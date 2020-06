Biografia • Tormentone esotico

Adriana Lima è la nota modella brasiliana che nel nostro paese è diventata popolarissima grazie ad uno spot televisivo di una nota compagnia di telefonia mobile.

La serie di spot è costruita come fosse un film a puntate; i protagonisti sono due giovani innamorati: Diego e Adriana. Il suo nome di battesimo, insieme alla canzone che accompagna le reclàme, sono in breve diventati un tormentone.

Adriana Lima nasce il 12 giugno 1981 nella città di Salvador, in Brasile e inizia la sua carriera professionale dopo aver vinto nel 1996 un concorso di bellezza locale.

Entra nella cerchia ristretta delle modelle più richieste dopo un servizio apparso sulle edizioni americana, italiana e inglese della celebre rivista "Vogue". Poi il suo volto e il suo corpo snello appaiono su "I-D", "Marie Claire" e altre grandi riviste internazionali.

Adriana sfila poi per Victoria's Secret e si aggiudica un importante contratto con la casa Maybelline. In breve diventa una delle top model più famose al mondo, sfilando per gli stilisti più prestigiosi: da Armani a Fendi, da Ralph Lauren a Valentino.

Giovane e intrigante bellezza esotica, deve il suo fascino ad un mix cosmopolita di geni, proveniente dalle sue origini francesi, portoghesi, indoamericane e caraibiche.

Proprio grazie al suo fascino Adriana Lima è ricercatissima dai più prestigiosi fotografi di moda tra cui, per citarne alcuni illustri, Glen Luchford per "Harper's Bazaar", Gilles Bensimon per la copertina di "Elle" America, Steven Meisel, Peter Lindbergh ed Ellen von Unwerth.

Oltre al già citato e (in Italia) notissimo spot tv, la modella ha al suo attivo apparizioni televisive negli spot di Maybelline e "Angels in Venice" di Victoria's Secret (diretto da Dominique Isserman). Adriana Lima, insieme a Clive Owen, è stata anche protagonista dell'acclamato cortometraggio "The Hire" realizzato per BMW dall'eclettico regista Wong Kar-Wai.

Impegnata anche in attività sociali e di solidarietà, da diversi anni Adriana Lima sostiene finanziariamente i bambini orfani del Brasile.

Nel 2016 è una dei tedofori che porta la fiamma olimpica verso le Olimpiadi di Rio.