Biografia

Cecelia Ahern nasce a Dublino il 30 settembre 1981. Laureata in giornalismo e comunicazione, è divenuta una celebre scrittrice giovanissima, poco più che ventenne, con il suo primo romanzo, intitolato "P.S. I love you" (2004).

Cecelia è la seconda figlia di Miriam e Bertie Ahern. Quest'ultimo fu primo ministro irlandese dal 1997 al 2008. La sorella maggiore, Georgina Ahern, è sposata con Nicky Byrne, membro del gruppo pop irlandese Westlife. Cecilia Ahern ha sposato invece l'attore David Keoghan il 12 giugno 2010 a Celbridge, in Irlanda. Cecelia è diventata mamma nel 2009 quando è nata la sua primogenita, Robin. Nel 2012 ha dato alla luce il figlio, Sonny.

Il successo di Cecelia Ahern

Il suo primo libro "P.S. I love you" è divenuto un bestseller in brevissimo tempo. E' stato tradotto in oltre cinquanta paesi. La casa di produzione cinematografica statunitense Warner Bros, ne ha acquistato i diritti per farne un film. In Italia l'omonimo film P.S. I Love You è uscito all'inizio di febbraio del 2008. Gli attori protagonisti della storia sono Hilary Swank e Gerard Butler.

P.S. I love you

Il suo romanzo d'esordio narra della storia di Holly e Gerry, una coppia giovane e felice. Improvvisamente Gerry si ammala e muore. Holly, ancora ventinovenne, si ritrova già vedova e con un senso di vuoto nella sua vita. È arrabbiata perché si sente tradita da Gerry, la persona che le aveva promesso di starle accanto per il resto della sua vita. Gerry però non ha dimenticato la promessa fatta mentre era in vita. Così trova il modo di farle avere una lettera ogni mese, con un messaggio che le possa essere d'aiuto per ritornare a vivere anche senza di lui. Alla fine di ogni messaggio non dimentica mai di ricordarle che la ama (proprio con la frase "P.S. I love you!"). Con il tempo Holly impara che deve continuare a vivere anche senza Gerry, che rimarr comunque per sempre nel suo cuore.

I lavori successivi

Sempre nel 2004 viene pubblicato il secondo romanzo di Cecelia Ahern: "Scrivimi ancora" (Titolo originale: Where Rainbows End). Anche da questo libro viene tratto un film, che esce dieci anni dopo, nel 2014.

Pubblicazioni successive sono "Se tu mi vedessi ora" (If You Could See Me Now, 2005); "Un posto chiamato qui" (A Place Called Here, 2006); "Grazie dei ricordi" (Thanks For The Memories, 2008);

"Il dono" (The Gift, 2008); "Il libro del domani" (The Book of Tomorrow, 2009 - 2010 in Italia).

Oltre ad aver pubblicato diversi romanzi, ha scritto alcuni brevi racconti, destinando il ricavato delle vendite in opere di beneficenza. Ha prodotto la serie TV Samantha chi?, con Christina Applegate, trasmessa dall'emittente americana ABC.

Gli anni 2010

Dopo il 2010 ha pubblicato nuovi romanzi, tra i quali ricordiamo "Cose che avrei preferito non dire" (The Time of my Life, 2011); "I cento nomi" (One Hundred Names, 2012); "Innamorarsi. Istruzioni per l'uso" (How to Fall in Love, 2013); "Da quando ti ho incontrato" (The Year I Met You, 2014); "Flawed. Gli imperfetti" (Flawed, 2016).

Il sito ufficiale di Cecelia Ahern è cecelia-ahern.com.