprendo il primo store di vendita dei suoi prodotti situato sulla famosa Madison Avenue di Manhattan, a New York. In seguito al successo di questa iniziativa, arricchisce la sua offerta aggiungendo linee di scarpe, borse e collezioni di abbigliamento. La vena imprenditoriale la porta a diventare in breve tempo la numero 2 della Trump Organization, cioè l'azienda guidata dal padre operante nel settore immobiliare e finanziario. Nell'autunno 2011, in accordo con il genitore tenta di diversificare gli investimenti e di entrare nel mondo del gaming online, prevedendo che questo settore potesse essere presto regolamentato negli Stati Uniti.

I due, già proprietari di casinò "fisici", fiutarono infatti la tendenza alla legalizzazione del gioco online, basandosi su ciò che stava accadendo in vari paesi europei, che avrebbe consentito loro di valorizzare il loro già affermato brand nel settore dei casinò terrestri. È proprio in quegli anni infatti che molti dei paesi europei creano le leggi di del gioco online - fra i primi troviamo la Francia e l'Italia. L'Italia che è fra i pionieri lancia i siti di casinò online italiani a partire dal luglio del 2011. Questa svolta in Europa spinge Ivanka e Donald ad investire nel settore del gaming online negli USA e preparare un piano d'attacco per acquisire alcune società americane specializzate nel gioco su internet. La legalizzazione del gaming online negli USA, però, è molto più ostacolata e limitata ed è rimasta circoscritta a pochissimi stati: il Nevada, il Delaware e il New Jersey, anche se in altri stati ci sono disegni di legge in via di approvazione. E in effetti anche i siti di casinò online in Italia furono legalizzati proprio nel luglio del 2011, poco prima che Ivanka e Donald spingessero per investire nel settore del gaming online e preparassero un piano di attacco per acquisire alcune società specializzate nel gioco su internet.

Oltre che imprenditrice di successo, Ivanka Trump è anche personaggio televisivo. Insieme al fratello Donald jr. è dal 2004 giudice nel reality show per imprenditori della NBC "The apprentice", programma sbarcato anche in Italia. Il programma è prodotto e presentato dallo stesso padre Donald. Nel 2009, infine, esce la sua biografia scritta con il titolo "The Trump Card". In Italia il libro è uscito nel 2010 con il titolo "Trump Card" ed è stato tradotto da Roberto Merlini.

Nel 2012 viene votata come imprenditrice dell'anno negli stati Uniti.

Numerose le cause sociali e politiche sostenute. Dal 2007 sono note le donazioni per alcuni candidati alle presidenziali USA e dal 2015 è protagonista dell "'endorsement" per il padre Donald a sostegno della sua campagna elettorale per la guida del Partito Repubblicano.

Nel 2009, dopo un intenso periodo di studi spirituali, si converte all'ebraismo.

Sposata con Jared Kushner, imprenditore americano proprietario del quotidiano "New York Observer", con cerimonia ebraica, ha due figli: Arabella Rose e Joseph Frederick. Nel 2016 è previsto l'arrivo del terzogenito della coppia.