Biografia • Figlia del destino

Beyonce Knowles, nata a Houston, Texas, il 4 settembre 1981, ha goduto di una rapida e brillante carriera nel mondo della musica pop. Per lei non sono mancate nemmeno le apparizioni nel cinema e una casa importante come l'Oreal l'ha scelta come testimonial.

Muove i primi passi nel mondo della musica a soli sedici anni quando forma (con Kelly Rowland, LaTavia Roberson e LeToya Luckett), la girlsband delle Destiny's Child.

Il gruppo comincia ad aprire i concerti per artisti hip-hop e R&B di grosso calibro, come Dru Hill, SWV e Immature. Il loro primo album, l'omonimo "Destiny's Child" (1998) - a cui collaborano Wyclef Jean e Jermaine Dupri - sforna la hit "No, No, No"; il secondo LP "The writing's on the wall" le afferma definitivamente sulle scene internazionali. È il 1999: l'album ottiene sette dischi di platino, 2 nomination ai Grammy e un Image Award; il gruppo contribuisce alle colonne sonore di film come "Men in black" (con Tommy Lee Jones e Will Smith).

Con il successo arrivano anche i problemi. Nel marzo 2000 LeToya e LaTavia lasciano la band. Vengono aggiunte Michelle Williams e Farrah Franklin (quest'ultima abbandona però dopo soli cinque mesi): ma non tutti i mali vengono per nuocere, se è vero che le Destiny's, in questa nuova formazione, raggiungono la consacrazione internazionale grazie al terzo lavoro in studio, "Survivor" e a "Independent Women Part 1", il theme-tune del film Charlie's Angels (con Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Liu). Beyonce vuole però tentare la strada solista, anche se il progetto Destiny's continua.

I produttori di "Austin Powers 3 - Goldmember" le hanno così offerto, tanto per uscire un po' dal seminato, la parte di protagonista femminile nel film della fortunata serie. Non contenta, sforna anche il suo primo singolo solista "Work it out", a cui fa seguito nel giugno del 2003 l'album "Dangerously in love": tra soul e R&B i risultati sono assolutamente lusinghieri.

Insieme Kelly Rowland e Michelle Williams pubblica l'ultimo lavoro delle "Destiny's child" dal titolo "Destiny Fulfilled" (2004). Poi Beyoncé partecipa ai film "La Pantera Rosa" (2006, con Steve Martin) e "Dreamgirls" (2006, adattamento per il grande schermo dell'omonimo musical).

Ispirata dal suo ruolo nel film "Dreamgirls" dà vita al suo nuovo disco solista "B'Day" (2006).

Il disco le fa arrivare il premio per Miglior Album R&B Contemporaneo e la fa entrare nella storia degli American Music Awards come prima donna a vincere il premio di Artista Internazionale.

Nel 2007 la rivista statunitense AskMen classifica Beyoncé al primo posto nella classifica delle donne più desiderate del pianeta.

Nel 2008 esce il suo terzo lavoro in studio "I Am... Sasha Fierce" (Sasha sarebbe il nome della sua alter-ego, che prende forma quando lei stessa sale sul palco).

Il 4 aprile 2008 Beyoncé convola a nozze a New York con il rapper Jay-Z.

Nel 2010 duetta con "Lady Gaga" nella canzone dance "Video Phone".

Nel gennaio 2012 Beyoncé diventa mamma dando alla luce Blue Ivy Carter. Cinque anni più tardi lei e Jay-Z diventano nuovamente genitori, quando nel giugno del 2017 nasce una coppia di gemelli.