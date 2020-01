Biografia

Riccardo Fraccaro nasce il 13 gennaio del 1981 a Montebelluna, in provincia di Treviso. Cresciuto a Riese Pio X (sempre in provincia di Treviso), dopo aver concluso gli studi superiori frequenta la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento. Qui riesce a laurearsi all'età di trent'anni, nel 2011, in Diritto internazionale dell'ambiente.

Dopo aver fondato il meet-up di Trento del Movimento 5 Stelle, lavora in una società elettrica e in occasione delle elezioni politiche del 2013 si candida come capolista alla Camera per il Movimento, nella circoscrizione Trentino-Alto Adige. Riccardo Fraccaro viene così eletto.

Sempre nel 2013, il 20 aprile, nel giorno in cui il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano accetta di ricandidarsi, Fraccaro sul proprio blog (www.riccardofraccaro.it) scrive che ciò avviene nello stesso giorno in cui nacque Adolf Hitler; resosi conto della gaffe, il deputato pentastellato fa sparire il post dopo poche ore.

Nella XVII legislatura è segretario dell'ufficio di presidenza, e fino al 31 marzo del 2015 fa parte della I commissione permanente Affari Costituzionali, per poi diventare membro della XIV commissione permanente Politiche dell'Unione Europea.

Riccardo Fraccaro nella seconda metà degli anni 2010

Il 7 marzo del 2016 diventa componente della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Nel suo primo quinquennio da parlamentare, presenta come primo firmatario tre disegni di legge, uno dei quali viene approvato alla Camera ma bloccato al Senato.

In vista delle elezioni politiche del 2018 viene candidato dal Movimento 5 Stelle alla Camera, nel collegio uninominale di Pergine Valsugana, venendo superato dal candidato del centrosinistra Lorenzo Dellai e da quello del centrodestra Maurizio Fugatti: nonostante ciò Fraccaro riesce a tornare in Parlamento in quanto candidato anche come capolista nel collegio plurinominale del Trentino-Alto Adige.

Nominato questore della Camera, annuncia che il Movimento con una delibera abolirà i vitalizi dei parlamentari in appena due settimane, ponendo fine a un istituto inaccettabile e anacronistico: la promessa, però, non viene mantenuta.

A primavera inoltrata, con la nascita del governo guidato da Giuseppe Conte, Riccardo Fraccaro viene nominato Ministro per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta.